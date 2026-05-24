Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

Brandon Morren, voetbaljournalist
Club Brugge mag zich opnieuw kampioen van België noemen en sluit het seizoen zondag af met een galawedstrijd tegen KAA Gent. Toch gaat de aandacht niet alleen naar de titel of het afscheid van Simon Mignolet, maar ook naar Christos Tzolis. Franky Van der Elst is lyrisch over de Griekse uitblinker.

Club Brugge speelde dit seizoen kampioen in de Jupiler Pro League. Eerder deze week had blauw-zwart genoeg aan een 2-2-gelijkspel op het veld van KV Mechelen om de landstitel te veroveren. Union SG speelde immers gelijk tegen KAA Gent in de Planet Group Arena.

Van der Elst wijst naar man die Club Brugge boven zichzelf deed uitstijgen

Het komt niet meer aan op de laatste speeldag, wanneer Club het opneemt tegen de Buffalo's. Voor de Bruggelingen wordt het een galawedstrijd mét het afscheid van Simon Mignolet. Maar vooral één man kroonde zich dit seizoen tot absolute smaakmaker bij Club Brugge: Christos Tzolis.

De Griekse flankaanvaller was met zijn goals en assists van onschatbare waarde in de titelrace. Ook Franky Van der Elst is diep onder de indruk van wat Tzolis dit seizoen liet zien. "Met zulke cijfers... als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt, moeten ze al die spelers hun stemformulieren afpakken", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Allemaal geschorst!"

Na gemiste Gouden Schoen lijkt Tzolis klaar voor revanche

Eerder dit jaar greep hij nochtans naast de Gouden Schoen. Hij werd als de grote topfavoriet gezien maar uiteindelijk was het Ardon Jashari die met de prijs ging lopen. De voormalige middenvelder van Club Brugge maakte afgelopen zomer de overstap naar AC Milan. Na dit seizoen zal Tzolis ongetwijfeld alsnog een individuele prijs pakken.

"Hoeveel heeft die er nu? 16 goals en 22 assists. Hij is gedeeld topschutter en met grote voorsprong assistenkoning. Da’s een uitzonderlijke combinatie, volgens mij nog nooit gebeurd", stelt Van der Elst nog. "Het enige dat spijtig is, is dat we hem met Griekenland straks niet op het WK zullen zien."

Club Brugge Club Brugge 18:30 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18:30 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

