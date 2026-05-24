Heeft Antwerp er een nieuw lichtpunt bij? Talent maakt indruk bij debuut op de Bosuil

Antwerp sloot een moeilijk seizoen af met een zege tegen Westerlo. Voor doelman Niels Devalckeneer werd het bovendien een avond om nooit te vergeten.

Antwerp beleefde geen geweldig seizoen. Joseph Oosting werd onlangs nog ontslagen na een reeks bijzonder slechte resultaten. Faris Haroun mocht tijdens de laatste twee competitiewedstrijden zijn taken overnemen.

Toch kon The Great Old het seizoen op een mooie manier afsluiten. In de laatste (thuis)wedstrijd won het met 2-0 van KVC Westerlo dat op bezoek kwam. Verdediger Rein Van Helden en invaller Modibo Fofana zorgden voor de doelpunten. Vincent Janssen en Gyrano Kerk konden tijdens hun afscheidswedstrijd niet raak treffen.

Voor een aantal Antwerp-spelers was dit het afscheid, terwijl het voor één jongeling een groot begin bleek te zijn. Doelman Niels Devalckeneer mocht namelijk debuteren tussen de palen tegen de Kemphanen. Op 22-jarige leeftijd maakte hij zijn profdebuut op de Bosuil.

Devalckeneer beleeft droomdebuut op de Bosuil

"Ik had het me vooraf niet mooier kunnen voorstellen", opende hij bij DAZN. "Als kleine jongen droom je ervan om ooit je debuut te maken op de Bosuil, en dan ook nog eens de nul houden… Dat maakt het extra bijzonder."

"In het begin van de week werd er al voorzichtig gesproken over een mogelijk debuut. Naarmate de week vorderde, werd duidelijk dat ik zou starten. Daardoor kon ik me goed voorbereiden op mijn eerste minuten voor de club", gaat de jonge keeper verder.



Lees ook... Afscheidnemend Antwerp sluit wisselvallig seizoen af met zege tegen Westerlo›

Hij stond bij de Young Reds al 68 keer in doel als vaste keeper. In die wedstrijden hield hij 19 keer de nul en slikte hij 93 doelpunten. Het is ook omdat hij wekelijks in actie komt met de U23-ploeg van Antwerp, dat hij amper bij de selectie zit. Op zijn debuutwedstrijd na stond hij slechts één keer op het wedstrijdblad van de A-kern dit seizoen.

"Hoe ik mezelf zou omschrijven? Als een harde werker, maar ook als iemand die ervan geniet om samen met anderen ergens naartoe te werken. We hebben hier een heel mooie groep en daar ben ik toch wel trots op", besluit Devalckeneer.