'Joaquin Seys pronkt op lijstje van club die dit seizoen de landstitel won'

Joaquin Seys speelt uitstekende play-offs. De linksachter van Club Brugge maakt indruk en kan op buitenlandse interesse rekenen. Nu zou ook FC Porto belangstelling tonen voor de jonge Rode Duivel.

AC Milan, AS Roma en Engelse clubs als Newcastle United FC en Crystal Palace FC werden al gemoend. Bologna, een andere geïnteresseerde, zou zelfs zijn technisch directeur naar Club Brugge-Union gestuurd hebben om Seys te scouten. De linksachter zou volgens Corriere dello Sport echter te duur uitvallen.

FC Porto volgt Seys

Ekrem Konur voegt nu een andere club toe aan het lijstje: FC Porto. Volgens de transferexpert houdt de Portugese topclub Seys in de gaten. Club Brugge zou een transfer enkel overwegen bij een niet te weigeren bod.

Wat zou Seys zelf denken van Porto? De Portugese top doet het doorgaans goed in Europa, maar Club ook de laatste seizoenen. Op dat vlak zou Porto, de Portugese kampioen, misschien geen stap hogerop zijn. Seys lijkt op basis van zijn huidige prestaties – zeker in de Champions League – hoger te kunnen mikken.

Contract tot medio 2029

Als hij een goed WK speelt met de Rode Duivels, zal de interesse bovendien alleen maar toenemen. Seys heeft een contract tot midden 2029 bij Club Brugge. Volgens Transfermarkt moet hij momenteel 17 miljoen euro kosten.

Club toonde zich de laatste jaren een sterke onderhandelaar en mag in de huidige markt op meer mikken, zeker gezien de leeftijd van Seys. Zo zitten ze in Brugge aan de onderhandelingstafel nog maar eens in een luxepositie.



