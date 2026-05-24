'Julien Duranville aangeboden aan Europese halvefinalist'
Waar ligt de toekomst van Julien Duranville? Onze jonge landgenoot keert terug naar Dortmund na een uitleenbeurt aan Basel, maar mag beschikken bij de Duitse topclub. Volgens Sacha Tavolieri werd hij nu aangeboden aan Racing Strasbourg.
Duranville kende een bescheiden seizoen bij Basel. Hij verzamelde wel speelminuten, maar kon niet echt indruk maken. De balans: twee goals, één assist.
Volgens Bild past de jonge Belg niet meer in de plannen van BVB. Sacha Tavolieri legt op X meteen een interessante optie op tafel: volgens de journalist werd Duranville aangeboden bij Racing Strasbourg, het nummer acht in de Ligue 1.
De halvefinalist in de Conference League zou hem meteen op de shortlist gezet hebben. De Franse cub zou weleens in actie kunnen schieten als er iemand vertrekt in de aanval.
Dortmund zou Duranville ondertussen nog altijd hoog inschatten, voegt Tavolieri toe. De bestuurswissel bij de club zou echter een impact kunnen hebben op zijn toekomst. Het wordt interessant om te zien waar Duranville volgend seizoen terechtkomt.
🇧🇪 Julian Duranville’s case is on BlueCo’s table.— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 24, 2026
🔵 The Belgian has been offered to Racing Strasbourg under Gary O’Neil, who has included him on his extended shortlist. Borussia Dortmund highly value Duranville, but the change in management could have an impact on his future.… pic.twitter.com/qq9quUGwHl
Afgelopen zondag speelde Julien Duranville zijn laatste wedstrijd voor FC Basel. Een afscheid dat niet bepaald zal blijven hangen: het voormalige goudhaantje van Anderlecht stond niet in de basis (hij viel pas in in het laatste halfuur) en Basel ging met 4-0 onderuit op het veld van Lugano. Een stevige oplawaai om de nachtmerrie op het einde van het seizoen af te sluiten, met vijf nederlagen in de laatste zes matchen en een vijfde plaats (op zes clubs) in de Play-offs.
Persoonlijk kon Duranville wel opnieuw minuten maken (dit is zelfs zijn meest 'gevulde' seizoen qua speeltijd sinds het begin van zijn carrière), maar in Zwitserland zette hij niet echt de volgende stap. Twee goals, één assist en toch vooral wat ontgoocheling: zowel Basel als Dortmund hadden meer verwacht van deze operatie.
Dortmund wil niet verder met Duranville
Dat maakt het voor de 20-jarige Brusselaar er niet makkelijker op om zich opnieuw in de kijker te spelen in het Ruhrgebied. In zijn eerste seizoen speelde hij geen enkele minuut voor Dortmund, en Niko Kovac zette hem zelfs publiekelijk op zijn plaats vanwege zijn lichaamstaal en te weinig inzet op training.
Bild bevestigt het nu ook: Duranville past niet langer in de plannen van BVB, dat hem deze zomer definitief wil laten vertrekken. Dortmund betaalde destijds 8,50 miljoen euro aan Anderlecht, intussen al meer dan drie jaar geleden. Duranville ligt nog twee jaar onder contract bij Borussia, dus wil de club nog een deel van de investering recupereren..
Onze Duitse collega's melden interesse van meerdere Franse clubs voor onze landgenoot. Zeker is dat, waar hij ook terechtkomt, Julien Duranville op een kantelpunt in zijn carrière staat. Na meer wedstrijden gemist te hebben door blessures dan hij er effectief speelde voor Dortmund, en na de kritiek op zijn houding, zal Duranville moeten tonen dat hij uit deze moeilijke seizoenen geleerd heeft.
