'Serie A-topclubs binden de strijd aan voor killer van Club Brugge'

Alexander Sørloth (30) verdient tegenwoordig zijn brood bij Atlético Madrid, maar de Noor kan rekenen op interesse uit de Serie A. AC Milan en Juventus zouden de sterke aanvaller (ex-Gent) in de gaten houden.

Alexander Sørloth heeft er individueel een sterk seizoen opzitten bij Atlético Madrid. Zo scoorde hij 13 doelpunten in LaLiga.

Met 6 goals in de Champions League had hij ook een belangrijk aandeel in het bereiken van de halve finales van het kampioenenbal. Drie van die goals scoorde hij in de 4-1-zege tegen Club Brugge in de tussenronde.

Daarmee wekt hij blijkbaar interesse op uit Italië. Volgens transferspecialist Ekrem Konur zouden zowel AC Milan als Juventus geïnformeerd hebben naar de spits. Atlético zou boter bij de vis willen en mikt op 30 miljoen euro. Dat is een pak meer dan het prijskaartje van 20 miljoen dat Transfermarkt aan de speler hangt.







Sørloth zou zo nog maar eens een club aan zijn palmares kunnen toevoegen. Ondertussen prijken daar al een pak werkgevers op. Hij brak ooit door bij Rosenborg en werd daarna uitgeleend aan Bødo/Glimt.

Daarna trok hij naar FC Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, KAA Gent (huur), Trabzonspor (huur), RB Leipzig, Real Sociedad (huur), Villarreal en uiteindelijk Atlético Madrid. Een hele boterham. Kiest hij nu voor een avontuur in de Serie A?