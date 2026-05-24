Brandon Morren
STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

STVV neemt zondag afscheid van Wouter Vrancken na een historisch seizoen. Toch kijkt de club al vooruit: de opvolger wordt snel bekendgemaakt.

STVV neemt zondag afscheid van coach Wouter Vrancken. Hij gaat de geschiedenisboeken in als een van de grootste trainers van de club. Afgelopen seizoen kwam hij midden april toe. De Truienaars beleefden toen een slecht seizoen en waren in de Relegation Play-offs beland.

Vrancken hield de club uit Limburg in de Jupiler Pro League en daarmee was zijn eerste opdracht voltooid. Hij besloot om bij de club te blijven en dat leverde hem een prachtig avontuur op. Dit seizoen kon hij Europees voetbal en een derde plaats in het eindklassement realiseren.

Zondag speel Sint-Truiden nog tegen KV Mechelen om het seizoen af te sluiten. Dan zal de club op gepaste manier afscheid nemen van Vrancken. Hoe fantastisch het seizoen ook was, STVV zal nu snel moeten schakelen om deze lijn verder te trekken.

STVV belooft snel duidelijkheid over opvolger van Vrancken

"Een club leiden betekent ook vooruitzien", vertelde CEO Takayuki Tateishi via de clubkanalen. Hij dropt daarmee al een leuk nieuwtje, want het team zal niet lang zonder T1 zitten. "We zullen de opvolger van Wouter dus op korte termijn aankondigen."

"Samen met onze hoofdtrainer willen we de spelersgroep versterken. Onze ambitie is om de vertrekkers waardig te vervangen en de groep in de breedte te versterken, zodat we gewapend zijn voor een seizoen met Europees voetbal", gaat de Japanner verder.

"We zullen verder bouwen op de stevige fundamenten van de club en zo verder schrijven aan het succesverhaal van dit jaar. Het voorbije seizoen was geen einde. Het is een begin. We willen ons de volgende seizoenen blijven mengen in de strijd om een Europees ticket", besluit Tateishi, die grote doelen voor ogen heeft. De keuze voor de nieuwe trainer wordt dan ook cruciaal. STVV wil vermijden dat het historische seizoen een uitschieter blijft, zeker nu er ook Europees voetbal op de kalender staat.

