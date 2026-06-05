📷 WK LIVE 05/06: Tielemans met boodschap, Noorwegen verrast
Foto: © photonews
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het naar dagelijkse gewoonte ook tijd voor ons WK-nieuws van de dag. Daarbij ook onder meer een aantal oefenwedstrijden die afgelopen avond en nacht werden afgewerkt. De toplanden zijn nog niet allemaal even goed in vorm, zo blijkt.
Noorwegen met epische foto
Noorwegen bereidt zich voor op zijn eerste WK-deelname sinds 1998 deze zomer. Erling Haaland en zijn teamgenoten, die woensdag naar Noord-Amerika vlogen, zijn vastbesloten om niet zomaar toeschouwers te zijn. Maar voordat ze Noorwegen verlieten en het op 17 juni om middernacht opnamen tegen Irak, op 23 juni om 2:00 uur tegen Senegal en op 26 juni om 21:00 uur tegen Frankrijk, trakteerden de Noorse spelers zichzelf op een leuke en originele teamfoto.
Ze transformeerden zichzelf in ware Vikingen en poseerden voor een Noorse fjord met Vikingschepen. De foto werd gemaakt door de bekende Britse fotograaf David Yarrow. Hij legde zijn beweegreden achter de opvallende foto uit: "Mijn antwoord was dat ik ze als Vikingen wilde verkleden. Ik vind het leuk om mensen op een andere manier te fotograferen dan ze normaal gesproken worden gefotografeerd. Ik wist dat het kritiek zou kunnen uitlokken, maar ik wilde inspelen op dat gevoel van reizen dat teruggaat tot de Vikingen, alsof ze naar Amerika zeilden."
Iedereen samen voor de volksliederen
De FIFA komt met een nieuwtje als het gaat over het zingen van de volksliederen op het WK 2026. Geen basiself meer die tijdens de volksliederen netjes in lijn staat voor de vlag. Alle spelers, dus ook de invallers, verzamelen voortaan samen met de scheidsrechters rond de middencirkel. Op het veld worden grote nationale vlaggen uitgerold en FIFA belooft een spectaculairdere en strakker geregisseerde omkadering dan voorheen.
FIFA-voorzitter Gianni Infantino stelde de nieuwigheid voor via sociale media. Volgens hem moet dit format voor extra emotie zorgen vlak voor de aftrap. "Dat alle spelers en scheidsrechters elkaar in het midden van het veld recht in de ogen kijken tijdens de volksliederen, creëert een moment van eenheid, trots en emotie dat toebehoort aan de teams én aan iedereen in het stadion."
Met een rol voor het publiek
FIFA wil ook het publiek nadrukkelijker betrekken. "Daarnaast komt er een 360 graden hertekende ceremonie die elke supporter in het stadion mee betrekt, met gigantische vlaggen en elementen op het veld die vanop elke zitplaats een unieke beleving moeten bieden." De wereldvoetbalbond belooft bij bepaalde wedstrijden extra visuele elementen om de spanning richting aftrap nog op te drijven.
Tielemans met boodschap voor U17
De aanvoerder van de Rode Duivels, Youri Tielemans, maakt zich op voor het wereldkampioenschap. Toch volgt hij wel degelijk de prestaties van de Belgische U17 op het EK. Hij nam de tijd om hen te feliciteren: "Namens alle Rode Duivels wil ik de U17 van harte feliciteren met hun kwalificatie voor de finale van het EURO. Wat ze laten zien is een inspiratiebron voor het hele Belgische voetbal. Hun talent, mentaliteit en teamspirit tonen aan dat er een nieuwe generatie opstaat, een generatie die durft te dromen en te presteren."
"We weten uit ervaring hoeveel werk, discipline en opofferingen zo’n parcours vraagt. Geniet van dit moment, speel die finale met vertrouwen en blijf in jullie kwaliteiten geloven. Jullie maken heel België trots."
Scores in de lucht tijdens de WK-matchen van Rode Duivels?
Seattle geldt ook als een aangename stad om in te leven, waar supporters kunnen genieten van een ontspannen sfeer, weg van de grootste Amerikaanse metropolen en hun politieke spanningen. Net als alle speelsteden zal Seattle activiteiten voor supporters aanbieden: fanzones, tentoonstellingen, concerten...
Maar het organisatiecomité van het WK 2026 in Seattle heeft ook iets unieks in petto. Zoals Geekwire meldt, wil de stad de scores van de wedstrijden in... de lucht boven de stad tonen voor de duels in Lumen Field, het stadion waar België het opneemt tegen Egypte. Die score zou verschijnen in de lucht boven Seattle, in de buurt van de iconische Space Needle, zodat supporters in de stad zonder scherm in de buurt live de evolutie van de score kunnen volgen. Een technologische stunt met drones, die volgens de stad Seattle een wereldprimeur is.
Iran tankt vertrouwen
De aanloop naar het WK 2026 is voor Iran allerminst vlekkeloos verlopen. Lange tijd leek zelfs de deelname van Team Melli onzeker, tegen de achtergrond van de hoogoplopende geopolitieke spanningen tussen de VS en Iran sinds 28 februari 2026 en de gezamenlijke aanval van de Verenigde Staten en Israël op de islamitische republiek.
Dankzij onder meer garanties die de FIFA bij de Amerikaanse regering heeft verkregen, lijkt Iran gewoon aan het WK 2026 te zullen deelnemen – een ultieme ommezwaai lijkt in elk geval onwaarschijnlijk nu het toernooi over een week begint. Ondanks die grote moeilijkheden en de slopende onzekerheid hebben de Iraanse spelers hun voorbereiding goed afgewerkt.
Enkele dagen geleden versloegen ze al Gambia (3-1). Hun tweede tegenstander was opnieuw een Afrikaanse ploeg: Mali, in Antalya (Turkije). De wedstrijd werd volledig achter gesloten deuren afgewerkt, ook voor de media, en eindigde in een 2-0 zege voor Team Melli. De doelpunten kwamen van Saeid Ezatolahi en Ramin Rezaeian.
🚨🇮🇷 L’Iran s’impose face au Mali (2-0) lors de son dernier match de préparation à huis clos en Turquie avant son départ pour le Mexique. pic.twitter.com/n9AbHyE09b— Team Melli Actu 💚🤍❤️🐆 (@TeamMelliActu) June 4, 2026
Spanje met de blamage tegen Irak
Ook gewezen wereldkampioen Spanje is niet echt goed begonnen aan de laatste rechte lijn richting het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Een oefenwedstrijd tegen Irak liep helemaal verkeerd. Of ze hadden er bij Spanje in ieder geval meer van verwacht.
Torres bracht de Spanjaarden nochtans snel op voorsprong, maar daarna was er plots de gelijkmaker van Doski. Ondanks heel wat kansen in de tweede helft bleef het bij een 1-1 gelijkspel. Geen goed nieuws dus voor de Spanjaarden. De selectie trekt nu naar de VS. Dinsdag volgt een laatste oefenmatch tegen Peru.
Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het naar dagelijkse gewoonte ook tijd voor ons WK-nieuws van de dag. Daarbij ook onder meer een aantal oefenwedstrijden die afgelopen avond en nacht werden afgewerkt. De toplanden zijn nog niet allemaal even goed in vorm, zo blijkt.
De Rode Duivels hebben hun oefenwedstrijd gewonnen in Kroatië met 0-2 en zijn stilaan klaar voor afreis naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Zaterdag is er nog een afzwaaiwedstrijd in eigen huis tegen Tunesië.
Frankrijk met een slechte repetitie
Ook diverse andere landen zijn ondertussen volop bezig met zich voor te bereiden op het WK. En daarbij is de slotsom dat niet iedereen het even goed aan het doen is momenteel. Hoog tijd om dus hier en daar al wat dingen in ons overzicht op te nemen.
Te beginnen bij topfavoriet Frankrijk misschien wel. Die speelden een oefenwedstrijd tegen Ivoorkust en dat leverde toch wel een heel verrassende en vreemde nederlaag op voor de troepen van bondscoach Olivier Deschamps.
Stevige nederlaag voor Frankrijk tegen Ivoorkust
Vlak voor de rust maakte Cherki er na een moeilijke eerste helft alsnog 1-0 van voor de Franse nationale ploeg, maar na de koffie liep het volledig verkeerd voor de Fransen - al moet gezegd dat ze dat wel met heel wat invallers deden.
Doué maakte er 1-1 van. In de slotfase gaf hij ook nog een assist aan Diallo, goed voor een verrassende 1-2-eindstand. Voor Les Bleus, die maandag hun afzwaaiwedstrijd spelen in Lille tegen Noord-Ierland, is het een ferme domper.
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