En plots gaat het snel: 'Buitenlandse topclub zet Karetsas én De Cat op de shortlist'

Diverse spelers uit de Jupiler Pro League worden dezer dagen het hof gemaakt. Daarbij zijn er zelfs ploegen die diverse spelers uit ons land op de radar hebben staan. Al hoeft het ook niet te verbazen dat er aandacht is in Nathan De Cat en/of Kos Karetsas natuurlijk.

Het is Galatasaray menens. De Turkse topclub zou zes grote namen op het lijstje hebben gezet als mogelijke nieuwe aanwinsten voor deze zomer. Daarbij vallen ook twee namen uit de Jupiler Pro League meteen op.

Naast Rigg, Ben Ferhat, Yirenkyi en Batrakov denken de Turken namelijk aan Nathan De Cat én Kos Karetsas. Zij staan mee op de shortlist van het team dat de komende jaren opnieuw stappen wil zetten, ook in Europa.

Nathan De Cat en Kos Karetsas op de shortlist van Galatasaray

Het was na de laatste thuiswedstrijd van Anderlecht al een beetje duidelijk: Nathan De Cat zou bezig zijn aan zijn afscheid van Anderlecht. Volgens Het Laatste Nieuws liggen de gesprekken over een mogelijke contractverlenging in Anderlecht nog steeds stil, waardoor er niet meer moet gedacht worden aan een contractverlenging.

En dus is de vraag eerder waarheen en voor hoeveel geld hij zal vertrekken dan of hij zal vertrekken. Het is aan Anderlecht om een gegadigde te vinden deze zomer die het nodige geld op tafel wil leggen. Daarbij wordt door paars-wit gedroomd van minstens dertig miljoen euro. Nathan De Cat is volgens Transfermarkt nu 25 miljoen euro waard.

Twee keer hetzelfde verhaal: kapitaalkracht gevraagd

Dat is ook het bedrag dat ze voor hem zouden willen vangen. En dus is de vraag ook meteen of Galatasaray kapitaalkrachtig genoeg is om hem in huis te halen. Al zijn er natuurlijk nog andere gegadigden voor De Cat: Borussia Dortmund, RB Leipzig, Chelsea, Manchester City, Bayern München en Stuttgart horen maar bij een aantal van de ploegen die er hem graag willen bij hebben.





En eigenlijk mag hetzelfde gezegd worden over Karetsas. Genk zal hem ook niet zomaar laten gaan, maar als Galatasaray niet het nodige geld op tafel zou kunnen of willen leggen, zijn er nog veel andere ploegen die hem wél in huis kunnen halen. Het zou wel eens een spannende zomer kunnen worden in Anderlecht én Genk.