Marktwaarden swingen de pan uit: Club Brugge en Union de winnaars, maar ook grote verliezers

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Marktwaarden swingen de pan uit: Club Brugge en Union de winnaars, maar ook grote verliezers

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De Jupiler Pro League is voorbij en het was opnieuw een interessant seizoen, waarin we veel spelers zagen aan de oppervlakte komen. Als er één zekerheid is, dan is het dat de totale marktwaarde van de ploegen nog nooit zo hoog was voor alle ploegen samengeteld.

Verschillende ploegen hebben hun record qua transferwaarde verbroken. "De kersverse landskampioen verbreekt haar vorig record en klokt af op 259,8 miljoen euro dankzij een upgrade van 27,5 miljoen euro. Nog nooit was een club in de Belgische hoogste divisie zoveel waard."

"In totaal stijgt de marktwaarde van 12 clubs terwijl 4 clubs achteruit boeren. Dit alles maakt dat de Jupiler Pro League op haar eigen ook een record vestigt met een totale waarde van 1,13 miljard euro. Vorig jaar rond deze tijd werd het vorig record gevestigd met 1,08 miljard euro", aldus Transfermarkt in een persbericht bij haar nieuwe cijfers.

Club Brugge en Union SG bij de grote winnaars

"Ook bekerwinnaar Union SG kan meer dan tevreden terugblikken op het seizoen en krijgt als toetje ook een nieuw clubrecord op basis van de marktwaarden. Met een stijging van 11,55 miljoen euro klokken de Brusselaars af op een recordmarktwaarde van 134,05 miljoen euro en nadert het tot op minder dan 2 miljoen euro van KRC Genk, dat op zijn beurt 2,7 miljoen euro moet afstaan."

"Bij Union stijgt de marktwaarde van Anan Khalaili met 5 miljoen euro naar 23 miljoen euro, een bedrag dat men ook minimaal wil ontvangen voor de flankspeler bij een transfer. In het zog van de Israëliër zien ook Kevin Mac Allister, Adem Zorgane en Guilherme Smith hun marktwaarde met 2 miljoen euro stijgen.

Maar toch ook verliezers ...

"Zoals gezegd zijn er 4 clubs die in deze update marktwaarde moesten inleveren. Naast KRC Genk zijn dat RSC Anderlecht (-1,6 miljoen euro), R Antwerp FC (-1,25 miljoen euro) en KAA Gent (-0,5 miljoen euro). 4 clubs die afgelopen seizoen aan hun eigen verwachtingen niet hebben kunnen voldoen."

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