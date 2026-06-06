OFFICIEEL Stijn Stijnen haalt knappe versterking voor Patro in JPL

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Patro Eisden heeft zijn doelmannenkern versterkt met een ervaren naam. Koen Van Langendonck maakt na een lange periode bij Westerlo transfervrij de overstap naar de Limburgse club van coach Stijn Stijnen.