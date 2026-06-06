OFFICIEEL Stijn Stijnen haalt knappe versterking voor Patro in JPL

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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OFFICIEEL Stijn Stijnen haalt knappe versterking voor Patro in JPL
Foto: © photonews

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Patro Eisden heeft zijn doelmannenkern versterkt met een ervaren naam. Koen Van Langendonck maakt na een lange periode bij Westerlo transfervrij de overstap naar de Limburgse club van coach Stijn Stijnen.

Bjorn Vandenabeele

OFFICIEEL Nieuwe spits voor Patro Eisden

Patro Eisden heeft zijn aanval versterkt met Seok-ju Hong. De 23-jarige Zuid-Koreaanse centrumspits maakt de overstap van het Duitse RW Oberhausen en moet voor extra aanvallende impulsen zorgen in de selectie van Stijn Stijnen.

Voor Hong wordt het een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Na passages in Zuid-Korea en Duitsland waagt de spits nu zijn kans in het Belgische voetbal. Bij Patro geloven ze alvast in zijn kwaliteiten en zijn potentieel om verder door te groeien.

Coach Stijn Stijnen is tevreden met de komst van de aanvaller en ziet in hem een speler die perfect binnen het plaatje van de club past. "Hong is een aanvaller waarvan we overtuigd zijn dat hij een meerwaarde zal worden. Zoals vaak het geval met spelers uit Azië heeft hij een grote werkethiek en discipline", klinkt het in een mededeling.

Stijnen maakt daarbij ook duidelijk welke waarden belangrijk zijn binnen de club. "Enkel spelers met deze kwaliteiten zullen een toekomst hebben bij onze club", besluit hij.

Patro Eisden heeft zijn doelmannenkern versterkt met een ervaren naam. Koen Van Langendonck maakt na een lange periode bij Westerlo transfervrij de overstap naar de Limburgse club van coach Stijn Stijnen.

Einde van een lang hoofdstuk

Voor Koen Van Langendonck komt er een einde aan een bijzonder verhaal. De 36-jarige doelman verdedigde maar liefst dertien seizoenen het doel van Westerlo en groeide er uit tot een van de vertrouwde gezichten van de Kemphanen.

Van Langendonck begon zijn carrière bij Verbroedering Geel en belandde via STVV uiteindelijk bij Westerlo. Daar maakte hij zowel promoties als moeilijke periodes mee en verzamelde hij heel wat ervaring in zowel de Challenger Pro League als de Jupiler Pro League. Na afloop van zijn contract kiest hij nu voor een nieuwe uitdaging en trekt hij transfervrij naar Patro Eisden, dicht bij zijn Limburgse roots.

Stijnen haalt ervaring binnen

Met de komst van Van Langendonck haalt coach Stijn Stijnen een doelman met een rijk verleden in het Belgische voetbal naar Patro. De trainer is dan ook tevreden met de versterking.

"Koen brengt ervaring en winnaarsmentaliteit in de kleedkamer. Hij zal de concurrentie aangaan om te spelen. Als hij de beste is, zal dat ook het geval zijn", klinkt het in een mededeling van Patro Eisden aan onze redactie.

Belangrijke stap voor Patro

Patro Eisden zet met deze transfer opnieuw een stap vooruit in zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League. De Limburgers kiezen bewust voor ervaring en leiderschap op een cruciale positie.

Voor Van Langendonck betekent het dan weer een nieuw hoofdstuk na een indrukwekkende periode bij Westerlo. Met meer dan tien jaar ervaring op het hoogste Belgische niveau moet hij Patro helpen om zijn ambities waar te maken en tegelijk zijn concurrenten onder de lat het vuur aan de schenen te leggen.

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