📷 WK LIVE 06/06 – Duel met Rode Duivels is bijzonder voor Tunesische verdediger

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De Rode Duivels hebben hun officiële WK-ploegfoto gemaakt, al zit daar een opvallend detail aan vast. Op de foto staan namelijk 27 spelers, terwijl slechts 26 internationals effectief naar het WK afreizen.





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