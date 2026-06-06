📷 WK LIVE 06/06 – Duel met Rode Duivels is bijzonder voor Tunesische verdediger

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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📷 WK LIVE 06/06 – Duel met Rode Duivels is bijzonder voor Tunesische verdediger

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De Rode Duivels hebben hun officiële WK-ploegfoto gemaakt, al zit daar een opvallend detail aan vast. Op de foto staan namelijk 27 spelers, terwijl slechts 26 internationals effectief naar het WK afreizen.

Bjorn Vandenabeele

Duel met Rode Duivels is bijzonder voor Tunesische verdediger

Voor Dylan Bronn wordt de oefeninterland tegen de Rode Duivels een bijzondere wedstrijd. De Tunesische verdediger speelde drie seizoenen voor KAA Gent en kijkt ernaar uit om opnieuw op Belgische bodem aan de aftrap te verschijnen.

"Het is altijd leuk om terug naar België te komen en hier te spelen", vertelde Bronn aan Het Laatste Nieuws. "Ik heb hier drie jaar gespeeld en dat maakt het voor mij wat nostalgisch." De 30-jarige international bewaart dan ook warme herinneringen aan zijn periode in de Jupiler Pro League.

Ook het WK-duel tussen België en Tunesië in 2018 blijft hem bij. Hoewel de Rode Duivels toen met 5-2 wonnen, wist Bronn wel te scoren. "Ik kijk graag terug naar dat doelpunt tegen een van de beste Belgische ploegen op een WK, met spelers als Eden Hazard."

Toch ligt zijn focus vandaag volledig op het heden. "Het is belangrijk om een goed beeld van Tunesië te geven", besloot hij. Voor Bronn en zijn ploegmaats wordt het duel met België de ideale generale repetitie voor het WK en een kans om met vertrouwen naar Noord-Amerika af te reizen.

Bjorn Vandenabeele

Tunesische bondscoach met duidelijke opdracht tegen Rode Duivels

Tunesië trekt met respect, maar zonder schrik naar het Koning Boudewijnstadion voor de uitwuifwedstrijd van de Rode Duivels. Bondscoach Sabri Lamouchi beseft dat zijn ploeg een zware opdracht wacht tegen een Belgische selectie die vertrouwen wil tanken voor het WK.

"Het wordt een interessante, maar moeilijke wedstrijd voor ons", verklaarde de oefenmeester aan Het Laatste Nieuws. Lamouchi heeft veel lof voor de kwaliteiten van de Rode Duivels en benadrukt dat zijn spelers weten wat hen te wachten staat. "België beschikt over uitstekende spelers die het verschil kunnen maken."

Toch wil Tunesië zich niet zomaar neerleggen bij een bijrol. De bondscoach verwacht dat ook zijn ploeg iets kan terugdoen en rekent op een gedisciplineerde aanpak. "Het is aan ons om daar iets tegenover te zetten en onze tegenstander zo veel mogelijk te ambeteren."

Net als België gebruikt Tunesië het duel als laatste test voor het WK. Lamouchi verwacht dan ook een wedstrijd op hoog niveau, waarin beide landen met een goed gevoel naar Noord-Amerika willen vertrekken.

Bjorn Vandenabeele

Zwaar verdict voor poulain van Vincent Kompany

Zware klap voor Lennart Karl en de Duitse nationale ploeg. Het 18-jarige toptalent moet het WK aan zich voorbij laten gaan nadat hij op training een blessure opliep. Dat heeft de Duitse voetbalbond bevestigd.

Karl werd vrijdag meteen naar het ziekenhuis gebracht voor bijkomende onderzoeken. Daar bleek dat de blessure te ernstig is om nog een rol van betekenis te spelen op het wereldkampioenschap. Voor de jonge middenvelder is dat een flinke ontgoocheling, want hij stond voor zijn eerste grote eindtoernooi.

De Duitser geldt als een van de grootste talenten van zijn generatie en maakte het voorbije seizoen indruk bij Bayern München, waar hij een sterke doorbraak kende. Bovendien schreef hij geschiedenis als jongste doelpuntenmaker ooit van de club in de Champions League. Onder Vincent Kompany kreeg hij steeds meer kansen in de hoofdmacht.

Duitsland heeft inmiddels al een vervanger opgeroepen. RB Leipzig-middenvelder Assan Ouédraogo neemt de plaats van Karl in de WK-selectie over.

De Rode Duivels hebben hun officiële WK-ploegfoto gemaakt, al zit daar een opvallend detail aan vast. Op de foto staan namelijk 27 spelers, terwijl slechts 26 internationals effectief naar het WK afreizen.

Opvallende ploegfoto met 27 spelers

Nu de Belgische selectie compleet is, was het tijd voor de traditionele ploegfoto. Die werd genomen op het oefencentrum in Tubeke, waar de spelers zich volop voorbereiden op het wereldkampioenschap. Opvallend genoeg prijken er 27 voetballers op de officiële foto.

Dat heeft alles te maken met de aanwezigheid van Maarten Vandevoordt. De doelman maakt deel uit van de groep, maar reist als vierde keeper niet mee naar het WK. Toch kreeg hij een plaats op de teamfoto, samen met de 26 WK-gangers en de technische staf van bondscoach Rudi Garcia.

In de aanloop naar de fotosessie was er ook tijd voor ontspanning. De Rode Duivels kregen bezoek van enkele barbiers en lieten een frisse snit zetten voor de komende opdrachten. Op de achtergrond werd bovendien een spelletje darts en pool gespeeld, terwijl Thomas Meunier en Arthur Theate plaatsnamen in de kappersstoel.

Eerst nog Tunesië

Voor het WK echt van start gaat, wacht vrijdag eerst nog de uitwuifwedstrijd tegen Tunesië. Voor Garcia is dat een laatste gelegenheid om automatismen aan te scherpen en enkele spelers extra speelminuten te geven.

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Voor de supporters is het vooral de kans om de Rode Duivels nog één keer in eigen land aan het werk te zien. Tegelijk moet de oefenwedstrijd vertrouwen geven voor het grote toernooi dat voor de deur staat.

Klaar voor vertrek naar Amerika

Na het duel tegen Tunesië verhuist de volledige aandacht naar het WK. De Belgische delegatie trekt volgende week naar de Verenigde Staten, waar de laatste details worden afgewerkt en de focus volledig op de groepsfase komt te liggen.Met de ploegfoto achter de rug en de selectie definitief vastgelegd, komt het toernooi nu echt dichtbij. Garcia hoopt zijn spelersgroep in optimale omstandigheden aan de start te brengen.

Dit is het programma van de Rode Duivels

De Rode Duivels openen hun WK-campagne op maandag 15 juni met een wedstrijd tegen Egypte in Seattle. Enkele dagen later, op zondag 21 juni, volgt de confrontatie met Iran in Los Angeles. De groepsfase wordt afgesloten op vrijdag 26 juni met een duel tegen Nieuw-Zeeland in Vancouver.

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