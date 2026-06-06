📷 WK LIVE 06/06 – Nieuwe problemen voor match tussen Rode Duivels en Iran

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De Rode Duivels hebben hun officiële WK-ploegfoto gemaakt, al zit daar een opvallend detail aan vast. Op de foto staan namelijk 27 spelers, terwijl slechts 26 internationals effectief naar het WK afreizen.