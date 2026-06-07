🎥 Het noodlot slaat opnieuw toe: Christian Eriksen zakt in elkaar tijdens oefenwedstrijd met Denemarken

Vijf jaar geleden hield de volledige voetbalwereld even de adem in. Christian Eriksen werd toen getroffen door een hartstilstand tijdens een wedstrijd op het EK.

Na een zeventigtal minuten spelen zakte Christian Eriksen in de wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne ineens in elkaar. Meteen keerden de gedachten van alle mensen terug naar dat vreselijke moment op het EK vijf jaar geleden...

Steun van supporters

Spelers rondom Eriksen riepen meteen om hulp en ook de camera draaide zich meteen weg richting de supporters. Zowel de supporters van Denemarken als die van Oekraïne lieten zich horen om Eriksen te steunen.

😔 | Christian Eriksen is tijdens de wedstrijd Denemarken-Oekraïne opnieuw plots in elkaar gezakt. Al onze gedachten zijn bij hem. 🇩🇰🙏 #DENUKR pic.twitter.com/gPSDlJ1WqG — DAZN België (@DAZN_BENL) June 7, 2026

Na de eerste medische zorgen op het veld werd Eriksen bij bewustzijn afgevoerd. Al snel kwam er een update van de Deense voetbalbond: "Hij is bij bewustzijn en stelt het onder de omstandigheden goed."





Christian Eriksen er ved bevidsthed og har det efter omstændighederne godt.



Kampen er afblæst. pic.twitter.com/NCCx92nm6v — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) June 7, 2026

Wedstrijd definitief stilgelegd

Brian Riemer, de ex-coach van RSC Anderlecht en huidige coach van Denemarken, schrok ook van het voorval. Na overleg tussen beide teams werd besloten om de wedstrijd definitief stil te leggen.

Geen WK voor Denemarken

Brian Riemer kon zich met Denemarken niet plaatsen voor het WK. Ondanks de aanwezigheid van sterren als Højlund en Eriksen geraakte Denemarken niet verder dan een tweede plaats in de groepsfase.

Die tweede plaats gaf recht op play-offwedstrijden tegen andere teams die tweede eindigden in hun groep. Denemarken won in de eerste ronde nog makkelijk van Noord-Macedonië met 4-0, maar ging de volgende ronde toch de boot in tegen Tsjechië na strafschoppen.