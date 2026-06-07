Michael Olise naar Real Madrid? Bayern van Vincent Kompany heeft knoop doorgehakt

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
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Michael Olise naar Real Madrid? Bayern van Vincent Kompany heeft knoop doorgehakt

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Real Madrid droomt van Michael Olise om hun project nieuw leven in te blazen. Herbert Hainer, de voorzitter van Bayern München, reageerde snel op de speculaties. Florentino Pérez zal zijn inspanningen moeten verdubbelen om zijn belofte waar te maken.

Michael Olise heeft een fantastisch seizoen achter de rug met Bayern München. Met 15 goals in 32 Bundesliga-wedstrijden won de Franse international drie prijzen: de landstitel, de Duitse beker en de Supercup.

De 24-jarige winger groeide uit tot een van de meest bepalende spelers in de kern van Vincent Kompany. Zijn prestaties zijn dan ook niet onopgemerkt gebleven bij meerdere Europese topclubs, waaronder Real Madrid.

150 miljoen euro voor één speler?

Al enkele dagen heeft de Spaanse pers het over de interesse van De Koninklijke voor de Franse flankaanvaller. Het gerucht kreeg extra voeding na een uitspraak van Florentino Pérez.

De voorzitter van Real Madrid liet verstaan dat hij bereid is om 150 miljoen euro te investeren om zijn ploeg te versterken. Spaanse media linkten dat bedrag vervolgens meteen aan Michael Olise.

Bayern München wil zijn goudhaantje niet verkopen

Bij Bayern liet een reactie niet lang op zich wachten. Clubvoorzitter Herbert Hainer was bijzonder duidelijk. “Michael Olise is een speler van Bayern München en ligt hier nog lang onder contract. Wij zijn geen verkopende club. Als Florentino Pérez ons een bod wil doen, wat tot nu toe niet gebeurd is, dan kan hij zich die moeite besparen. Zelfs niet voor 150 miljoen euro of meer.”

Opnieuw verkozen?

Intussen voert Pérez campagne om voorzitter van Real Madrid te blijven. In de strijd met Riquelme zou de Spanjaard volgens de eerste signalen een ruime voorsprong hebben, met zo’n 65% van de stemmen. Maar zelfs een verkiezing verandert niets aan de sportieve problemen bij de club.

Real Madrid zit voor het tweede seizoen op rij zonder grote trofee en weet dat er een stevige transferzomer nodig zal zijn om de ploeg weer op gang te trekken. Een nieuwe generatie galácticos lijkt op weg naar Madrid...

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