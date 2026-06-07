'Na KAA Gent mikt nu ook Cercle Brugge op interessante goalgetter'

Cercle Brugge beseft dat het ook deze zomer opnieuw een paar goalgetters ziet verdwijnen. Net als de vorige seizoenen moet het dan ook op zoek naar een nieuwe aanwinst die voor de goals moet gaan zorgen. Met Afimico Pululu hebben ze alvast iemand op het oog vanuit de Poolse competities.

Steve Ngoura staat in de nadrukkelijke belangstelling van Lens en ook Dante Vanzeir gaat Jan Breydel verlaten. En dus mag er wel aanvallende versterking bijkomen, waardoor er nu gekozen is om te mikken op Afimico Pululu.

KAA Gent heeft eerder ook al haar oog laten vallen op Afimico Pululu. KAA Gent had twee jaar geleden al eens contact met de aanvaller, maar zou die contacten mogelijk onderhouden. Daardoor springen ook zij mogelijk nog opnieuw in de dans.

Verschillende Belgische ploegen toonden al interesse voor Afimico Pululu

Afimico Pululu speelde jarenlang in de jeugdreeksen bij FC Basel. In 2022 verliet hij Zwitserland om naar het Duitse Greuther Fürth te trekken, voordat hij in Polen terechtkwam. Daar is hij de voorbije jaren grote sier aan het maken.

Hij was al het nummer vier in de topschutterslijst van Polen in het seizoen 2023-2024 met 12 competitiedoelpunten. En daarna is hij alleen maar doorgegroeid, want vorig seizoen zat hij al aan vijftien goals én vijf assists bij zijn Poolse club Jagillonia Bialystok. Daarmee is hij al jarenlang een vaste waarde in de Poolse competitie.

Cercle Brugge kan Afimico Pululu gratis ophalen bij Jagillonia Bialystok

De 27-jarige spits uit Angola met ook een Congolees paspoort heeft ondertussen volgens Transfermarkt een transferwaarde van niet minder dan vier miljoen euro. Daardoor wordt hij wel geen makkelijk te halen profiel voor De Vereniging, zou je denken.





Het voordeel is dat hij transfervrij is, omdat zijn contract bij Jagillonia Bialystok afloopt op 1 juni. Een ideale buitenkans dus voor de Belgische ploegen die hem graag in huis zouden halen. We volgen de situatie de komende dagen en weken graag met u mee op ...