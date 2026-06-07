STVV, Anderlecht of KAA Gent? Goalgetter uit Noorwegen nadrukkelijk op de lijst

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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STVV, Anderlecht of KAA Gent? Goalgetter uit Noorwegen nadrukkelijk op de lijst
Foto: © photonews

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De Belgische ploegen willen de komende weken en maanden er opnieuw gaan staan in de Belgische competitie. En daartoe mikken ze ook volop op de nodige versterkingen naar volgend seizoen toe. Daarbij kunnen ze ook in elkaars vaarwater terechtkomen.

Een Belgische ploeg die volgend seizoen Europees speelt  zou verregaande interesse hebben in Mame Alassane Niang. Dat is een 20-jarige Senegalese spits uit de Noorse eerst klasse die in negen matchen nu al vier keer heeft gescoord bij HamKam, dat hem huurt van Lyn.

Makkelijk wordt het echter niet, want ook HamKam heeft een optie om hem in huis te halen. Dat liet Eirik Nesset Hjelvik eerder al weten: "HamKam is er eindelijk in geslaagd een spits aan te trekken: Mame Alassane Niang (20) is tot het einde van het seizoen op huurbasis overgenomen van Lyn, zo heeft TV2 vernomen."

Vlotscorende spits in Noorwegen

"HamKam heeft ook een optie tot koop voor de talentvolle spits bemachtigd", aldus Hjelvik. En dus kunnen zij hem mogelijk eerst gaan aantrekken. De speler ligt tot het einde van het jaar onder contract bij Lyn, maar HamKam kan hem tot 2028 vastleggen, dus makkelijk wordt het niet om hem in huis te halen.

Rest de vraag: welk Belgisch team gaat hem in huis willen halen? De meest waarschijnlijke piste is KAA Gent, waar ze wel aanvallende versterking kunnen gebruiken. Zowel qua profiel - Niang is 1.97 meter lang en vinnig - als qua manier van spelen zou hij bij de Buffalo's kunnen passen.

Wie haalt Niang in huis?

Bovendien is de Noorse competitie wel een competitie waar de Buffalo's vaker gaan scouten en spelers weghalen - denk maar aan Diop. Op die manier zou het een optie kunnen zijn, al mag ook bijvoorbeeld STVV of Anderlecht niet worden onderschat.

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De komende dagen gaan we verder aan de slag met dit Noors gerucht. De marktwaarde van Niang is ondertussen 1,8 miljoen euro volgens Transfermarkt, waardoor hij wel geen makkelijk te halen target wordt aan gelijk welke prijs.

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