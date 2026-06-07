Van UV-bril tot doorgelichte scheidsrechters: Rode Duivels halen alle trucjes boven

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
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Van UV-bril tot doorgelichte scheidsrechters: Rode Duivels halen alle trucjes boven
Foto: © photonews
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De Rode Duivels halen alles uit de kast om goed te presteren op het WK. Zo nemen ze alle mogelijke technische spulletjes en trucjes mee naar Amerika om toch maar dat tikkeltje beter te kunnen presteren...

De verre reis naar Amerika gaat met enkele extra moeilijkheden gepaard. Zo zullen de Rode Duivels een jetlag ervaren dankzij het tijdsverschil van negen uur in Seattle, de verblijfplaats van de Rode Duivels.

UV-brillen

Om die jetlag te voorkomen heeft de Belgische voetbalbond speciale UV-brillen voorzien op de vliegreis van zo'n 10 uur. Deze brillen moeten ervoor zorgen dat de Rode Duivels fris en fruitig aan het WK kunnen beginnen.

Speciale verlichting in hotelkamer

Eens aangekomen zullen de Rode Duivels in een opgewaardeerd hotel verblijven. Het bedrijf en sponsor Signify zorgt voor speciale verlichting in de kamers. Die verlichting zal er ook voor zorgen dat de Belgische spelers beter kunnen uitrusten.

Steven Probst, health en performance manager van de Rode Duivels, geeft duiding bij de maatregelen: “Slimme verlichting die het slaappatroon en welzijn van onze spelers actief ondersteunt, is daarom een waardevolle toevoeging binnen de dagelijkse begeleiding van de spelers", sprak hij bij Het Laatste Nieuws.

AI is overal

AI is nergens meer weg te denken. Zo ook niet op het WK. Het maakt het werk van de Belgische videoanalisten een stuk makkelijker. Zo kunnen ze sneller de juiste fases en spelers uit wedstrijden filteren.

Luxueus complex

De infrastructuur waar de Rode Duivels in Seattle gebruik van zullen maken, is tot in de nopjes verzorgd. Het complex werd twee jaar geleden neergezet voor een kostprijs van zo'n 100 miljoen euro.

Het complex is naast een paar perfecte oefenterreinen voorzien van onder meer een cryokamer waarin de koude temperaturen het herstel van de Belgische spelers zullen bevorderen.

Op zo'n tien minuten reizen van het oefencomplex bevindt zich een hotel waar ook een fitness, een overdekt zoutwaterbad en een spa aanwezig zijn. Aan luxe geen gebrek dus voor Rudi Garcia en co.

Doorlichting van scheidsrechters

Om echt niets aan het toeval over te laten, worden zelfs de scheidsrechters volledig doorgelicht. Het referee department speelt hier een grote rol in en zo weten de spelers ook hoe ze het best om kunnen gaan met de verschillende scheidsrechters.

Extra reservedoelman

Het strafste trucje van allemaal is misschien wel het feit dat een Amerikaanse reservedoelman meetraint met de Rode Duivels. Een vierde doelman is een meerwaarde in enkele wedstrijdvormen op training. Zo zal een reservedoelman van de Seattle Sounders zich bij de Rode Duivels voegen.

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