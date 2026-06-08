Anderlecht en zelfs de politiek reageren erg scherp na spandoek aan kasteel Coucke

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Anderlecht en zelfs de politiek reageren erg scherp na spandoek aan kasteel Coucke
Foto: © photonews
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Marc Coucke zit in het oog van de storm van de supporters van RSC Anderlecht. Die gingen zelfs een boodschap brengen aan zijn kasteel in Merelbeke. Onaanvaardbaar is dat voor de paars-witte club. Zij komen dan ook met een stevige reactie.

Een paar dagen geleden was er al een niet mis te verstane boodschap aan het trainingscentrum in Neerpede, waar graffiti werd aangebracht met dezelfde duidelijke tekst: “Coucke buiten”. Een dag later hadden ze bij Anderlecht de boodschappen alweer verwijderd.

Supporters RSC Anderlecht kwamen met heel stevig spandoek richting Marc Coucke

In de nacht van zaterdag op zondag zijn er vervolgens supporters naar het kasteel van Coucke getrokken in Merelbeke, om ook daar hun ongenoegen te uiten met een zeer duidelijk spandoek gericht op de sterke man van paars-wit.

"Sois noble et casse toi. Ne nous oblige pas ...", aldus het spandoek. Het is duidelijk dat de fans willen dat Coucke opstapt bij hun geliefde club. "Marc Coucke heeft geen inzicht in voetbal. Hij ziet onze club als een bedrijf, niet als supporter", aldus een fan van de harde kern tegen Het Nieuwsblad.

"Sinds zijn komst in 2017 pakten we geen enkele prijs meer. Terwijl Anderlecht verplicht is aan zijn stand om elk jaar voor de titel te gaan. Coucke kan 200 miljoen investeren in zijn serre met beestjes in Pairi Daiza, maar kan nog geen tien miljoen geven aan de club."

Lees ook... 📷 Harde kern Anderlecht met duidelijke boodschap aan kasteel van Coucke: "Verplicht ons niet"

RSC Anderlecht reageert heel duidelijk op de acties van de fans

RSC Anderlecht heeft inmiddels ook meteen gereageerd op de manier van werken van de fans via een persbericht: "Eind dit seizoen heeft de club opnieuw samengezeten met de Fan Council. In die constructieve meetings is de positie van hoofdaandeelhouder Marc Coucke geen enkele keer ter sprake gekomen."

"De eisen van enkele individuen - want daarover gaat het - die deze de laatste dagen kenbaar maken via onaanvaardbare wegen en duidelijk dreigende taal bevatten, zijn dan ook geenszins representatief voor onze vele supporters. De club zal nooit aanvaarden dat individuen wedstrijden zouden stilleggen om hun volstrekt onredelijke en totaal ongegronde eisen kracht bij te zetten."

"De club stelt ook zeer duidelijk dat -  in het belang van het overgrote deel van de fans die RSCA positief willen steunen - elke bedreiging of schade aan de club, zijn fans of stakeholders met alle mogelijke middelen gesanctioneerd zal worden."

"De club vat deze zomermercato ambitieus aan om het nieuwe seizoen vanaf de Europese voorrondes goed te starten, met dank aan de dagelijkse inzet van onze aandeelhouders, met op kop Marc Coucke", aldus RSC Anderlecht.

Ook de politiek roert zich: dit is onaanvaardbaar

Daarmee moet de zaak toch ook meteen van de baan zijn wat Anderlecht betreft. De zaak is voor hen onaanvaardbaar en daarin worden ze ook gesteund door Egbert Lachaert, de burgemeester van Merelbeke-Melle, grondgebied van het kasteel van Coucke.

“Of het nu bij Marc Coucke is of bij iemand anders: thuis moet je mensen met rust laten. Je mag kritiek hebben of protesteren, maar iemands woning viseren gaat een stap te ver. Dat is onaanvaardbaar", aldus de burgemeester van Anders nog in de krant.

8 reacties
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