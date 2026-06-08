📷 ‘Anderlecht kijkt naar Belgische oplossing voor trainersprobleem’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 21 reacties
📷 ‘Anderlecht kijkt naar Belgische oplossing voor trainersprobleem’

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht blijft zoeken naar een nieuwe hoofdtrainer en daarbij duikt een opvallende naam op. Volgens een bron in Nederland heeft paars-wit gesprekken gevoerd met Sébastien Pocognoli. De voormalige Rode Duivel is geen onbekende in het Belgische voetbal en geniet steeds meer belangstelling.

Pocognoli op de radar van Anderlecht

Sébastien Pocognoli wordt genoemd als een van de kandidaten om de nieuwe trainer van Anderlecht te worden. Het Nederlandse account WFC Groningen meldt dat paars-wit gesprekken voert met de 38-jarige coach, die de voorbije jaren naam maakte in het Belgische voetbal.

Volgens het bericht ziet RSC Anderlecht hem als kandidaat en voert het gesprekken met Sébastien Pocognoli. Officiële bevestiging van de Brusselse club is er voorlopig niet, maar de naam van de jonge trainer duikt steeds vaker op in de wandelgangen.

Ook Feyenoord volgt de situatie

De voormalige linksachter wordt namelijk ook genoemd bij Feyenoord. Volgens eerdere berichtgeving zou de Nederlandse topclub zijn profiel eveneens van dichtbij volgen.

Dat hoeft niet te verbazen. Pocognoli werkte de voorbije jaren gestaag aan zijn trainerscarrière. Na een periode in de jeugdopleiding van Racing Genk trok hij naar Union SG, waar hij verder ervaring opdeed en zijn reputatie als talentvolle coach versterkte. Vervolgens ging het naar AS Monaco, waar hij zopas aan de kant werd geschoven.

Zijn relatief jonge leeftijd en moderne visie op voetbal maken hem aantrekkelijk voor clubs die op zoek zijn naar een trainer met een langetermijnproject.

Lees ook... Sébastien Pocognoli in het vizier van een grote Nederlandse club

Anderlecht zoekt een profiel met Belgische ervaring

Dat de naam van Pocognoli opduikt, past ook binnen de visie van Anderlecht. Eerder liet Kenneth Bornauw verstaan dat kennis van de Belgische competitie een belangrijke troef kan zijn bij de zoektocht naar een nieuwe trainer.

Pocognoli voldoet aan dat profiel. Als voormalig Rode Duivel kent hij het Belgische voetbal door en door en bouwde hij de voorbije jaren ook als trainer ervaring op in eigen land.

Wordt Pocognoli de verrassende keuze?

Voorlopig blijft het afwachten of de gesprekken ook daadwerkelijk tot een overeenkomst leiden. Anderlecht zal ongetwijfeld meerdere pistes openhouden in de zoektocht naar een nieuwe coach.

Toch zou een keuze voor Pocognoli perfect passen binnen de ambitie om een jonge, ambitieuze trainer aan te stellen die de Belgische competitie goed kent en met talentvolle spelers kan werken. Dat hij ook in het buitenland belangstelling geniet, kan de onderhandelingen extra interessant maken.

21 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Feyenoord
Sébastien Pocognoli

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/06: De Ketelaere - Pocognoli

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/06: De Ketelaere - Pocognoli

16:00
‘Toptransfer in de maak voor Charles De Ketelaere’

‘Toptransfer in de maak voor Charles De Ketelaere’

16:00
2
Sébastien Pocognoli in het vizier van een grote Nederlandse club

Sébastien Pocognoli in het vizier van een grote Nederlandse club

07:30
‘Zoals verwacht: Standard krijgt bijzonder slecht nieuws te horen’

‘Zoals verwacht: Standard krijgt bijzonder slecht nieuws te horen’

14:04
‘Ploeg uit La Liga zet Meunier onder stevige druk en heeft daar goede reden voor’

‘Ploeg uit La Liga zet Meunier onder stevige druk en heeft daar goede reden voor’

15:30
1
Olympic Charleroi geeft voetbalbond twee dagen om degradatie ongedaan te maken

Olympic Charleroi geeft voetbalbond twee dagen om degradatie ongedaan te maken

15:00
14
Moeten de Rode Duivels Egypte vrezen op het WK 2026?

Moeten de Rode Duivels Egypte vrezen op het WK 2026?

14:40
2
WK-LIVE 08/06: Rode Duivels vertrokken naar Verenigde Staten

WK-LIVE 08/06: Rode Duivels vertrokken naar Verenigde Staten

13:31
Anderlecht en zelfs de politiek reageren erg scherp na spandoek aan kasteel Coucke

Anderlecht en zelfs de politiek reageren erg scherp na spandoek aan kasteel Coucke

08:00
14
Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

12:30
DONE DEAL: Union SG heeft nieuwe versterking beet

DONE DEAL: Union SG heeft nieuwe versterking beet

11:30
5
Is Jérémy Doku klaar om op het WK 2026 te schitteren? Analyse

Is Jérémy Doku klaar om op het WK 2026 te schitteren?

12:00
Van Crombrugge maakt de pijnlijke vergelijking tussen Club Brugge en Anderlecht

Van Crombrugge maakt de pijnlijke vergelijking tussen Club Brugge en Anderlecht

09:00
Geschiedenis geschreven, maar ook pijnlijke nederlaag: Sven Vermant reageert na EK

Geschiedenis geschreven, maar ook pijnlijke nederlaag: Sven Vermant reageert na EK

10:30
Propere Handen: zoveel geld werd er al 'ingezameld' aan schikkingen

Propere Handen: zoveel geld werd er al 'ingezameld' aan schikkingen

08:30
3
Speler Standard en vriendin komen na moeilijke periode met heuglijk nieuws

Speler Standard en vriendin komen na moeilijke periode met heuglijk nieuws

10:00
"Wereldkampioen? Goed dat hij dat zegt, meer kwaliteit dan die twee"

"Wereldkampioen? Goed dat hij dat zegt, meer kwaliteit dan die twee"

09:30
Van Persie meteen aan de deur gezet bij Feyenoord door kersvers technisch directeur met blauw-zwart verleden

Van Persie meteen aan de deur gezet bij Feyenoord door kersvers technisch directeur met blauw-zwart verleden

21:15
Hein Vanhaezebrouck wijst op achilleshiel van Rode Duivels op WK

Hein Vanhaezebrouck wijst op achilleshiel van Rode Duivels op WK

07:00
2
Michael Olise naar Real Madrid? Bayern van Vincent Kompany heeft knoop doorgehakt

Michael Olise naar Real Madrid? Bayern van Vincent Kompany heeft knoop doorgehakt

22:30
Catastrofe voor Brazilië: basisspeler mist het WK

Catastrofe voor Brazilië: basisspeler mist het WK

22:00
1
EK-sprookje van Belgische U17 eindigt in mineur na strafschoppen

EK-sprookje van Belgische U17 eindigt in mineur na strafschoppen

21:35
23
Toptalent van 90 miljoen euro laat het Bayern München van Vincent Kompany dromen

Toptalent van 90 miljoen euro laat het Bayern München van Vincent Kompany dromen

21:45
🎥 Het noodlot slaat opnieuw toe: Christian Eriksen zakt in elkaar tijdens oefenwedstrijd met Denemarken

🎥 Het noodlot slaat opnieuw toe: Christian Eriksen zakt in elkaar tijdens oefenwedstrijd met Denemarken

21:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/06: Saviolo

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/06: Saviolo

17:20
Van UV-bril tot doorgelichte scheidsrechters: Rode Duivels halen alle trucjes boven

Van UV-bril tot doorgelichte scheidsrechters: Rode Duivels halen alle trucjes boven

20:30
2
Eerste zomeraanwinst lonkt voor Manchester United

Eerste zomeraanwinst lonkt voor Manchester United

20:00
1
Belgisch talent via Anderlecht richting transfer van meer dan tien miljoen euro

Belgisch talent via Anderlecht richting transfer van meer dan tien miljoen euro

17:20
Betekent een komst het vertrek van Loïs Openda? Ex-JPL-spits staat heel dicht bij Juventus

Betekent een komst het vertrek van Loïs Openda? Ex-JPL-spits staat heel dicht bij Juventus

19:30
Wie is Mathieu Cilissen, de nieuwe voorzitter van KRC Genk?

Wie is Mathieu Cilissen, de nieuwe voorzitter van KRC Genk?

18:50
2
'Na KAA Gent mikt nu ook Cercle Brugge op interessante goalgetter'

'Na KAA Gent mikt nu ook Cercle Brugge op interessante goalgetter'

18:30
8
Antwerp, Gent en Anderlecht roeren zich na supportersgeweld: "Wetgeving aanpassen"

Antwerp, Gent en Anderlecht roeren zich na supportersgeweld: "Wetgeving aanpassen"

16:40
28
Het is Barcelona menens voor toptalent Club Brugge

Het is Barcelona menens voor toptalent Club Brugge

18:00
3
Stroomversnelling? 'Karetsas kan recordbedrag opleveren'

Stroomversnelling? 'Karetsas kan recordbedrag opleveren'

07/06
84
WK-Live 07/06: Eden Hazard hakt knoop door

WK-Live 07/06: Eden Hazard hakt knoop door

17:45
3
📷 Harde kern Anderlecht met duidelijke boodschap aan kasteel van Coucke: "Verplicht ons niet"

📷 Harde kern Anderlecht met duidelijke boodschap aan kasteel van Coucke: "Verplicht ons niet"

07/06
38

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Europa Play-offs - Finale
Ajax Ajax - Utrecht Utrecht

Nieuwste reacties

joris--82 joris--82 over Vanaken krijgt mooie complimenten van… Anderlechtfans Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over Olympic Charleroi geeft voetbalbond twee dagen om degradatie ongedaan te maken Pierrebourgeois Pierrebourgeois over 📷 ‘Anderlecht kijkt naar Belgische oplossing voor trainersprobleem’ Green kill Green kill over 'Na KAA Gent mikt nu ook Cercle Brugge op interessante goalgetter' Jerre76 Jerre76 over ‘Toptransfer in de maak voor Charles De Ketelaere’ Stigo12 Stigo12 over ‘Ploeg uit La Liga zet Meunier onder stevige druk en heeft daar goede reden voor’ Stigo12 Stigo12 over Ploegmaats belonen Rode Duivel met iconisch rugnummer Deno Deno over ‘Aankoopoptie gelicht? Huurling van KAA Gent met de nodige winst doorverkopen’ Stigo12 Stigo12 over Moeten de Rode Duivels Egypte vrezen op het WK 2026? Union 60 Union 60 over Qui a dit que les Belges n'aimaient pas les Français ? Rudi Garcia s'est mis tout le monde dans la poche Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved