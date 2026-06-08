📷 ‘Anderlecht kijkt naar Belgische oplossing voor trainersprobleem’

Anderlecht blijft zoeken naar een nieuwe hoofdtrainer en daarbij duikt een opvallende naam op. Volgens een bron in Nederland heeft paars-wit gesprekken gevoerd met Sébastien Pocognoli. De voormalige Rode Duivel is geen onbekende in het Belgische voetbal en geniet steeds meer belangstelling.

Pocognoli op de radar van Anderlecht

Sébastien Pocognoli wordt genoemd als een van de kandidaten om de nieuwe trainer van Anderlecht te worden. Het Nederlandse account WFC Groningen meldt dat paars-wit gesprekken voert met de 38-jarige coach, die de voorbije jaren naam maakte in het Belgische voetbal.

Volgens het bericht ziet RSC Anderlecht hem als kandidaat en voert het gesprekken met Sébastien Pocognoli. Officiële bevestiging van de Brusselse club is er voorlopig niet, maar de naam van de jonge trainer duikt steeds vaker op in de wandelgangen.

Ook Feyenoord volgt de situatie

De voormalige linksachter wordt namelijk ook genoemd bij Feyenoord. Volgens eerdere berichtgeving zou de Nederlandse topclub zijn profiel eveneens van dichtbij volgen.

Dat hoeft niet te verbazen. Pocognoli werkte de voorbije jaren gestaag aan zijn trainerscarrière. Na een periode in de jeugdopleiding van Racing Genk trok hij naar Union SG, waar hij verder ervaring opdeed en zijn reputatie als talentvolle coach versterkte. Vervolgens ging het naar AS Monaco, waar hij zopas aan de kant werd geschoven.

Zijn relatief jonge leeftijd en moderne visie op voetbal maken hem aantrekkelijk voor clubs die op zoek zijn naar een trainer met een langetermijnproject.



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Anderlecht zoekt een profiel met Belgische ervaring

Dat de naam van Pocognoli opduikt, past ook binnen de visie van Anderlecht. Eerder liet Kenneth Bornauw verstaan dat kennis van de Belgische competitie een belangrijke troef kan zijn bij de zoektocht naar een nieuwe trainer.

Pocognoli voldoet aan dat profiel. Als voormalig Rode Duivel kent hij het Belgische voetbal door en door en bouwde hij de voorbije jaren ook als trainer ervaring op in eigen land.

Wordt Pocognoli de verrassende keuze?

Voorlopig blijft het afwachten of de gesprekken ook daadwerkelijk tot een overeenkomst leiden. Anderlecht zal ongetwijfeld meerdere pistes openhouden in de zoektocht naar een nieuwe coach.

Toch zou een keuze voor Pocognoli perfect passen binnen de ambitie om een jonge, ambitieuze trainer aan te stellen die de Belgische competitie goed kent en met talentvolle spelers kan werken. Dat hij ook in het buitenland belangstelling geniet, kan de onderhandelingen extra interessant maken.