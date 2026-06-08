‘Dit wil Griekse topclub allemaal op tafel leggen voor speler van Charleroi’

Etienne Camara lijkt deze zomer alsnog op weg naar Griekenland. Panathinaikos zou een nieuw bod hebben uitgebracht op de middenvelder van Sporting Charleroi. Opvallend: een transfer ketste in januari nog af, maar deze keer lijken de vooruitzichten een stuk gunstiger.

Panathinaikos doet nieuwe poging

Panathinaikos heeft de interesse in Etienne Camara nieuw leven ingeblazen. Volgens APE-MPE in Griekenland heeft de topclub een voorstel neergelegd bij Sporting Charleroi dat bijna vier miljoen euro bedraagt. Daarbovenop zouden ook bonussen en een percentage op een eventuele latere doorverkoop deel uitmaken van de deal.

Het is niet de eerste keer dat de Grieken aankloppen voor de 22-jarige middenvelder. Tijdens de wintermercato leek een transfer al binnen handbereik, maar uiteindelijk kwam er geen akkoord tussen alle partijen. Volgens de berichtgeving stond de overgang dicht bij een akkoord, maar werd de operatie uiteindelijk afgeblazen.

Speelminuten gaven de doorslag

De transfer naar Panathinaikos ging afgelopen winter niet door na gesprekken tussen de speler en de technische staf van de Griekse club. Camara zou toen niet overtuigd zijn geweest van zijn sportieve vooruitzichten.

Meer bepaald zou de middenvelder hebben getwijfeld aan zijn rol binnen de ploeg en de hoeveelheid speelminuten die hij zou krijgen. Daardoor besloot hij zijn avontuur bij Charleroi voorlopig verder te zetten.

Intussen lijkt de situatie veranderd. De Carolo's zouden bereid zijn om mee te werken aan een transfer en lijken niet van plan om de speler tot het einde van zijn contract, dat loopt tot de zomer van 2027, te houden.





Vraagprijs en marktwaarde liggen dicht bij elkaar

Het bedrag dat Panathinaikos op tafel wil leggen sluit helemaal aan bij de huidige marktwaarde van Camara. Volgens Transfermarkt wordt de Guinese middenvelder momenteel op ongeveer vier miljoen euro geschat.

Camara groeide de voorbije seizoenen uit tot een vaste waarde bij Sporting Charleroi. Zijn fysieke kracht, balrecuperatie en loopvermogen maken hem een interessante optie voor clubs die hun middenveld willen versterken.

Voor Charleroi kan een transfer financieel bovendien interessant zijn, zeker als ook een percentage op een toekomstige verkoop in de overeenkomst wordt opgenomen.

Komt de deal er deze zomer wel?

Alles wijst erop dat Panathinaikos deze keer een ernstige poging onderneemt om Camara binnen te halen. De Griekse topclub lijkt bereid een bedrag neer te tellen dat aansluit bij de marktwaarde van de speler, terwijl Charleroi openstaat voor onderhandelingen.

Na de mislukte wintertransfer lijken de omstandigheden deze zomer gunstiger. De Grieken hebben hun interesse nooit verborgen en Camara zou nu meer openstaan voor een nieuw avontuur.