DONE DEAL: Union SG heeft nieuwe versterking beet

De 22-jarige centrale verdediger Nohim Chibani is de volgende zomeraanwinst van Union. De Franse Algerijn was afgelopen seizoen actief in de Ligue 3 en had een aflopend contract. Hij tekent bij de Belgische bekerwinnaar tot en met medio 2030.

"Na Nikki Havenaar is Chibani de tweede zomerse versterking bij Union en opnieuw gaat het om een verdediger. Chibani is afkomstig uit Lyon, maar vertrok op zijn veertiende naar de jeugdopleiding van Ligue 2-club Grenoble Foot 38."

"Na passages bij verschillende andere Franse clubs op het vierde en derde niveau in Frankrijk, zet Shibani nu de stap naar de runner-up van de Belgische Jupiler Pro League. Welkom bij Union, Nohim!", opende Union SG een persbericht op de webstek van de Brusselaars.

Chibani is de nieuwe aanwinst van Union SG

“Ik ben heel enthousiast over de kans die ik hier bij Union krijg. Dit is een grote club, met veel geschiedenis en waar ze weten hoe je een prijs pakt. Voor mij is dit een belangrijk moment en ik hoop dat ik hier de volgende stap in mijn carrière kan zetten."

📖 A brand new cinderella story!



Nohim Chibani est Unioniste. Le défenseur central franco-algérien arrive librement d’Aubagne (Ligue 3). Bienvenue, Nohim ! 💛💙 pic.twitter.com/4UPq5JkZQw — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) June 8, 2026

"De sfeer binnen de club is zeer familiaal en ik kan me helemaal vinden in de kernwaarden: passie, toewijding, integriteit, moed en nederigheid. Ik kijk ernaar uit om alles te ontdekken: mijn nieuwe ploeggenoten, de supporters, het stadion, de stad", is ook Chibani zelf heel tevreden met de kans die hij krijgt.





Union SG is volop aan het versterken in de verdediging

Na een uitleenbeurt in de Franse National bij SC Aubagne Air Bel (van Quevilly Rouen Métropole) zat de Frans-Algerijn zonder contract. Nu zet hij een grote stap in zijn carrière: hij trekt naar de vicekampioen van België. Hij ondertekende een overeenkomst tot de zomer van 2030.

Het is de tweede zomeraanwinst van de Brusselaars, na Nikki Havenaar. Ook hij kwam transfervrij over, na zijn periode bij SC Ried (eerste klasse in Oostenrijk). Met het aangekondigde vertrek van Christian Burgess versterkt Union Saint-Gilloise zich achterin.