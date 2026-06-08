'Ex-smaakmaker STVV mag dromen van transfer naar AC Milan'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
'Ex-smaakmaker STVV mag dromen van transfer naar AC Milan'
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Kent u Daichi Kamada (29) nog? De Japanner was in een niet zo ver verleden nog een smaakmaker van STVV. Tegenwoordig speelt de middenvelder voor Crystal Palace in de Premier League, maar daar heeft hij een aflopend contract. Hij wordt nu gelinkt aan een transfer naar de Serie A.

Kamada belandde in 2018 bij Sint-Truiden. Hij werd toen gehuurd van het Duitse Eintracht Frankfurt en maakte in Limburg een uitstekende indruk. In 36 duels voor de Kanaries was Kamada goed voor maar liefst 16 goals en 9 assists.

Europa League-winst met Frankfurt

Frankfurt had genoeg gezien en haalde de Japanner terug naar Duitsland. Daar zou het geen spijt van krijgen. Kamada ontwikkelde er zich tot een sterkhouder en hielp de club aan de eindzege in de Europa League. 

Dat leverde hem interesse op uit de Serie A. Het was uiteindelijk Lazio dat de geldbeugel besloot open te trekken. De Romeinen betaalden 27 miljoen euro om de speler in 2023 naar de Italiaanse hoofdstad te lokken. Bij Lazio was hij in 38 duels goed voor 2 goals en 2 assists.

Transfer naar Crystal Palace

Een jaar later vertrok hij al naar Crystal Palace. Ook daar zou hij uitgroeien tot een belangrijke pion op het middenveld. Met Kamada negentig minuten op het veld versloeg Palace dit seizoen Rayo Vallecano in de finale van de Conference League. Zo schreef hij nog maar eens een stukje geschiedenis.

Kamada heeft een aflopend contract bij de Eagles en volgens Transferfeed zal hij zijn overeenkomst niet verlengen. Kamada is een grootverdiener in Selhurst Park, waardoor Palace met een stevig voorstel op de proppen zou moeten komen.

AC Milan lonkt naar Kamada

Verschillende clubs liggen ondertussen op de loer. Onder meer AC Milan zou interesse tonen in de transfervrije Kamada. De Rossoneri werden in het verleden al aan de speler gelinkt. Kamada is volgens Transfermarkt momenteel 10 miljoen euro waard, maar is dus gratis op te pikken.

Op het komende WK kan hij zich in de kijker spelen met Japan. Kamada en zijn landgenoten nemen het in de groepsfase op tegen Nederland, Tunesië en Zweden. Er is geen beter platform om een nieuwe werkgever te vinden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
AC Milan
Daichi Kamada

Meer nieuws

'Niet Michael Olise, maar deze speler is volgens Florentino Pérez 150 miljoen waard'

'Niet Michael Olise, maar deze speler is volgens Florentino Pérez 150 miljoen waard'

23:30
'Volgende vertrekker bij Anderlecht: contract van vier jaar ligt klaar'

'Volgende vertrekker bij Anderlecht: contract van vier jaar ligt klaar'

22:45
WK-LIVE 08/06: Nederland vermijdt maar nét blamage tegen WK-debutant

WK-LIVE 08/06: Nederland vermijdt maar nét blamage tegen WK-debutant

23:22
1
'KRC Genk staat op het punt om smaakmaker uit JPL binnen te halen'

'KRC Genk staat op het punt om smaakmaker uit JPL binnen te halen'

22:00
KAA Gent slaat toe en hengelt aanvaller uit Engeland binnen

KAA Gent slaat toe en hengelt aanvaller uit Engeland binnen

21:20
1
Christian Eriksen geeft belangrijke update nadat hij in elkaar zakte in oefenduel

Christian Eriksen geeft belangrijke update nadat hij in elkaar zakte in oefenduel

21:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/06: Camara - De Ketelaere - Pocognoli

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/06: Camara - De Ketelaere - Pocognoli

19:00
'Westerlo ziet aanvaller andere oorden opzoeken'

'Westerlo ziet aanvaller andere oorden opzoeken'

20:00
Dit hallucinante bedrag strijkt elke Rode Duivel op als we wereldkampioen worden

Dit hallucinante bedrag strijkt elke Rode Duivel op als we wereldkampioen worden

19:30
4
📷 OFFICIEEL “Mijn missie is volbracht”: ex-Rode Duivel stopt met voetballen

📷 OFFICIEEL “Mijn missie is volbracht”: ex-Rode Duivel stopt met voetballen

16:55
3
‘Dit wil Griekse topclub allemaal op tafel leggen voor speler van Charleroi’

‘Dit wil Griekse topclub allemaal op tafel leggen voor speler van Charleroi’

19:00
‘Yaya Touré wordt trainer van ploeg die volgend seizoen Champions League speelt’

‘Yaya Touré wordt trainer van ploeg die volgend seizoen Champions League speelt’

18:20
“Is dat wat we willen? Ik denk het niet”: Baro in de clinch met Club Brugge en KRC Genk

“Is dat wat we willen? Ik denk het niet”: Baro in de clinch met Club Brugge en KRC Genk

17:40
22
Politicus zet discussie op scherp: moet de openbare omroep het WK wel gratis uitzenden?

Politicus zet discussie op scherp: moet de openbare omroep het WK wel gratis uitzenden?

16:40
7
‘Toptransfer in de maak voor Charles De Ketelaere’

‘Toptransfer in de maak voor Charles De Ketelaere’

16:00
5
‘Ploeg uit La Liga zet Meunier onder stevige druk en heeft daar goede reden voor’

‘Ploeg uit La Liga zet Meunier onder stevige druk en heeft daar goede reden voor’

15:30
2
Olympic Charleroi geeft voetbalbond twee dagen om degradatie ongedaan te maken

Olympic Charleroi geeft voetbalbond twee dagen om degradatie ongedaan te maken

15:00
29
Moeten de Rode Duivels Egypte vrezen op het WK 2026?

Moeten de Rode Duivels Egypte vrezen op het WK 2026?

14:40
4
‘Zoals verwacht: Standard krijgt bijzonder slecht nieuws te horen’

‘Zoals verwacht: Standard krijgt bijzonder slecht nieuws te horen’

14:04
2
📷 ‘Anderlecht kijkt naar Belgische oplossing voor trainersprobleem’

📷 ‘Anderlecht kijkt naar Belgische oplossing voor trainersprobleem’

13:00
31
Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

12:30
DONE DEAL: Union SG heeft nieuwe versterking beet

DONE DEAL: Union SG heeft nieuwe versterking beet

11:30
6
Is Jérémy Doku klaar om op het WK 2026 te schitteren? Analyse

Is Jérémy Doku klaar om op het WK 2026 te schitteren?

12:00
Geschiedenis geschreven, maar ook pijnlijke nederlaag: Sven Vermant reageert na EK

Geschiedenis geschreven, maar ook pijnlijke nederlaag: Sven Vermant reageert na EK

10:30
Speler Standard en vriendin komen na moeilijke periode met heuglijk nieuws

Speler Standard en vriendin komen na moeilijke periode met heuglijk nieuws

10:00
"Wereldkampioen? Goed dat hij dat zegt, meer kwaliteit dan die twee"

"Wereldkampioen? Goed dat hij dat zegt, meer kwaliteit dan die twee"

09:30
Van Crombrugge maakt de pijnlijke vergelijking tussen Club Brugge en Anderlecht

Van Crombrugge maakt de pijnlijke vergelijking tussen Club Brugge en Anderlecht

09:00
Anderlecht en zelfs de politiek reageren erg scherp na spandoek aan kasteel Coucke

Anderlecht en zelfs de politiek reageren erg scherp na spandoek aan kasteel Coucke

08:00
14
Propere Handen: zoveel geld werd er al 'ingezameld' aan schikkingen

Propere Handen: zoveel geld werd er al 'ingezameld' aan schikkingen

08:30
3
Sébastien Pocognoli in het vizier van een grote Nederlandse club

Sébastien Pocognoli in het vizier van een grote Nederlandse club

07:30
Hein Vanhaezebrouck wijst op achilleshiel van Rode Duivels op WK

Hein Vanhaezebrouck wijst op achilleshiel van Rode Duivels op WK

07:00
2
Michael Olise naar Real Madrid? Bayern van Vincent Kompany heeft knoop doorgehakt

Michael Olise naar Real Madrid? Bayern van Vincent Kompany heeft knoop doorgehakt

07/06
Catastrofe voor Brazilië: basisspeler mist het WK

Catastrofe voor Brazilië: basisspeler mist het WK

07/06
1
EK-sprookje van Belgische U17 eindigt in mineur na strafschoppen

EK-sprookje van Belgische U17 eindigt in mineur na strafschoppen

07/06
25
Toptalent van 90 miljoen euro laat het Bayern München van Vincent Kompany dromen

Toptalent van 90 miljoen euro laat het Bayern München van Vincent Kompany dromen

07/06
Van Persie meteen aan de deur gezet bij Feyenoord door kersvers technisch directeur met blauw-zwart verleden

Van Persie meteen aan de deur gezet bij Feyenoord door kersvers technisch directeur met blauw-zwart verleden

07/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 1
Torino Torino 23/08 AC Milan AC Milan
Inter Milaan Inter Milaan 23/08 Monza Monza
Venezia Venezia 23/08 Lecce Lecce
AS Roma AS Roma 23/08 Fiorentina Fiorentina
Bologna Bologna 23/08 Lazio Lazio
Frosinone Frosinone 23/08 Juventus Juventus
Parma Parma 23/08 Cagliari Cagliari
Udinese Udinese 23/08 Como Como
Atalanta Atalanta 23/08 Sassuolo Sassuolo

Nieuwste reacties

Goro Goro over 'Volgende vertrekker bij Anderlecht: contract van vier jaar ligt klaar' Goro Goro over WK-LIVE 08/06: Nederland vermijdt maar nét blamage tegen WK-debutant .. .. over 📷 ‘Anderlecht kijkt naar Belgische oplossing voor trainersprobleem’ Bork Bork over Olympic Charleroi geeft voetbalbond twee dagen om degradatie ongedaan te maken FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Moeten de Rode Duivels Egypte vrezen op het WK 2026? TatstOn TatstOn over 📷 Is dit het mooiste shirt van het WK? FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over “Is dat wat we willen? Ik denk het niet”: Baro in de clinch met Club Brugge en KRC Genk We Are The Racingboys We Are The Racingboys over EK-sprookje van Belgische U17 eindigt in mineur na strafschoppen Dostojewski Dostojewski over Dit hallucinante bedrag strijkt elke Rode Duivel op als we wereldkampioen worden FCBalto FCBalto over 📷 OFFICIEEL “Mijn missie is volbracht”: ex-Rode Duivel stopt met voetballen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved