'Ex-smaakmaker STVV mag dromen van transfer naar AC Milan'

Kent u Daichi Kamada (29) nog? De Japanner was in een niet zo ver verleden nog een smaakmaker van STVV. Tegenwoordig speelt de middenvelder voor Crystal Palace in de Premier League, maar daar heeft hij een aflopend contract. Hij wordt nu gelinkt aan een transfer naar de Serie A.

Kamada belandde in 2018 bij Sint-Truiden. Hij werd toen gehuurd van het Duitse Eintracht Frankfurt en maakte in Limburg een uitstekende indruk. In 36 duels voor de Kanaries was Kamada goed voor maar liefst 16 goals en 9 assists.

Europa League-winst met Frankfurt

Frankfurt had genoeg gezien en haalde de Japanner terug naar Duitsland. Daar zou het geen spijt van krijgen. Kamada ontwikkelde er zich tot een sterkhouder en hielp de club aan de eindzege in de Europa League.

Dat leverde hem interesse op uit de Serie A. Het was uiteindelijk Lazio dat de geldbeugel besloot open te trekken. De Romeinen betaalden 27 miljoen euro om de speler in 2023 naar de Italiaanse hoofdstad te lokken. Bij Lazio was hij in 38 duels goed voor 2 goals en 2 assists.

Transfer naar Crystal Palace

Een jaar later vertrok hij al naar Crystal Palace. Ook daar zou hij uitgroeien tot een belangrijke pion op het middenveld. Met Kamada negentig minuten op het veld versloeg Palace dit seizoen Rayo Vallecano in de finale van de Conference League. Zo schreef hij nog maar eens een stukje geschiedenis.

Kamada heeft een aflopend contract bij de Eagles en volgens Transferfeed zal hij zijn overeenkomst niet verlengen. Kamada is een grootverdiener in Selhurst Park, waardoor Palace met een stevig voorstel op de proppen zou moeten komen.





AC Milan lonkt naar Kamada

Verschillende clubs liggen ondertussen op de loer. Onder meer AC Milan zou interesse tonen in de transfervrije Kamada. De Rossoneri werden in het verleden al aan de speler gelinkt. Kamada is volgens Transfermarkt momenteel 10 miljoen euro waard, maar is dus gratis op te pikken.

Op het komende WK kan hij zich in de kijker spelen met Japan. Kamada en zijn landgenoten nemen het in de groepsfase op tegen Nederland, Tunesië en Zweden. Er is geen beter platform om een nieuwe werkgever te vinden.