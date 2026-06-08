Hein Vanhaezebrouck wijst op achilleshiel van Rode Duivels op WK

De Rode Duivels wonnen allebei hun oefenwedstrijden en vertrekken zo met vertrouwen naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, al ziet Hein Vanhaezebrouck ook een probleem.

De Rode Duivels wonnen hun eerste vriendschappelijke wedstrijd met 0-2 van Kroatië. In 2018 speelde Kroatië nog de finale van het WK tegen Frankrijk, maar de Kroaten zijn heel wat kwaliteit verloren ten opzichte van acht jaar geleden.

Tielemans en Lukaku zorgden voor een eerste winst en vertrouwen bij de Rode Duivels met het oog op een goede prestatie op het WK. In de tweede oefeninterland legde België makkelijk Tunesië over de knie door met 5-0 te winnen.

Zwakke plek

Tot tweemaal toe klus geklaard en met vertrouwen naar het WK. Al ziet Hein Vanhaezebrouck het allemaal niet zo rooskleurig. De ex-trainer van onder meer KAA Gent en RSC Anderlecht ziet een zwakke plek in de selectie.

“We hebben nu dertien wedstrijden op rij niet verloren”, begon Vanhaezebrouck. “Maar daarvoor verloor deze ploeg vier keer na elkaar. Toen zag je meteen hoe moeilijk het werd. Het spel trok op weinig, er ontstond frustratie en plots leek alles verkeerd te lopen.”

Makkelijke oefeninterlands

In de twee "makkelijke" wedstrijden kwamen de Rode Duivels niet meteen in de problemen. Al wijst Vanhaezebrouck wel naar een moment in de wedstrijd tegen Tunesië.





“Op een bepaald moment kwam Tunesië beter in de wedstrijd en geraakten de Belgen moeilijk onder die druk uit. Er had toen een tegendoelpunt kunnen vallen", klonk het bij Vanhaezebrouck.

"Ze zijn niet getest"

"Wat zou er gebeurd zijn bij 2-1? Misschien niets, misschien wel iets. Dat weten we gewoon niet, want mentaal zijn ze niet getest”, stelde de 62-jarige analist bij Het Nieuwsblad.

Zoiets kan alleen getest worden door oefenwedstrijden te spelen tegen grote landen. Dat stelde ook 'HVH' vast: “Als je wil weten hoe een ploeg reageert op tegenslag, moet je spelen tegen landen als Frankrijk, Spanje of Duitsland”, sprak hij. “Op een WK kom je dat soort tegenstanders wellicht pas tegen in de latere fases van het toernooi.”