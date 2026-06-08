'KRC Genk staat op het punt om smaakmaker uit JPL binnen te halen'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
'KRC Genk staat op het punt om smaakmaker uit JPL binnen te halen'
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

KRC Genk pakte dit seizoen naast Europees voetbal. Dat strookt uiteraard niet met de grote ambities die ze hebben in Limburg. Volgend seizoen moet het er wel op zijn voor Nicky Hayen en co. Daarvoor zal er geïnvesteerd worden in de ploeg.

Vooral voorin wrong het schoentje vaak bij Genk. Er werden geregeld nogal wat kansen kansen de nek omgewrongen. Aanvallend zullen we dus mogelijk wel iets zien bewegen in de Cegeka Arena op de transfermarkt.

Erenbjerg naar Genk?

Het Nieuwsblad lijkt nu te weten wie de eerste zomeraanwinst zou kunnen gaan worden van Genk. Jeppe Erenbjerg (26) is volgens de krant stevig op weg naar de Cegeka Arena. Dinsdag zou hij zelfs al zijn medische en fysieke testen afleggen, weet Het Belang van Limburg.

Erenbjerg was dit seizoen een smaakmaker bij Zulte Waragem. Voor Essevee scoorde hij 13 goals en deelde hij ook 5 assists uit in de 35 duels die hij speelde. Dat zijn fraaie statistieken voor een aanvallende middenvelder. 

Een geschikt profiel

Erenbjerg past bij het profiel waar Nicky Hayen naar op zoek is. De coach van Genk zoekt een loper die ook doelpunten kan scoren. De Deense middenvelder, die ook op de flank uit de voet3n kan, beantwoordt aan dat profiel.

Erenbjerg belandde in 2023 aan de Gaverbeek. Hij werd toen voor 300.000 euro weggekocht bij het Deense Boldklubben af 1893. Daar speelde hij 165 duels af en was hij goed voor 52 goals en 37 assists. Sindsdien groeide hij uit tot een revelatie op onze velden. In 65 duels was hij goed voor 19 goals en 10 assist voor Zulte Waregem.

Erenbjerg had aan de Gaverbeek nog een contract tot midden 2029. Volgens Transfermarkt moet hij momenteel 4 miljoen euro kosten. Het is niet duidelijk hoeveel Genk precies op tafel legt, maar 4 miljoen euro is in de huidige markt een prikje. Zeker voor een aanvallende middenvelder die vlot de weg naar doel vindt. Met Erenbjerg lijkt Genk op weg naar zijn eerste zomeraanwinst. Het lijkt nu een kewstie van tijd voor hij voorgesteld zal worden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 3
Play-off 3 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Zulte Waregem
Jeppe Erenbjerg

Meer nieuws

'Niet Michael Olise, maar deze speler is volgens Florentino Pérez 150 miljoen waard'

'Niet Michael Olise, maar deze speler is volgens Florentino Pérez 150 miljoen waard'

23:30
WK-LIVE 08/06: Nederland vermijdt maar nét blamage tegen WK-debutant

WK-LIVE 08/06: Nederland vermijdt maar nét blamage tegen WK-debutant

23:22
1
'Ex-smaakmaker STVV mag dromen van transfer naar AC Milan'

'Ex-smaakmaker STVV mag dromen van transfer naar AC Milan'

23:00
'Volgende vertrekker bij Anderlecht: contract van vier jaar ligt klaar'

'Volgende vertrekker bij Anderlecht: contract van vier jaar ligt klaar'

22:45
KAA Gent slaat toe en hengelt aanvaller uit Engeland binnen

KAA Gent slaat toe en hengelt aanvaller uit Engeland binnen

21:20
1
Christian Eriksen geeft belangrijke update nadat hij in elkaar zakte in oefenduel

Christian Eriksen geeft belangrijke update nadat hij in elkaar zakte in oefenduel

21:00
'Westerlo ziet aanvaller andere oorden opzoeken'

'Westerlo ziet aanvaller andere oorden opzoeken'

20:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/06: Camara - De Ketelaere - Pocognoli

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/06: Camara - De Ketelaere - Pocognoli

19:00
“Is dat wat we willen? Ik denk het niet”: Baro in de clinch met Club Brugge en KRC Genk

“Is dat wat we willen? Ik denk het niet”: Baro in de clinch met Club Brugge en KRC Genk

17:40
22
Dit hallucinante bedrag strijkt elke Rode Duivel op als we wereldkampioen worden

Dit hallucinante bedrag strijkt elke Rode Duivel op als we wereldkampioen worden

19:30
4
‘Dit wil Griekse topclub allemaal op tafel leggen voor speler van Charleroi’

‘Dit wil Griekse topclub allemaal op tafel leggen voor speler van Charleroi’

19:00
‘Yaya Touré wordt trainer van ploeg die volgend seizoen Champions League speelt’

‘Yaya Touré wordt trainer van ploeg die volgend seizoen Champions League speelt’

18:20
📷 OFFICIEEL “Mijn missie is volbracht”: ex-Rode Duivel stopt met voetballen

📷 OFFICIEEL “Mijn missie is volbracht”: ex-Rode Duivel stopt met voetballen

16:55
3
Politicus zet discussie op scherp: moet de openbare omroep het WK wel gratis uitzenden?

Politicus zet discussie op scherp: moet de openbare omroep het WK wel gratis uitzenden?

16:40
7
‘Toptransfer in de maak voor Charles De Ketelaere’

‘Toptransfer in de maak voor Charles De Ketelaere’

16:00
5
Olympic Charleroi geeft voetbalbond twee dagen om degradatie ongedaan te maken

Olympic Charleroi geeft voetbalbond twee dagen om degradatie ongedaan te maken

15:00
29
‘Ploeg uit La Liga zet Meunier onder stevige druk en heeft daar goede reden voor’

‘Ploeg uit La Liga zet Meunier onder stevige druk en heeft daar goede reden voor’

15:30
2
Moeten de Rode Duivels Egypte vrezen op het WK 2026?

Moeten de Rode Duivels Egypte vrezen op het WK 2026?

14:40
4
‘Zoals verwacht: Standard krijgt bijzonder slecht nieuws te horen’

‘Zoals verwacht: Standard krijgt bijzonder slecht nieuws te horen’

14:04
2
📷 ‘Anderlecht kijkt naar Belgische oplossing voor trainersprobleem’

📷 ‘Anderlecht kijkt naar Belgische oplossing voor trainersprobleem’

13:00
31
Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

12:30
Is Jérémy Doku klaar om op het WK 2026 te schitteren? Analyse

Is Jérémy Doku klaar om op het WK 2026 te schitteren?

12:00
DONE DEAL: Union SG heeft nieuwe versterking beet

DONE DEAL: Union SG heeft nieuwe versterking beet

11:30
6
Van Crombrugge maakt de pijnlijke vergelijking tussen Club Brugge en Anderlecht

Van Crombrugge maakt de pijnlijke vergelijking tussen Club Brugge en Anderlecht

09:00
Geschiedenis geschreven, maar ook pijnlijke nederlaag: Sven Vermant reageert na EK

Geschiedenis geschreven, maar ook pijnlijke nederlaag: Sven Vermant reageert na EK

10:30
Speler Standard en vriendin komen na moeilijke periode met heuglijk nieuws

Speler Standard en vriendin komen na moeilijke periode met heuglijk nieuws

10:00
"Wereldkampioen? Goed dat hij dat zegt, meer kwaliteit dan die twee"

"Wereldkampioen? Goed dat hij dat zegt, meer kwaliteit dan die twee"

09:30
Propere Handen: zoveel geld werd er al 'ingezameld' aan schikkingen

Propere Handen: zoveel geld werd er al 'ingezameld' aan schikkingen

08:30
3
Anderlecht en zelfs de politiek reageren erg scherp na spandoek aan kasteel Coucke

Anderlecht en zelfs de politiek reageren erg scherp na spandoek aan kasteel Coucke

08:00
14
Sébastien Pocognoli in het vizier van een grote Nederlandse club

Sébastien Pocognoli in het vizier van een grote Nederlandse club

07:30
Hein Vanhaezebrouck wijst op achilleshiel van Rode Duivels op WK

Hein Vanhaezebrouck wijst op achilleshiel van Rode Duivels op WK

07:00
2
Wie is Mathieu Cilissen, de nieuwe voorzitter van KRC Genk?

Wie is Mathieu Cilissen, de nieuwe voorzitter van KRC Genk?

07/06
2
Michael Olise naar Real Madrid? Bayern van Vincent Kompany heeft knoop doorgehakt

Michael Olise naar Real Madrid? Bayern van Vincent Kompany heeft knoop doorgehakt

07/06
Catastrofe voor Brazilië: basisspeler mist het WK

Catastrofe voor Brazilië: basisspeler mist het WK

07/06
1
EK-sprookje van Belgische U17 eindigt in mineur na strafschoppen

EK-sprookje van Belgische U17 eindigt in mineur na strafschoppen

07/06
25
Toptalent van 90 miljoen euro laat het Bayern München van Vincent Kompany dromen

Toptalent van 90 miljoen euro laat het Bayern München van Vincent Kompany dromen

07/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Goro Goro over 'Volgende vertrekker bij Anderlecht: contract van vier jaar ligt klaar' Goro Goro over WK-LIVE 08/06: Nederland vermijdt maar nét blamage tegen WK-debutant .. .. over 📷 ‘Anderlecht kijkt naar Belgische oplossing voor trainersprobleem’ Bork Bork over Olympic Charleroi geeft voetbalbond twee dagen om degradatie ongedaan te maken FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Moeten de Rode Duivels Egypte vrezen op het WK 2026? TatstOn TatstOn over 📷 Is dit het mooiste shirt van het WK? FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over “Is dat wat we willen? Ik denk het niet”: Baro in de clinch met Club Brugge en KRC Genk We Are The Racingboys We Are The Racingboys over EK-sprookje van Belgische U17 eindigt in mineur na strafschoppen Dostojewski Dostojewski over Dit hallucinante bedrag strijkt elke Rode Duivel op als we wereldkampioen worden FCBalto FCBalto over 📷 OFFICIEEL “Mijn missie is volbracht”: ex-Rode Duivel stopt met voetballen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved