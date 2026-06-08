'KRC Genk staat op het punt om smaakmaker uit JPL binnen te halen'

KRC Genk pakte dit seizoen naast Europees voetbal. Dat strookt uiteraard niet met de grote ambities die ze hebben in Limburg. Volgend seizoen moet het er wel op zijn voor Nicky Hayen en co. Daarvoor zal er geïnvesteerd worden in de ploeg.

Vooral voorin wrong het schoentje vaak bij Genk. Er werden geregeld nogal wat kansen kansen de nek omgewrongen. Aanvallend zullen we dus mogelijk wel iets zien bewegen in de Cegeka Arena op de transfermarkt.

Erenbjerg naar Genk?

Het Nieuwsblad lijkt nu te weten wie de eerste zomeraanwinst zou kunnen gaan worden van Genk. Jeppe Erenbjerg (26) is volgens de krant stevig op weg naar de Cegeka Arena. Dinsdag zou hij zelfs al zijn medische en fysieke testen afleggen, weet Het Belang van Limburg.

Erenbjerg was dit seizoen een smaakmaker bij Zulte Waragem. Voor Essevee scoorde hij 13 goals en deelde hij ook 5 assists uit in de 35 duels die hij speelde. Dat zijn fraaie statistieken voor een aanvallende middenvelder.

Een geschikt profiel

Erenbjerg past bij het profiel waar Nicky Hayen naar op zoek is. De coach van Genk zoekt een loper die ook doelpunten kan scoren. De Deense middenvelder, die ook op de flank uit de voet3n kan, beantwoordt aan dat profiel.

Erenbjerg belandde in 2023 aan de Gaverbeek. Hij werd toen voor 300.000 euro weggekocht bij het Deense Boldklubben af 1893. Daar speelde hij 165 duels af en was hij goed voor 52 goals en 37 assists. Sindsdien groeide hij uit tot een revelatie op onze velden. In 65 duels was hij goed voor 19 goals en 10 assist voor Zulte Waregem.





Erenbjerg had aan de Gaverbeek nog een contract tot midden 2029. Volgens Transfermarkt moet hij momenteel 4 miljoen euro kosten. Het is niet duidelijk hoeveel Genk precies op tafel legt, maar 4 miljoen euro is in de huidige markt een prikje. Zeker voor een aanvallende middenvelder die vlot de weg naar doel vindt. Met Erenbjerg lijkt Genk op weg naar zijn eerste zomeraanwinst. Het lijkt nu een kewstie van tijd voor hij voorgesteld zal worden.