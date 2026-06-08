Moeten de Rode Duivels Egypte vrezen op het WK 2026?

Moeten de Rode Duivels Egypte vrezen op het WK 2026?
Foto: © photonews

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Op 15 juni begint België aan het WK 2026 met een wedstrijd tegen Egypte, om 21u00. De Rode Duivels zijn uiteraard favoriet tegen de Afrikaanse ploeg. Maar in welke vorm zullen Mohamed Salah en zijn ploegmaats aan de aftrap verschijnen, en moet België Egypte vrezen?

Egypte speelde onlangs twee oefenwedstrijden als voorbereiding op het toernooi. Eerst ontvingen de Egyptenaren op donderdag 28 mei Rusland. In een vrij evenwichtige partij trokken de Pharao’s uiteindelijk aan het langste eind: 1-0. Mostafa Ziko maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in de 65e minuut. Opvallend: Mohamed Salah werd gespaard. De technische staf koos ervoor hem rust te geven. De andere grote ster van de selectie, Omar Marmoush, stond wél aan de aftrap. Hij speelde 72 minuten en werd daarna vervangen.

Recente nederlaag tegen Brazilië en uitschakeling in de halve finale van de Afrika Cup 2025

Zaterdag namen de mannen van Hossam Hassan het op tegen een van de topfavorieten voor het WK 2026: Brazilië. En zo slecht deden ze het niet. Bruno Guimarães opende al vroeg de score (7'), maar de weinig geïnspireerde Egyptenaren kwamen snel langszij na een foute terugspeelbal van Marquinhos (11'). Opnieuw was het Mostafa Ziko die scoorde en zijn ploeg weer op gelijke hoogte bracht. Toch trok Brazilië uiteindelijk aan het langste eind: Endrick maakte kort na rust het beslissende doelpunt (52'). Mohamed Salah viel in bij de start van de tweede helft en liet zien dat hij fysiek klaar is voor het WK.

In maart hield Egypte Spanje op een gelijkspel (0-0) en won het van Saudi-Arabië (0-4). Voor die oefenmatchen dateerde de laatste wedstrijd van de Pharao’s van de Afrika Cup 2025. Daar werd Egypte in de halve finale uitgeschakeld door Senegal (1-0), om daarna in de kleine finale na een doelpuntloos gelijkspel (0-0) nog te verliezen na strafschoppen (2-4).

Een verraderlijke ploeg?

Egypte is duidelijk een land dat kan wedijveren met de grote Afrikaanse naties, maar staat vandaag toch net een stapje onder ploegen als Marokko, Senegal of Ivoorkust. Voor België is het desondanks opletten op het WK 2026. Op papier is het de sterkste tegenstander van de Rode Duivels in groep G, aangezien Iran en Nieuw-Zeeland minder sterk zijn.

Egypte is een ploeg die geen inspanningen spaart en vooral in omschakeling erg gevaarlijk kan zijn, zeker met lange ballen. Tegelijk heeft het land het vaak moeilijk om onder druk uit te voetballen, iets waar de Rode Duivels van kunnen profiteren.

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Meerdere spelers kunnen het verschil maken. Natuurlijk is er Mohamed Salah, ook al zit hij niet meer op zijn absolute top, maar daarnaast zijn er ook jongens als Omar Marmoush, Trézéguet of Haissem Hassan. België zal moeten winnen om het toernooi goed te starten, en beginnen tegen Egypte is misschien niet meteen een cadeau... al klopt het ook dat de Rode Duivels bij de loting voor de groepsfase van het WK 2026 erg gunstig uitkwamen.

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