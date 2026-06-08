Olympic Charleroi geeft voetbalbond twee dagen om degradatie ongedaan te maken

Olympic Charleroi legt zich niet neer bij de degradatie uit de Challenger Pro League. De Henegouwse club heeft de Belgische voetbalbond officieel in gebreke gesteld en eist een plaats in 1B, omdat de competitie volgens haar op een onwettige manier werd georganiseerd.

Olympic trekt ten strijde

Royal Olympic Club Charleroi heeft een scherp communiqué de wereld ingestuurd waarin het de degradatie naar eerste nationale ACFF aanvecht. De club eindigde als zeventiende in de Challenger Pro League, maar vindt dat de eindstand niet rechtsgeldig is.

Volgens Olympic is er sprake van "een competitie die onder onregelmatige omstandigheden werd afgewerkt" en is het klassement daardoor aangetast. De club heeft de Belgische voetbalbond inmiddels formeel in gebreke gesteld en eist dat haar degradatie ongedaan wordt gemaakt.

U23-regel ligt onder vuur

De kern van het conflict draait rond de U23-regeling in de Challenger Pro League. De Pro League besliste eerder dat minstens vier beloftenploegen in de reeks moesten aantreden en bovendien beschermd werden tegen degradatie.

Olympic wijst erop dat de Belgische Mededingingsautoriteit dat systeem inmiddels als discriminerend en concurrentieverstorend heeft beoordeeld. In het communiqué spreekt de club over een mechanisme dat indruist tegen de principes van gelijke kansen en sportieve verdienste.

Volgens Olympic was de voetbalbond al voor de start van het seizoen op de hoogte van die bezwaren, maar werd het systeem toch behouden.





Club eist behoud in 1B

Olympic Charleroi wil nu dat alle gevolgen van de competitie worden geschrapt. De club vraagt onder meer dat alle ploegen met een licentie voor 1B ook volgend seizoen in de reeks mogen aantreden.

Daarnaast moet de situatie volgens de club worden rechtgezet voor de start van het seizoen 2026-2027. In het communiqué stelt Olympic dat de voetbalbond het systeem ondertussen zelf heeft verlaten, wat volgens de club aantoont dat de regeling niet eerlijk was.

Juridische stappen dreigen

De clubleiding legt de druk bij de Belgische voetbalbond en verwacht een oplossing tijdens de geplande vergadering van 10 juni. Blijft die uit, dan is Olympic bereid verdere stappen te zetten.

Zo kondigt de club aan dat dringende gerechtelijke procedures klaarstaan en dat desnoods opnieuw een beroep zal worden gedaan op de Belgische Mededingingsautoriteit.

Olympic benadrukt bovendien dat het niet alleen staat in deze zaak. Volgens het communiqué delen verschillende andere clubs dezelfde bezorgdheden en voelen ook zij zich benadeeld door de gevolgen van het U23-systeem.