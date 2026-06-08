‘Ploeg uit La Liga zet Meunier onder stevige druk en heeft daar goede reden voor’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Ploeg uit La Liga zet Meunier onder stevige druk en heeft daar goede reden voor’
Foto: © photonews

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Thomas Meunier staat voor een belangrijke keuze in zijn carrière. Volgens het Spaanse Marca wil Valencia de Rode Duivel deze zomer graag binnenhalen. De Spaanse club heeft daar een goede reden voor, maar botst voorlopig op de ambities van de Belgische verdediger.

Valencia ziet ideale versterking

Thomas Meunier geniet nadrukkelijke belangstelling van Valencia. Volgens Marca is de 34-jarige rechtsachter zelfs de absolute droomkandidaat van trainer Carlos Corberán, die zijn selectie voor het nieuwe seizoen wil versterken.

De timing lijkt bovendien ideaal. Het contract van Meunier bij het Franse Lille loopt af, waardoor hij transfervrij kan vertrekken. Voor Valencia, dat de voorbije jaren financieel voorzichtig moest werken, zou dat een uitstekende opportuniteit zijn.

Ook op financieel vlak lijkt een overeenkomst haalbaar. Het salaris van onze landgenoot zou binnen de mogelijkheden van de Spaanse traditieclub passen.

Medische rapporten geven vertrouwen

Dat Valencia zo hard aandringt, heeft niet alleen met de transfervrije status van Meunier te maken. Volgens Marca zijn de medische en fysieke rapporten over de Rode Duivel bijzonder positief.

Ondanks zijn 34 jaar blijft Meunier een betrouwbare kracht met een pak ervaring op het hoogste niveau. Zijn passages bij Club Brugge, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund en Lille spreken voor zich.Voor Valencia zou hij niet alleen sportieve kwaliteit, maar ook leiderschap en internationale ervaring aan de jonge spelersgroep toevoegen.

WK 2026 speelt belangrijke rol

Toch is een akkoord nog lang geen zekerheid. De grote uitdaging voor Valencia is het naderende WK 2026. Meunier zou zijn opties nog open willen houden in de hoop zichzelf op het wereldkampioenschap extra in de kijker te spelen.

Een sterk toernooi met de Rode Duivels zou zijn marktwaarde opnieuw kunnen verhogen en mogelijk nog aantrekkelijkere aanbiedingen opleveren. Daardoor lijkt de verdediger niet van plan om overhaast een beslissing te nemen over zijn toekomst.

Valencia wil snel duidelijkheid

Voor de Spaanse club is tijd echter een belangrijke factor. Trainer Carlos Corberán wil zijn selectie zo snel mogelijk op orde krijgen en ziet Meunier als een belangrijke pion voor het nieuwe seizoen.

Valencia hoopt dan ook de onderhandelingen af te ronden voordat het WK begint. Op die manier vermijdt de club dat andere geïnteresseerde ploegen zich in het dossier mengen of dat een sterk toernooi van Meunier zijn prijskaartje doet stijgen.

De Rode Duivel bevindt zich daardoor in een interessante positie. Enerzijds lonkt een avontuur in La Liga bij een historische club, anderzijds kan een goed WK hem nog meer mogelijkheden bieden. Valencia zet daarom alles op alles om hem snel te overtuigen, maar de bal ligt voorlopig in het kamp van Thomas Meunier.

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