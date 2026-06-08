Politicus zet discussie op scherp: moet de openbare omroep het WK wel gratis uitzenden?

De aankoop van sportrechten door de openbare omroep blijft een gevoelig onderwerp. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft nu ook het voetbalvizier geopend en stelt zich openlijk vragen bij de miljoenen die naar de uitzending van wedstrijden gaan.

Kritiek op de RTBF

Georges-Louis Bouchez heeft bij LN24 stevig uitgehaald naar de RTBF. Volgens de MR-voorzitter moet de openbare omroep kritisch bekijken waar het belastinggeld naartoe gaat.

Daarbij verwees hij naar de werkingsmiddelen van de Franstalige openbare omroep. "Vandaag kost de RTBF onze belastingbetalers 400 miljoen euro. De VRT kost in Vlaanderen 270 miljoen euro", klonk het.

Volgens Bouchez is er niets mis met een sterke openbare omroep, zolang die zich focust op haar kerntaken. Maar hij stelt zich vragen bij sommige investeringen.

Voetbalrechten onder vuur

Vooral de aankoop van de uitzendrechten van het WK voetbal stuit hem tegen de borst. De RTBF zendt alle wedstrijden uit en dat vindt Bouchez overdreven. "Ze hebben de uitzendrechten van het WK voetbal gekocht, alle wedstrijden. Dus gaan we om 3 uur 's nachts naar Duitsland-Curaçao kijken. En daarvoor moeten onze belastingen opdraaien?"

Met die uitspraak wil hij het debat openen over de rol van de openbare omroep. Volgens hem moet worden afgewogen welke evenementen echt een publieke opdracht vervullen en welke perfect door commerciële spelers kunnen worden aangeboden.





Zelfs als voetbalfan kritisch

Opvallend is dat Bouchez zichzelf een groot voetballiefhebber noemt. Toch vindt hij niet dat de overheid alle sportuitzendingen moet financieren. "Ik ben een grote voetbalfan. Ik betaal een abonnement bij DAZN en dat vind ik normaal."

Volgens de liberale politicus is het logisch dat mensen die veel sport willen volgen daarvoor zelf betalen. Hij vindt niet dat alle belastingbetalers moeten bijdragen aan de uitzending van voetbalwedstrijden.

Debat over openbare omroep laait op

De uitspraken van Bouchez zullen ongetwijfeld nieuwe discussies uitlokken over de rol van de openbare omroep in België. Grote sportevenementen zoals het WK voetbal en wedstrijden van de Rode Duivels trekken traditioneel een breed publiek en worden vaak beschouwd als evenementen van algemeen belang.

Toch stelt Bouchez dat er grenzen zijn aan wat met belastinggeld moet worden gefinancierd. "Mensen die geen voetbalfan zijn, hoeven niet het hele jaar door mee te betalen voor de uitzendingen van voetbal", besluit hij.