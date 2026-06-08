Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

Net als de vorige edities is er ook voor dit WK een pronostiek bij Voetbalkrant.com. Bewijs dat jij het meeste van voetbal weet en versla familie, vrienden en concurrenten. En u kan er zelfs een heel leuke prijs mee gaan winnen.

Het WK is groter dan ooit. 104 wedstrijden om te voorspellen op een WK met liefst 48 ploegen. Het zou dus wel eens bijzonder spannend kunnen worden. En dus is het ook dringend tijd om onze WK-pronostiek in te vullen.

Bovendien is de inzet hoger dan ooit. Leonidas gaat namelijk 5 winnaars van onze WK-prono een pakket opsturen met chocoladeballetjes. Leonidas stelt een assortiment voor dat werd gecreëerd om gezellige momenten te delen, met 9 chocoladeballetjes, waarvan 6 nieuwe smaken.

Een veelzijdige selectie die elke fan weet te bekoren. Elke balletje onderscheidt zich door zijn gekleurde aluminiumfolie, versierd met voetbalmotieven. Een speelse manier om een assortiment samen te stellen in de kleuren van je favoriete team.

WK-pronostiek

Voorspel de eindstand in de verschillende groepen en de score van elke match en kroon je tot dé voetbalkenner van Voetbalkrant.





Per wedstrijd kun je op deze manier punten verdienen:

Winnaar/gelijkspel juist: 2 punten

Indien winnaar juist: 1 bonuspunt indien ook aantal gescoorde doelpunten van thuisploeg of bezoekers juist gepronostikeerd werd

Doelpuntenverschil juist: 1 bonuspunt

Correcte score 4 punten in totaal bij 0-0, 1-0, 0-1, 1-1, 2-1, 1-2, 2-0 en 0-2 5 punten voor 2-2, 3-2, 2-3, 3-0, 0-3, 3-1 en 1-3 6 punten voor 4-0, 0-4, 4-1, 1-4, 4-2, 2-4 en 3-3 7 punten voor andere score.



Opmerking:

De score na 90 minuten (+ eventuele blessuretijd) telt! Verlengingen of penalty's worden niet in rekening genomen. Elk uur wordt de stand geüpdatet.

Punten bij het voorspellen van de eindstand van de groepen

10 punten voor de juiste winnaar

7 punten voor de nummer 2 op juiste plaats

4 punten voor de juiste nummers 3 en 4

4 punten voor een ploeg juist te zetten als doorgaan via de top-2, maar op verkeerde plaats (draai je de eerste 2 plaatsen om, dan krijg je dus nog 8 punten)

Per groep kun je dus maximum 25 punten scoren.

Speel HIER mee met onze pronostiek