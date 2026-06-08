Speler Standard en vriendin komen na moeilijke periode met heuglijk nieuws

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Speler Standard en vriendin komen na moeilijke periode met heuglijk nieuws
Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2543

Casper Nielsen en Marie Kuhlmann stappen binnenkort in het huwelijksbootje. De speler van Standard Luik kondigde zondagavond het heuglijke nieuws aan op zijn Instagram-account, samen met zijn partner. Het is hoopgevend nieuws na moeilijke tijden.

Met een eenvoudig "YEEEES 💍🤍🤍🤍", een foto van hem met zijn partner met een ring aan de vinger en nog een beeld waarop ze hand in hand te zien zijn, maakte de speler van Standard Luik het heuglijke privénieuws bekend.

Heel wat spelers reageerden snel op de aankondiging. Lucas Pirard reageerde met smiley-emoji’s met hartjesogen, terwijl onder anderen David Bates, Andreas Skov Olsen en Brandon Mechele het koppel feliciteerden.

Mooi nieuws na een zware beproeving

Midden april liet de speler al een prachtig bericht optekenen. Hij kondigde aan dat hij deze zomer voor de tweede keer papa zou worden, nadat hij in oktober 2024 zijn tweede kindje had verloren na een vroeggeboorte. "Ons kleine meisje, gestuurd door onze jongen in de hemel. We kunnen niet wachten om je deze zomer te ontmoeten", schreef hij op zijn Instagram.

Het verlies van zijn kindje, dat te vroeg werd geboren, raakte Casper Nielsen diep, zo vertelde hij aan onze collega’s van Sudinfo: "Het heeft me zeker sterker gemaakt, maar je wordt nooit meer dezelfde persoon daarna. Je kunt altijd proberen iets positiefs te vinden in iets dat diep triest is. Die periode was heel moeilijk voor mij en mijn familie, zeker als je hier alleen bent."

"We hadden al een kind en we moesten ervoor zorgen dat hij niet voelde dat er iets mis was. Nu kunnen we hem de situatie uitleggen en begrijpt hij het een beetje. In die periode voelde ik me alleen comfortabel en 'normaal' wanneer ik ging trainen, het veld opliep en alles even naast me kon neerleggen", zei hij.

Voetbal werd op een bepaalde manier een therapie voor hem: "Ja, op een manier wel. Het is zo moeilijk om te zeggen wat juist is en wat niet in het leven. Ik denk dat je je eigen manier vindt om door zo’n beproeving te gaan. De afstand tot de familie was moeilijk. Vooral voor mijn vrouw was het enorm zwaar om mee om te gaan, en tegelijk moest ze nog steeds mama zijn voor onze zoon."

Een eerste seizoen bij Standard Luik verstoord door blessures

Casper Nielsen tekende in juli 2025 bij Standard Luik, overgekomen van Club Brugge. De Deen heeft nog een contract tot 30 juni 2028. Hij lijkt dus ook volgend seizoen bij de Luikenaars te blijven, tenzij Standard beslist om hem te verkopen. Voor de Luikse club speelde hij 28 wedstrijden in alle competities, waarin hij vijf keer scoorde en vier assists gaf. Hij werd dit seizoen door meerdere blessures getroffen, waardoor hij vaak in de tribune moest plaatsnemen.

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