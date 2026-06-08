'Volgende vertrekker bij Anderlecht: contract van vier jaar ligt klaar'

RSC Anderlecht pakte dit seizoen opnieuw geen prijs. Paars-wit haalde de bekerfinale, maar verloor daarin van Union SG. Ook Cesar Huerta kon RSCA geen trofee bezorgen, vooral door blessureleed. De Mexicaan is nu mogelijk op weg naar de uitgang van het Lotto Park.

Cesar Huerta werd in 2025 met grote trom binnengehaald door Anderlecht. De Brusselaars kochten de dribbelaar destijds weg bij UNAM Pumas, een van de topclubs in zijn land. Met de deal was toen 2 miljoen euro gemoeid.

Flarden van zijn talent

Huerta toonde in Brussel flarden van zijn talent, maar bracht toch niet helemaal wat ervan verwacht werd. In oktober van vorig jaar blesseerde hij zich, waardoor hij een groot deel van seizoen in het water zag vallen.

Hij werd getroffen door pubalgie en kwam dit seizoen slechts 17 keer in actie verspreid over alle competities. Daarin scoorde hij 2 goals. Daardoor kon hij in het seizoensslot niet uitgroeien tot de verhoopte X-factor voor Anderlecht.

Vertrekt Huerta naar Mexico?

Zo draaide zijn Belgische avontuur zeker nog niet uit zoals Huerta gehoopt had. Maar komt er volgend seizoen wel nog een vervolg? Volgens Journalist Sacha Tavolieri is Anderlecht momenteel aan het onderhandelen met Deportivo Toluca Fútbol Club over een definitieve transfer van Huerta. De speler zou daarbij al ingestemd hebben met een contract voor vier jaar.

Zo lijkt Huerta al vroegtijdjg de deur van het Lotto Park te gaan dichttrekken. Hij zou dat doen nog voordat hij een echt grote impact heeft gehad op de club. In 38 optredens voor RSCA was hij in totaal goed voor 5 goals en 3 assists.





In zijn thuisland maakte hij furore bij UNAM Pumas. Daar was hij goed voor 20 goals en 15 assists in 87 duels. Daarvoor had hij ook al mooie dingen laten zien bij Chivas. Bij Anderlecht bleef het bij flitsen. Huerta is volgens Transfermarkt momenteel 3,5 miljoen euro waard. Als Anderlecht dat bedrag vangt, zou het alvast geen verlies lijden op de speler. Huerta is een van de vertrekkers bij RSCA. Ook onder meer Thorgan Hazard en Yari Verschaeren verlaten de club. Beide spelers hebben een aflopend contract. Zo laat Antoine Sibierski zich meteen gelden.

WK met Mexico

Huerta zit ondertussen met zijn hoofd bij het WK. Daar neemt hij het deze week met Mexico op tegen Zuid-Afrika in de openingswedstrijd. Voorlopig nog als speler van Anderlecht. Maar voor hoelang nog?