"Wereldkampioen? Goed dat hij dat zegt, meer kwaliteit dan die twee"

Het WK gaat stilaan écht beginnen. De Rode Duivels vertrekken maandag richting Seattle, binnen een week openen ze hun WK tegen Egypte. En dus is het tijd om al eens vooruit te blikken op wat komen gaat en wat er zit aan te komen. Ook Hein Vanhezebrouck heeft een mening, hoe kan het ook anders?

De Rode Duivels lijken stilaan klaar voor het WK. De oefenwedstrijden tegen Kroatië en Tunesië zijn achter de rug en werden allebei al bij al vlotjes gewonnen. Daardoor is het vertrouwen in een goed wereldkampioenschap plots toch wat groter dan een paar weken geleden.

De ambities van de Rode Duivels zijn ook hoog. Sommigen willen gewoon zover mogelijk raken, maar Thomas Meunier durfde toch gewoon te zeggen dat hij wereldkampioen wil worden. Hij kreeg daar meteen lof voor van gewezen ploegmaat Toby Alderweireld.

Hein Vanhaezebrouck houdt van de ambitie van Thomas Meunier

Wij gaven al aan dat een beetje dromen zeker moet kunnen. En ook Hein Vanhaezebrouck hoort het graag: "Groot gelijk dat hij dat zegt. Als Japan en Nederland dat van zichzelf claimen, mogen wij dat zeker. We hebben meer kans dan die twee. We hebben de beste keeper van de wereld, offensief veel kwaliteit…"

"Doku is een van de toonaangevende spelers in de Premier League. En als je daar bij de beste bent, dan ben je zoals de beste in Spanje. Ik heb eens gekeken wie zijn tegenstanders worden, bij Egypte, Iran… Er zijn er niet veel die Doku kunnen afstoppen", aldus Vanhaezebrouck in zijn analyse voor Het Nieuwsblad.

Wordt Kevin De Bruyne de ster bij de Rode Duivels?

Iedereen verwacht nu veel van Doku, maar hij ziet wel dat er dubbele of zelfs driedubbele dekking zal zijn op hem. En dan gaan anderen moeten opstaan, meteen een van de valkuilen van/voor de Rode Duivels. Al ziet hij wel een rol voor Kevin De Bruyne, die volgens hem zal schitteren.





"De Bruyne toont al twee matchen enorm veel drive, werklust en goesting. Hij speelde weinig dit jaar en hij wil er duidelijk een goed WK van maken. Hij was lang geblesseerd en had ook een aantal matchen nodig bij Napoli. Hij moet alleen nog de finesse terugvinden, zodat ook de moeilijke passes aankomen."