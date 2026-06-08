"Wereldkampioen? Goed dat hij dat zegt, meer kwaliteit dan die twee"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
"Wereldkampioen? Goed dat hij dat zegt, meer kwaliteit dan die twee"
Word fan van België! 2637

Het WK gaat stilaan écht beginnen. De Rode Duivels vertrekken maandag richting Seattle, binnen een week openen ze hun WK tegen Egypte. En dus is het tijd om al eens vooruit te blikken op wat komen gaat en wat er zit aan te komen. Ook Hein Vanhezebrouck heeft een mening, hoe kan het ook anders?

De Rode Duivels lijken stilaan klaar voor het WK. De oefenwedstrijden tegen Kroatië en Tunesië zijn achter de rug en werden allebei al bij al vlotjes gewonnen. Daardoor is het vertrouwen in een goed wereldkampioenschap plots toch wat groter dan een paar weken geleden.

De ambities van de Rode Duivels zijn ook hoog. Sommigen willen gewoon zover mogelijk raken, maar Thomas Meunier durfde toch gewoon te zeggen dat hij wereldkampioen wil worden. Hij kreeg daar meteen lof voor van gewezen ploegmaat Toby Alderweireld.

Hein Vanhaezebrouck houdt van de ambitie van Thomas Meunier

Wij gaven al aan dat een beetje dromen zeker moet kunnen. En ook Hein Vanhaezebrouck hoort het graag: "Groot gelijk dat hij dat zegt. Als Japan en Nederland dat van zichzelf claimen, mogen wij dat zeker. We hebben meer kans dan die twee. We hebben de beste keeper van de wereld, offensief veel kwaliteit…"

"Doku is een van de toonaangevende spelers in de Premier League. En als je daar bij de beste bent, dan ben je zoals de beste in Spanje. Ik heb eens gekeken wie zijn tegenstanders worden, bij Egypte, Iran… Er zijn er niet veel die Doku kunnen afstoppen", aldus Vanhaezebrouck in zijn analyse voor Het Nieuwsblad.

Wordt Kevin De Bruyne de ster bij de Rode Duivels?

Iedereen verwacht nu veel van Doku, maar hij ziet wel dat er dubbele of zelfs driedubbele dekking zal zijn op hem. En dan gaan anderen moeten opstaan, meteen een van de valkuilen van/voor de Rode Duivels. Al ziet hij wel een rol voor Kevin De Bruyne, die volgens hem zal schitteren.

"De Bruyne toont al twee matchen enorm veel drive, werklust en goesting. Hij speelde weinig dit jaar en hij wil er duidelijk een goed WK van maken. Hij was lang geblesseerd en had ook een aantal matchen nodig bij Napoli. Hij moet alleen nog de finesse terugvinden, zodat ook de moeilijke passes aankomen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

WK-LIVE 08/06: Rode Duivels gaan vliegen, interessante oefenwedstrijden

WK-LIVE 08/06: Rode Duivels gaan vliegen, interessante oefenwedstrijden

11:00
DONE DEAL: Union SG heeft nieuwe versterking beet

DONE DEAL: Union SG heeft nieuwe versterking beet

11:30
Geschiedenis geschreven, maar ook pijnlijke nederlaag: Sven Vermant reageert na EK

Geschiedenis geschreven, maar ook pijnlijke nederlaag: Sven Vermant reageert na EK

10:30
Hein Vanhaezebrouck wijst op achilleshiel van Rode Duivels op WK

Hein Vanhaezebrouck wijst op achilleshiel van Rode Duivels op WK

07:00
1
Speler Standard en vriendin komen na moeilijke periode met heuglijk nieuws

Speler Standard en vriendin komen na moeilijke periode met heuglijk nieuws

10:00
Van Crombrugge maakt de pijnlijke vergelijking tussen Club Brugge en Anderlecht

Van Crombrugge maakt de pijnlijke vergelijking tussen Club Brugge en Anderlecht

09:00
Propere Handen: zoveel geld werd er al 'ingezameld' aan schikkingen

Propere Handen: zoveel geld werd er al 'ingezameld' aan schikkingen

08:30
2
Anderlecht en zelfs de politiek reageren erg scherp na spandoek aan kasteel Coucke

Anderlecht en zelfs de politiek reageren erg scherp na spandoek aan kasteel Coucke

08:00
8
Sébastien Pocognoli in het vizier van een grote Nederlandse club

Sébastien Pocognoli in het vizier van een grote Nederlandse club

07:30
Van UV-bril tot doorgelichte scheidsrechters: Rode Duivels halen alle trucjes boven

Van UV-bril tot doorgelichte scheidsrechters: Rode Duivels halen alle trucjes boven

20:30
2
Catastrofe voor Brazilië: basisspeler mist het WK

Catastrofe voor Brazilië: basisspeler mist het WK

22:00
1
Michael Olise naar Real Madrid? Bayern van Vincent Kompany heeft knoop doorgehakt

Michael Olise naar Real Madrid? Bayern van Vincent Kompany heeft knoop doorgehakt

22:30
🎥 Het noodlot slaat opnieuw toe: Christian Eriksen zakt in elkaar tijdens oefenwedstrijd met Denemarken

🎥 Het noodlot slaat opnieuw toe: Christian Eriksen zakt in elkaar tijdens oefenwedstrijd met Denemarken

21:00
EK-sprookje van Belgische U17 eindigt in mineur na strafschoppen

EK-sprookje van Belgische U17 eindigt in mineur na strafschoppen

21:35
22
Toptalent van 90 miljoen euro laat het Bayern München van Vincent Kompany dromen

Toptalent van 90 miljoen euro laat het Bayern München van Vincent Kompany dromen

21:45
Van Persie meteen aan de deur gezet bij Feyenoord door kersvers technisch directeur met blauw-zwart verleden

Van Persie meteen aan de deur gezet bij Feyenoord door kersvers technisch directeur met blauw-zwart verleden

21:15
Eerste zomeraanwinst lonkt voor Manchester United

Eerste zomeraanwinst lonkt voor Manchester United

20:00
1
Betekent een komst het vertrek van Loïs Openda? Ex-JPL-spits staat heel dicht bij Juventus

Betekent een komst het vertrek van Loïs Openda? Ex-JPL-spits staat heel dicht bij Juventus

19:30
Wie is Mathieu Cilissen, de nieuwe voorzitter van KRC Genk?

Wie is Mathieu Cilissen, de nieuwe voorzitter van KRC Genk?

18:50
2
WK-Live 07/06: Eden Hazard hakt knoop door

WK-Live 07/06: Eden Hazard hakt knoop door

17:45
3
'Na KAA Gent mikt nu ook Cercle Brugge op interessante goalgetter'

'Na KAA Gent mikt nu ook Cercle Brugge op interessante goalgetter'

18:30
6
Stroomversnelling? 'Karetsas kan recordbedrag opleveren'

Stroomversnelling? 'Karetsas kan recordbedrag opleveren'

16:00
83
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/06: Saviolo

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/06: Saviolo

17:20
Het is Barcelona menens voor toptalent Club Brugge

Het is Barcelona menens voor toptalent Club Brugge

18:00
2
Belgisch talent via Anderlecht richting transfer van meer dan tien miljoen euro

Belgisch talent via Anderlecht richting transfer van meer dan tien miljoen euro

17:20
Antwerp, Gent en Anderlecht roeren zich na supportersgeweld: "Wetgeving aanpassen"

Antwerp, Gent en Anderlecht roeren zich na supportersgeweld: "Wetgeving aanpassen"

16:40
26
Worden we wereldkampioen? Dromen mag, en wel hierom Analyse

Worden we wereldkampioen? Dromen mag, en wel hierom

12:40
19
📷 Is dit het mooiste shirt van het WK?

📷 Is dit het mooiste shirt van het WK?

15:20
1
STVV, Anderlecht of KAA Gent? Goalgetter uit Noorwegen nadrukkelijk op de lijst

STVV, Anderlecht of KAA Gent? Goalgetter uit Noorwegen nadrukkelijk op de lijst

14:40
1
Gent, Genk en Club Brugge zijn het roerend eens: "Schrijnend"

Gent, Genk en Club Brugge zijn het roerend eens: "Schrijnend"

14:00
4
Zijn zij de toekomst? De 20 jonkies van het komende WK

Zijn zij de toekomst? De 20 jonkies van het komende WK

13:20
De vurige wensen van Vincent Mannaert: "Dan ben ik tevreden op WK"

De vurige wensen van Vincent Mannaert: "Dan ben ik tevreden op WK"

07/06
2
📷 Harde kern Anderlecht met duidelijke boodschap aan kasteel van Coucke: "Verplicht ons niet"

📷 Harde kern Anderlecht met duidelijke boodschap aan kasteel van Coucke: "Verplicht ons niet"

12:00
37
Analist lyrisch over verrassende Rode Duivel: "Openbaring én geruststelling"

Analist lyrisch over verrassende Rode Duivel: "Openbaring én geruststelling"

07/06
7
Club Brugge incasseert meer dan twintig miljoen euro, maar zal toch sakkeren

Club Brugge incasseert meer dan twintig miljoen euro, maar zal toch sakkeren

07/06
24
Stevig debat: Croonen, Madou, Baro en co spreken over de U23-quota en talentenoorlog

Stevig debat: Croonen, Madou, Baro en co spreken over de U23-quota en talentenoorlog

07/06
11

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 12/06 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Jolige Joep Jolige Joep over Worden we wereldkampioen? Dromen mag, en wel hierom TatstOn TatstOn over Propere Handen: zoveel geld werd er al 'ingezameld' aan schikkingen CringeMedia CringeMedia over ‘Financiële situatie Antwerp weegt door: ook deze speler denkt aan vertrek’ Stigo12 Stigo12 over Analist lyrisch over verrassende Rode Duivel: "Openbaring én geruststelling" Vital Verheyen Vital Verheyen over Anderlecht en zelfs de politiek reageren erg scherp na spandoek aan kasteel Coucke Johnnie Walker Johnnie Walker over Wie is Mathieu Cilissen, de nieuwe voorzitter van KRC Genk? Alex Del Piero Alex Del Piero over Hein Vanhaezebrouck wijst op achilleshiel van Rode Duivels op WK TIGERMANIA TIGERMANIA over EK-sprookje van Belgische U17 eindigt in mineur na strafschoppen Futbolitis Futbolitis over Antwerp, Gent en Anderlecht roeren zich na supportersgeweld: "Wetgeving aanpassen" Futbolitis Futbolitis over 'Na KAA Gent mikt nu ook Cercle Brugge op interessante goalgetter' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved