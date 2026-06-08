'Westerlo ziet aanvaller andere oorden opzoeken'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Westerlo ziet aanvaller andere oorden opzoeken'
Foto: © photonews
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KVC Westerlo beleefde een zorgeloos seizoen. De Kemphanen leken zelfs even mee te gaan doen om Europees voetbal, maar moesten de rol uiteindelijk toch lossen. Het vizier wordt nu gericht op de zomercato. Daarin ziet Westerlo deze aanvaller meer dan waarschijnlijk andere oorden opzoeken.

Westerlo ziet verschillende contracten aflopen. Onder meer Thomas van den Keybus, Allahyar Sayyadmanesh en Serhyy Sydorchuk hebben een aflopend contract bij de club. Dat geldt ook voor Fernand Gouré.

Zeven optredens dit seizoen

De 24-jarige Ivoriaan kwam dit seizoen maar weinig in het stuk voor in de Kempen. Hij kwam in totaal zeven keer in actie. Daarin scoorde hij niet en deelde hij ook geen enkele assist uit. Een vertrek hangt bij zulke statistieken misschien wel in de lucht en dat wordt nu bevestigd door Weszlo.

Volgens het medium staat Gouré op het punt om naar de Poolse club Radomiak Radom te verkassen. Dat is het nummer tien van het afgelopen seizoen in Polen. De transfer zou zich in een afrondende fase bevinden. Radomiak Radom moet uiteraard geen transfersom betalen, omdat het contract van Gouré afloopt.

33 optredens voor Westerlo

Gouré kwam in totaal aan 33 optredens voor Westerlo, waarin hij amper één doelpunt wist te maken. Hij werd in 2021 voor 500.000 euro weggehaald bij Maccabi Netanya. Daar had hij drie goals gemaakt in vijftien wedstrijden.

Westerlo verhuurde hem daarop verschillende keren. Hij werd gestald bij Ujpest, Dunajska Streda en Zürich. Voor Ujpest scoorde hij 11 doelpunten en gaf hij 2 assists in 27 duels. Voor Dunajska Streda klokte hij af op 5 goals en 4 assists in 22 duels. Bij Zürich speelde hij 6 duels en scoorde hij 1 goal.

Wachten op bevestiging

Gouré is ook een tweevoudige Ivoriaans belofteninternational. Volgens Transfermarkt moet hij momenteel 300.000 euro kosten, maar Westerlo vangt dus niets. Gouré begon zijn carrière in eigen land bij AS Denguélé, maar verkaste al snel naar Maccabi Netanya. Nu staat hij dus op het punt om naar Polen te verkassen. Het is enkel wachten op de bevestiging van de overgang.

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