WK-LIVE 08/06: Rode Duivels gaan vliegen, interessante oefenwedstrijden

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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WK-LIVE 08/06: Rode Duivels gaan vliegen, interessante oefenwedstrijden
Foto: © photonews
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld. Ook op maandag 8 juni.

Aernout Van Lindt

Marokko en Noorwegen spelen interessant oefenduel

Marokko en Noorwegen hebben de punten gedeeld (1-1). Brahim Diaz opende al vroeg de score (1-0, 8e), maar Martin Ødegaard bracht een kwartier voor het einde de stand weer in evenwicht (1-1, 75e). Een interessant oefenduel voor beide ploegen, die klaar lijken voor het WK.

De Marokkanen zitten op het WK in groep C, samen met Brazilië, Haïti en Schotland. Ze starten hun toernooi tegen de Brazilianen op zondag 14 juni om 00u00. Noorwegen is ingedeeld in een stevige groep I, met Irak, Frankrijk en Senegal. Erling Haaland en co. openen hun WK tegen Irak op woensdag 17 juni om 00u00.

Geschiedenis geschreven, maar ook pijnlijke nederlaag: Sven Vermant reageert na EK

De Rode Duivels U17 waren lange tijd op koers voor EK-goud. In hun groep hadden ze de groepswinst weten te nemen en in de halve finales wonnen ze tegen Frankrijk. In de finale werd echter verloren van Italië na het nemen van strafschoppen. Sven Vermant is en blijft trots. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Colombia klopt Jordanië in laatste duel voor WK

Colombia won zondag zijn laatste voorbereidingswedstrijd, die al werd gespeeld op Amerikaanse bodem in San Diego. Daarin werd Jordanië met 2-0 geklopt. Jhon Arias tekende voor beide doelpunten in San Diego, eentje vlak voor en eentje vlak na de rust.

Voormalig Genk-spelers Daniel Munoz en Jhon Lucumi startten allebei in de basis, net als onder meer sterspeler en aanvoerder James Rodriguez. Colombia tankt zo stilaan vertrouwen, want eerder wonnen ze ook al met 3-1 van Costa Rica. De Colombianen zitten op het WK in een groep met Oezbekistan, DR Congo en Portugal. Voor WK-debutant Jordanië gaat het voorlopig veel minder.

Aernout Van Lindt

Irak beleefde geen leuke intrede in de Verenigde Staten

De delegatie van Irak arriveerde afgelopen vrijdag in de Verenigde Staten. Voor Aymen Hussein werd dat een dag om snel te vergeten. Liefst zeven uur lang werd hij ondervraagd door de Amerikaanse immigratiedienst, die hem niet meteen wilde laten gaan.

Hussein werd bij aankomst in de luchthaven van O'Hare in Chicago meteen meegenomen door leden van de Amerikaanse immigratiedienst. Een teamfotograaf van Irak werd ook meegenomen voor ondervraging, maar mocht uiteindelijk door "problemen met de screening" het land niet in. We verwachten niet meteen dat het voor de Belgen in de Verenigde Staten even moeilijk zal worden maandagavond.

Aernout Van Lindt

Shakira gaat optreden tijdens openingsshow

Wereldsterren Shakira en Burna Boy brengen Dai Dai naar het wereldpodium met een première tijdens de openingsceremonie van het FIFA Wereldkampioenschap 2026 in Mexico-Stad. Dat heeft de FIFA bekendgemaakt in een persbericht dat werd gedeeld door de wereldvoetbalbond. 

Shakira en Burna Boy voeren Dai Dai voor het eerst live op tijdens de openingsceremonie in Mexico-Stad. Andere artiesten die optreden zijn onder andere Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná en Tyla. Een zeer rijk gevulde lijst van artiesten om het feestje op te leuken in Mexico voor de wedstrijd tussen het thuisland en Zuid-Afrika.

 

Aernout Van Lindt

Bemoedigend nieuws over Yamal

Lamine Yamal en Nico Williams zullen speelklaar geraken voor de eerste groepswedstrijd van Spanje op het WK, op 16 juni tegen Kaapverdië. Dat verklaarde bondscoach Luis de la Fuente op een persconferentie. Beiden zullen dus tegen Irak gewoon kunnen spelen op de eerste wedstrijd van het WK voor Spanje.

Beide sterkhouders sukkelen met de hamstring, waardoor ze een oefenmatch aan zich moesten laten passeren. "Het is jammer dat ze niet bij ons zijn, maar de medische diensten en de fysical coaches raadden aan om hen in het basiskamp te laten, maar ze zullen beschikbaar zijn voor de volgende wedstrijd." 

Aernout Van Lindt

Bemoedigend nieuws over Eriksen

De arts van de Deense selectie, Morten Boesen, liet in een persbericht van zich horen en klonk geruststellend: "Met Christian gaat het goed en hij heeft het veld op eigen kracht verlaten. Voor zover ik heb gezien, heeft de pacemaker gewerkt zoals het moest. Hij heeft even het bewustzijn verloren, maar kwam heel snel weer bij."

"Hij zal nu in het ziekenhuis verdere onderzoeken ondergaan om de oorzaak van het incident te bepalen. We staan in contact met hem en de artsen in het ziekenhuis. Maar het gaat goed met Christian en hij heeft me gevraagd alle spelers zijn beste groeten over te brengen en te zeggen dat het goed met hem gaat", besloot hij.

"Wereldkampioen? Goed dat hij dat zegt, meer kwaliteit dan die twee"

"Wereldkampioen? Goed dat hij dat zegt, meer kwaliteit dan die twee"

Het WK gaat stilaan écht beginnen. De Rode Duivels vertrekken maandag richting Seattle, binnen een week openen ze hun WK tegen Egypte. En dus is het tijd om al eens vooruit te blikken op wat komen gaat en wat er zit aan te komen. Ook Hein Vanhezebrouck heeft een mening, hoe kan het ook anders? (Lees meer)

Aernout Van Lindt

FIFA gaat samenwerking aan met ... Rolling Stones

FIFA en The Rolling Stones hebben vandaag een baanbrekende samenwerking aangekondigd in aanloop naar het FIFA Wereldkampioenschap 2026™. Deze samenwerking brengt twee van de meest iconische krachten in de voetbal- en muziekwereld samen in een viering van cultuur, creativiteit en wereldwijde fanbase.

De samenwerking omvat drie gelimiteerde vinylalbumhoezen voor het aankomende album Foreign Tongues van The Rolling Stones, dat verschijnt bij Capitol Records. Daarnaast is er een speciale remix van het nieuwe nummer In the Stars, dat te vinden is op het officiële FIFA Wereldkampioenschap 2026-album. Om deze samenwerking verder te vieren, wordt er binnenkort een reeks kleding en petten uitgebracht die fans kunnen kopen.

Hein Vanhaezebrouck wijst op achilleshiel van Rode Duivels op WK

De Rode Duivels wonnen allebei hun oefenwedstrijden en vertrekken zo met vertrouwen naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, al ziet Hein Vanhaezebrouck ook een probleem. (Lees meer)

Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld. Ook op maandag 8 juni.

Het is zeker nog geen D-Day voor de Rode Duivels, maar het is wel al een belangrijke dag. De Belgische nationale ploeg trekt na een vrije dag met de familie op maandag namelijk naar de Verenigde Staten om er het WK te gaan doorbrengen.

De nationale ploeg trekt naar Seattle en gaat daar de komende weken verblijven. Het is dus ook zaak om groepswinnaar te worden, zodat ze ook de 1/16e én eventueel 1/8e finales kunnen spelen in Seattle en op die manier iets langer "op hun gemak" zijn in de Verenigde Staten.

Voorbereiding op vertrek naar Seattle is bijzonder groot voor de Rode Duivels

De voorbije dagen werd alles tot in de puntjes voorbereid, inclusief onder meer UV-brillen en speciale verlichting in de hotels in Seattle om op die manier de jetlag zo snel mogelijk de baas te zijn richting eerste WK-wedstrijd op 15 juni.

Vanaf 12u45 verzamelen de spelers en staf op Zaventem. Na de traditionele groepsfoto en bondscoach Rudi Garcia en aanvoerder Youri Tielemans die nog kort met de pers spreken stijgt de selectie omstreeks 13u40 op, weet Het Laatste Nieuws.

Rode Duivels vertrekken maandagmiddag voor lange vlucht richting Seattle

Na een vlucht van ongeveer twaalf uur zetten ze dan voet aan grond in Seattle. Dat zal dan al meteen in de late namiddag zijn plaatselijke tijd, maar nacht in België. Om maar te zeggen dat ze het uurverschil mogelijk meteen zullen voelen.

De tijd waarin er een liveblog was van waar het vliegtuig zich per minuut bevond? Die lijkt voorbij. Maar wij zitten wel de hele dag klaar om u zoals alle andere dagen van het heetste WK en ander nieuws te gaan voorzien.

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