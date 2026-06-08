‘Yaya Touré wordt trainer van ploeg die volgend seizoen Champions League speelt’

Yaya Touré staat op een belangrijk keerpunt in zijn trainerscarrière. Volgens verschillende media heeft de voormalige wereldtopper een akkoord bereikt met Slovan Bratislava, waar hij voor het eerst als hoofdtrainer aan de slag zou gaan.

Eerste kans als hoofdtrainer

De Ivoriaanse voetballegende Yaya Touré zou op het punt staan om de nieuwe hoofdtrainer van Slovan Bratislava te worden, zo meldt Africa Topsports. De Slowaakse topclub, die onlangs opnieuw landskampioen werd, zoekt een opvolger voor Vladimir Weiss en zou zijn keuze hebben laten vallen op de voormalige middenvelder van FC Barcelona en Manchester City.

Een officiële bevestiging is er nog niet, maar volgens verschillende media hebben beide partijen een akkoord bereikt. Voor Touré zou het zijn eerste opdracht als hoofdcoach van een profclub worden.

België speelde belangrijke rol

Voor Belgische voetbalfans is de naam Yaya Touré geen onbekende. De Ivoriaan zette zijn eerste stappen in het Europese voetbal bij KSK Beveren, waar hij tussen 2001 en 2003 uitgroeide tot een groot talent. Van daaruit volgden transfers naar onder meer Metalurh Donetsk, Olympiakos, AS Monaco, Barcelona en Manchester City.

Ook als trainer heeft België een bijzondere plaats in zijn carrière. In de zomer van 2023 werd Touré aangesteld als assistent-trainer bij Standard Luik. Die ervaring moest hem helpen om de kneepjes van het trainersvak verder onder de knie te krijgen.

Van assistent naar eindverantwoordelijke

Na zijn spelersloopbaan koos Touré bewust voor een geleidelijke overstap naar het trainersvak. Hij werkte als assistent in Oekraïne en Rusland, maakte deel uit van de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur en sloot zich later aan bij de technische staf van de nationale ploeg van Saudi-Arabië.





De stap naar hoofdtrainer past perfect in de ambitie die Touré eerder uitsprak om zichzelf als coach op te bouwen en ervaring op te doen op verschillende niveaus.

Nieuwe uitdaging in Slovakije

Met Slovan Bratislava wacht meteen een uitdagende opdracht. De club domineert al jaren het Slowaakse voetbal en mikt ook op een goed parcours in de Europese competities. Als landskampioen speelt de ploeg ook de voorrondes van de Champions League.

Voor Touré betekent de aanstelling een nieuw hoofdstuk in een indrukwekkende voetbalcarrière. Als de laatste formaliteiten worden afgerond, zet Yaya Touré binnenkort zijn eerste stappen als hoofdtrainer, een mijlpaal waar hij de voorbije jaren geduldig naartoe heeft gewerkt.