‘Zoals verwacht: Standard krijgt bijzonder slecht nieuws te horen’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Zoals verwacht: Standard krijgt bijzonder slecht nieuws te horen’
Foto: © photonews

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Standard Luik heeft een flinke tegenvaller moeten slikken. Jeugdtalent Ilian Hadidi heeft beslist zijn contract niet te verlengen en verlaat de club transfervrij. Daarmee ziet Standard opnieuw een veelbelovende speler vertrekken, ondanks een duidelijk sportief plan.

Groot talent kiest voor vertrek

Ilian Hadidi wordt al jaren beschouwd als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Standard. De 17-jarige offensieve middenvelder maakte in 2016 de overstap van Seraing naar Sclessin en doorliep sindsdien alle jeugdreeksen van de club.

De voorbije weken onderhandelden beide partijen over een nieuw contract, maar uiteindelijk besloot de Marokkaanse jeugdinternational niet in te gaan op het voorstel van Standard. Dat schrijven de kranten van Sudinfo vandaag in hun berichtgeving. Daardoor vertrekt hij deze zomer zonder transfersom. Voor de Rouches is dat een bittere pil, want Hadidi werd gezien als een speler met potentieel voor de eerste ploeg.

Duidelijk plan op tafel voor Hadidi

Standard had nochtans een concreet sportief project uitgewerkt voor de jonge middenvelder. Na een sterk seizoen bij de U18 en enkele optredens bij de U23 was het de bedoeling dat Hadidi tijdens de voorbereiding zou aansluiten bij de A-kern van trainer Vincent Euvrard.

De technische staf wilde hem de kans geven om zich tijdens de zomerstage in de kijker te spelen en een plaats in de selectie af te dwingen. Bovendien leek het vertrek van enkele ervaren spelers extra mogelijkheden te creëren op het middenveld. Toch bleek dat niet voldoende om de speler te overtuigen van een langer verblijf op Sclessin.

Standard houdt vast aan nieuwe koers

Dat Hadidi vertrekt, betekent niet dat Standard zijn aanpak zal wijzigen. De clubleiding heeft de voorbije maanden meermaals duidelijk gemaakt dat ze niet langer bereid is om jonge spelers hoge contracten aan te bieden zonder dat zij zich eerst hebben bewezen.

Die nieuwe filosofie moet ervoor zorgen dat talenten doorgroeien op basis van prestaties en niet alleen op basis van hun reputatie. Standard wil vermijden dat het in een financiële opbodstrijd terechtkomt met buitenlandse clubs. In het dossier van Hadidi bleef de club dan ook trouw aan die lijn, ondanks de grote verwachtingen rond de speler.

Buitenlandse interesse lonkt voor Hadidi

Voor Ilian Hadidi lijkt een buitenlands avontuur nu de meest waarschijnlijke optie. Eerder was er ook al te horen dat Club Brugge de nodige interesse had, maar ook dat zou niet meer doorgaan. Verschillende Europese clubs zoals Feyenoord, Lille, Dortmund, Monaco, PSV en Ajax zouden de situatie van nabij volgen en financieel aantrekkelijkere voorstellen hebben gedaan dan Standard.

Daardoor komt er een einde aan een samenwerking van bijna tien jaar tussen de speler en de Luikse club. Voor de supporters is dat een ontgoocheling, want Hadidi droomde ervan om ooit door te breken in het eerste elftal van de Rouches.

Standard moet intussen verder bouwen aan zijn toekomst en blijft vasthouden aan zijn nieuwe beleid. De club neemt er bewust het risico bij dat sommige grote talenten vertrekken, in de overtuiging dat de eigen sportieve en financiële visie op lange termijn de juiste keuze is.

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