Anderlecht mikt op Frans toptalent, maar krijgt concurrentie van AC Milan

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Anderlecht mikt op Frans toptalent, maar krijgt concurrentie van AC Milan

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jephthé Malanda, die bij LOSC Lille wordt beschouwd als een van de grootste talenten van de generatie 2008, staat in de belangstelling van Anderlecht. De 18-jarige speler heeft zijn eerste profcontract nog niet ondertekend.

Jephthé Malanda kan rekenen op heel wat interesse. Volgens het online medium Foot Mercato volgt Anderlecht de situatie van de aanvallende middenvelder van LOSC Lille op de voet. De 18-jarige Fransman geldt als een van de grote talenten van de lichting 2008 bij de club en zijn dossier lokt meerdere Europese clubs.

Een grote en een kleinere Italiaanse club in de race

Volgens hetzelfde Franse medium houden ook AC Milan en Como Malanda in de gaten. Daarnaast zouden verschillende clubs uit de Ligue 1 de voorbije weken al informatie hebben ingewonnen. Voor Anderlecht wordt het geen eenvoudige opdracht, zeker omdat de speler bij Lille nog geen eerste profcontract heeft ondertekend.

Dit seizoen maakte Malanda 11 doelpunten en gaf hij 4 assists in 31 wedstrijden (alle competities samen) bij de U19 van LOSC. Hij was een van de meest gebruikte spelers in zijn ploeg. Zijn prestaties zijn dan ook niet onopgemerkt gebleven, zowel in Frankrijk als in het buitenland.

Nog geen marktwaarde op Transfermarkt

Bij Lille willen ze zijn vertrek liefst vermijden. De club legde Malanda al een voorstel voor een stagiair-profcontract voor om zijn avontuur in het Noorden verder te zetten. Op Transfermarkt heeft hij voorlopig nog geen geregistreerde marktwaarde. Hij komt uit bij de U19 en maakte nog geen minuten bij de A-kern.

Antoine Sibierski schakelt zijn Franse contacten in


De nieuwe sportief directeur van Anderlecht, Antoine Sibierski, zou zijn connecties in het Franse voetbal gebruiken om deze mooie opportuniteit te proberen realiseren. Het plan is om de concurrentie te snel af te zijn door Malanda een concreet project bij de eerste ploeg voor te leggen. Lille wil na het vertrek van Kingsley Olufade naar Strasbourg niet nog een toptalent verliezen. Dit dossier wordt ongetwijfeld vervolgd.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Lille OSC
Antoine Sibierski

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/06: Sibierski

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/06: Sibierski

07:20
WK-ganger van Club Brugge komt met stevige beschuldigingen: "Ik mag niet spelen van het bestuur"

WK-ganger van Club Brugge komt met stevige beschuldigingen: "Ik mag niet spelen van het bestuur"

08:35
'Volgende vertrekker bij Anderlecht: contract van vier jaar ligt klaar'

'Volgende vertrekker bij Anderlecht: contract van vier jaar ligt klaar'

22:45
6
Toptransfer in de maak? Lucas Stassin steeds dichter bij Europese landskampioen

Toptransfer in de maak? Lucas Stassin steeds dichter bij Europese landskampioen

08:00
1
'Niet Michael Olise, maar deze speler is volgens Florentino Pérez 150 miljoen waard'

'Niet Michael Olise, maar deze speler is volgens Florentino Pérez 150 miljoen waard'

23:30
3
WK-LIVE 08/06: Nederland vermijdt maar nét blamage tegen WK-debutant

WK-LIVE 08/06: Nederland vermijdt maar nét blamage tegen WK-debutant

23:22
1
'Ex-smaakmaker STVV mag dromen van transfer naar AC Milan'

'Ex-smaakmaker STVV mag dromen van transfer naar AC Milan'

23:00
'KRC Genk staat op het punt om smaakmaker uit JPL binnen te halen'

'KRC Genk staat op het punt om smaakmaker uit JPL binnen te halen'

22:00
1
KAA Gent slaat toe en hengelt aanvaller uit Engeland binnen

KAA Gent slaat toe en hengelt aanvaller uit Engeland binnen

21:20
1
Christian Eriksen geeft belangrijke update nadat hij in elkaar zakte in oefenduel

Christian Eriksen geeft belangrijke update nadat hij in elkaar zakte in oefenduel

21:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/06: Camara - De Ketelaere - Pocognoli

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/06: Camara - De Ketelaere - Pocognoli

19:00
'Westerlo ziet aanvaller andere oorden opzoeken'

'Westerlo ziet aanvaller andere oorden opzoeken'

20:00
Dit hallucinante bedrag strijkt elke Rode Duivel op als we wereldkampioen worden

Dit hallucinante bedrag strijkt elke Rode Duivel op als we wereldkampioen worden

19:30
4
‘Dit wil Griekse topclub allemaal op tafel leggen voor speler van Charleroi’

‘Dit wil Griekse topclub allemaal op tafel leggen voor speler van Charleroi’

19:00
‘Yaya Touré wordt trainer van ploeg die volgend seizoen Champions League speelt’

‘Yaya Touré wordt trainer van ploeg die volgend seizoen Champions League speelt’

18:20
“Is dat wat we willen? Ik denk het niet”: Baro in de clinch met Club Brugge en KRC Genk

“Is dat wat we willen? Ik denk het niet”: Baro in de clinch met Club Brugge en KRC Genk

17:40
27
📷 OFFICIEEL “Mijn missie is volbracht”: ex-Rode Duivel stopt met voetballen

📷 OFFICIEEL “Mijn missie is volbracht”: ex-Rode Duivel stopt met voetballen

16:55
3
Politicus zet discussie op scherp: moet de openbare omroep het WK wel gratis uitzenden?

Politicus zet discussie op scherp: moet de openbare omroep het WK wel gratis uitzenden?

16:40
7
‘Toptransfer in de maak voor Charles De Ketelaere’

‘Toptransfer in de maak voor Charles De Ketelaere’

16:00
5
📷 ‘Anderlecht kijkt naar Belgische oplossing voor trainersprobleem’

📷 ‘Anderlecht kijkt naar Belgische oplossing voor trainersprobleem’

13:00
32
‘Ploeg uit La Liga zet Meunier onder stevige druk en heeft daar goede reden voor’

‘Ploeg uit La Liga zet Meunier onder stevige druk en heeft daar goede reden voor’

15:30
2
Olympic Charleroi geeft voetbalbond twee dagen om degradatie ongedaan te maken

Olympic Charleroi geeft voetbalbond twee dagen om degradatie ongedaan te maken

15:00
29
Moeten de Rode Duivels Egypte vrezen op het WK 2026?

Moeten de Rode Duivels Egypte vrezen op het WK 2026?

14:40
4
‘Zoals verwacht: Standard krijgt bijzonder slecht nieuws te horen’

‘Zoals verwacht: Standard krijgt bijzonder slecht nieuws te horen’

14:04
3
Anderlecht en zelfs de politiek reageren erg scherp na spandoek aan kasteel Coucke

Anderlecht en zelfs de politiek reageren erg scherp na spandoek aan kasteel Coucke

08/06
15
Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

12:30
DONE DEAL: Union SG heeft nieuwe versterking beet

DONE DEAL: Union SG heeft nieuwe versterking beet

11:30
6
Is Jérémy Doku klaar om op het WK 2026 te schitteren? Analyse

Is Jérémy Doku klaar om op het WK 2026 te schitteren?

12:00
Van Crombrugge maakt de pijnlijke vergelijking tussen Club Brugge en Anderlecht

Van Crombrugge maakt de pijnlijke vergelijking tussen Club Brugge en Anderlecht

09:00
Geschiedenis geschreven, maar ook pijnlijke nederlaag: Sven Vermant reageert na EK

Geschiedenis geschreven, maar ook pijnlijke nederlaag: Sven Vermant reageert na EK

10:30
Propere Handen: zoveel geld werd er al 'ingezameld' aan schikkingen

Propere Handen: zoveel geld werd er al 'ingezameld' aan schikkingen

08/06
3
Speler Standard en vriendin komen na moeilijke periode met heuglijk nieuws

Speler Standard en vriendin komen na moeilijke periode met heuglijk nieuws

10:00
"Wereldkampioen? Goed dat hij dat zegt, meer kwaliteit dan die twee"

"Wereldkampioen? Goed dat hij dat zegt, meer kwaliteit dan die twee"

09:30
Sébastien Pocognoli in het vizier van een grote Nederlandse club

Sébastien Pocognoli in het vizier van een grote Nederlandse club

08/06
Hein Vanhaezebrouck wijst op achilleshiel van Rode Duivels op WK

Hein Vanhaezebrouck wijst op achilleshiel van Rode Duivels op WK

08/06
2
Michael Olise naar Real Madrid? Bayern van Vincent Kompany heeft knoop doorgehakt

Michael Olise naar Real Madrid? Bayern van Vincent Kompany heeft knoop doorgehakt

07/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 34
Strasbourg Strasbourg 5-4 Monaco Monaco
Nice Nice 0-0 Metz Metz
Lille OSC Lille OSC 0-2 Auxerre Auxerre
Nantes Nantes Geannuleerd Toulouse Toulouse
Stade Brestois Stade Brestois 1-1 Angers Angers
Lorient Lorient 0-2 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 0-4 RC Lens RC Lens
Marseille Marseille 3-1 Rennes Rennes
Paris FC Paris FC 2-1 PSG PSG

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over 📷 ‘Anderlecht kijkt naar Belgische oplossing voor trainersprobleem’ Jacques1963. Jacques1963. over Anderlecht en zelfs de politiek reageren erg scherp na spandoek aan kasteel Coucke Stigo12 Stigo12 over Toptransfer in de maak? Lucas Stassin steeds dichter bij Europese landskampioen Swakken Swakken over 'Volgende vertrekker bij Anderlecht: contract van vier jaar ligt klaar' Stigo12 Stigo12 over 'Niet Michael Olise, maar deze speler is volgens Florentino Pérez 150 miljoen waard' rinus michels rinus michels over 'KRC Genk staat op het punt om smaakmaker uit JPL binnen te halen' rinus michels rinus michels over Anderlecht mikt op Frans toptalent, maar krijgt concurrentie van AC Milan pief pief over “Is dat wat we willen? Ik denk het niet”: Baro in de clinch met Club Brugge en KRC Genk Stigo12 Stigo12 over Bondscoach Garcia doet boekje open over Radja Nainggolan André Coenen André Coenen over 📷 Is dit het mooiste shirt van het WK? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved