Anderlecht mikt op Frans toptalent, maar krijgt concurrentie van AC Milan

Jephthé Malanda, die bij LOSC Lille wordt beschouwd als een van de grootste talenten van de generatie 2008, staat in de belangstelling van Anderlecht. De 18-jarige speler heeft zijn eerste profcontract nog niet ondertekend.

Jephthé Malanda kan rekenen op heel wat interesse. Volgens het online medium Foot Mercato volgt Anderlecht de situatie van de aanvallende middenvelder van LOSC Lille op de voet. De 18-jarige Fransman geldt als een van de grote talenten van de lichting 2008 bij de club en zijn dossier lokt meerdere Europese clubs.

Een grote en een kleinere Italiaanse club in de race

Volgens hetzelfde Franse medium houden ook AC Milan en Como Malanda in de gaten. Daarnaast zouden verschillende clubs uit de Ligue 1 de voorbije weken al informatie hebben ingewonnen. Voor Anderlecht wordt het geen eenvoudige opdracht, zeker omdat de speler bij Lille nog geen eerste profcontract heeft ondertekend.

Dit seizoen maakte Malanda 11 doelpunten en gaf hij 4 assists in 31 wedstrijden (alle competities samen) bij de U19 van LOSC. Hij was een van de meest gebruikte spelers in zijn ploeg. Zijn prestaties zijn dan ook niet onopgemerkt gebleven, zowel in Frankrijk als in het buitenland.

Nog geen marktwaarde op Transfermarkt

Bij Lille willen ze zijn vertrek liefst vermijden. De club legde Malanda al een voorstel voor een stagiair-profcontract voor om zijn avontuur in het Noorden verder te zetten. Op Transfermarkt heeft hij voorlopig nog geen geregistreerde marktwaarde. Hij komt uit bij de U19 en maakte nog geen minuten bij de A-kern.

Antoine Sibierski schakelt zijn Franse contacten in



De nieuwe sportief directeur van Anderlecht, Antoine Sibierski, zou zijn connecties in het Franse voetbal gebruiken om deze mooie opportuniteit te proberen realiseren. Het plan is om de concurrentie te snel af te zijn door Malanda een concreet project bij de eerste ploeg voor te leggen. Lille wil na het vertrek van Kingsley Olufade naar Strasbourg niet nog een toptalent verliezen. Dit dossier wordt ongetwijfeld vervolgd.