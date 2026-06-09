Benito Raman spreekt over zijn voetbaltoekomst en heeft nog grote droom

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Benito Raman spreekt over zijn voetbaltoekomst en heeft nog grote droom
Foto: © photonews

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Waar ligt de toekomst van Benito Raman? De speler ligt nog onder contract bij KV Mechelen, maar hij lijkt niet uit te sluiten mogelijk toch nog een andere stap te overwegen. De aanvaller heeft al heel wat watertjes doorzwommen.

Benito Raman is ondertussen 31 jaar jong/oud, maar hij heeft er wel al een zeer interessante en rijke carrière opzitten. Hij speelde al bij onder meer Standard, Anderlecht en KAA Gent en maakte afgelopen seizoen het mooie weer bij KV Mechelen.

Rest de vraag: hoelang wil Raman zelf nog doorgaan met voetballen? "Het verandert steeds. Soms zeg ik dat ik nu wil stoppen, soms over twee jaar, soms over vier of vijf. Als ik mijn motivatie behoud en blessurevrij blijf, kan ik misschien nog zeven, acht, negen jaar spelen."

Benito Raman spreekt over de toekomst

"In ieder geval wil ik zeker doorgaan tot mijn 37e, als alles goed gaat. Ik begin maandag met mijn individuele training om vanaf de start van de voorbereiding 100% fit te zijn", aldus Raman zeer eerlijk in gesprek met La Dernière Heure.

En blijft hij ook bij Mechelen? "Ik weet niet hoe mijn toekomst eruit ziet. Ik heb nog een jaar contract bij Mechelen, maar als er morgen iets op mijn pad komt, sta ik ervoor open. Ik zou er niet op tegen zijn om terug naar het buitenland te gaan als het project en het financiële aspect me bevallen."

Zou Benito Raman nog steeds een plek hebben bij Anderlecht?

"In België maak ik me minder zorgen over het salaris. Ik heb altijd al in Engeland willen spelen. De Engelse Championship spreekt me aan, en Amerika ook. Dat is een droom voor mij", is de aanvaller van Malinwa zeer duidelijk.

"Ik geloof dat ik overal waar ik speel een sterke band met de fans kan opbouwen. Mijn ervaring bij Anderlecht met de fans bewijst dat. Maar terugkeren naar Anderlecht deze zomer is ingewikkeld, ook al ben ik er, gezien de speelstijl van Anderlecht, van overtuigd dat ik een plek in dit team heb."

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