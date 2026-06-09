CPL-club slaat hard toe met speler Mechelen én jeugdproduct Bayern München

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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CPL-club slaat hard toe met speler Mechelen én jeugdproduct Bayern München
Foto: © photonews

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Het is Lierse menens naar het nieuwe seizoen toe. Ze hebben ondertussen uitgepakt met een aantal pittige versterkingen. Eentje komt van Lierse, een andere van Bayern München. Daardoor wordt het héél interessant om hun prestaties op te volgen.

"Geel-zwart bereikte deze namiddag een akkoord met Dylan Dassy (23). De vleugelverdediger ondertekende een contract tot 2028, met een optie voor een extra seizoen", opende Lierse een persbericht op de eigen wesbtek. 

"Dassy is een jeugdproduct van KV Mechelen en maakte na een uitleenbeurt zijn profdebuut bij Helmond Sport. In de zomer van 2023 maakte hij definitief de overstap naar SK Beveren. Bij de kersverse promovendus kwam hij in 25 wedstrijden in actie."

Lierse gaat hard met verschillende nieuwkomers

"Onze nieuwe verdediger kan zowel defensief als offensief zijn stempel drukken. Welkom bij Lierse, Dylan!", aldus Lierke Plezierke bij de transfer. Daarmee hebben ze een interessante aanwinst uit de Jupiler Pro League weten binnen te halen.

Maar daar stopt het niet, want ook Christian Kouam maakt de overstap. Hij komt over van het Zwitserse Grasshopper Club Zürich en tekende tot 2029. De jongeling is een jeugdproduct van het Bayern München van Vincent Kompany.

Versterking met verleden bij Bayern München

"Kouam heeft de Belgische en Duitse nationaliteit en speelde bij de U17 en U19 van topclub Bayern München. Onder coach Vincent Kompany trainde hij enkele keren mee met de eerste ploeg. Hij verzamelde zeven caps als Belgisch jeugdinternational."

"In februari 2025 maakte hij de overstap naar Grasshopper, waar hij voornamelijk actief was bij de U21-ploeg. Afgelopen maand maakte hij zijn debuut voor het eerste elftal in de gewonnen wedstrijd tegen Lausanne-Sport en was hij meteen goed voor een doelpunt", aldus Lierse opnieuw op haar webstek.

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