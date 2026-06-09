KV Kortrijk wapent zich en haalt gewezen pion van Oostende en STVV in huis

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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KV Kortrijk wapent zich en haalt gewezen pion van Oostende en STVV in huis
Foto: © photonews

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KV Kortrijk wil bij zijn terugkeer in de Jupiler Pro League meteen leuke dingen laten zien. Daartoe wil het zijn kern verbreden, maar ook in de staff interessante toevoegingen doen. Met Markus Pflanz hebben ze alvast een interessante nieuwkomer in huis gehaald die het reilen en zeilen kent.

"KV Kortrijk verwelkomt Markus Pflanz als nieuwe Individual Development Coach binnen de technische staf. De 50-jarige Duitser zal een belangrijke rol spelen in de verdere individuele ontwikkeling van onze spelers", opent KV Kortrijk een persbericht op de eigen webstek.

"In zijn functie zal Markus Pflanz zich specifiek richten op de individuele ontwikkeling van onze spelers. Via videoanalyse, gerichte coaching, trainingen in kleine groepen, data-analyse en begeleiding tijdens teamsessies zal hij spelers ondersteunen om hun kwaliteiten verder te ontwikkelen en hun potentieel maximaal te benutten."

KV Kortrijk wapent zich met Markus Pflanz

Sporting Director Nils Vanneste is blij met de komst van Markus Pflanz in Kortrijk: "We zijn verheugd dat we met Markus Pflanz onze werking rond individuele spelersontwikkeling verder kunnen versterken. Binnen het moderne voetbal wordt persoonlijke begeleiding steeds belangrijker en dankzij zijn expertise zullen we onze spelers nog gerichter kunnen ondersteunen in hun groeiproces."

"Markus zal voor hen een belangrijk klankbord zijn, zowel op als naast het veld, en hen helpen om sneller en beter te groeien als voetballer", aldus de sterke man van De Kerels. Bij Kortrijk zijn ze dan ook blij de nieuwe man welkom te kunnen heten in de club.

Markus Pflanz heeft al ervaring in de Jupiler Pro League

Markus Pflanz is een 50-jarige Duitser, die ondertussen ook al wat ervaring in ons land opdeed. Nadat hij bij Aulatal en Künzell trainder kwam hij in 2020 bij KV Oostende terecht als assistent-trainer van Blessin. Even was hij ook interim-coach van de Kustboys.

Daarna vertrok hij in 2022 naar STVV, waar hij een seizoen assistent was. Hij zat al twee jaar zonder job volgens Transfermarkt, maar kiest nu dus voor een nieuw avontuur in ons land bij Kortrijk. Hij moet er mee voor zorgen dat De Kerels in eerste klasse kunnen blijven.

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