OFFICIEEL: SK Beveren verliest architect van historisch seizoen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: SK Beveren verliest architect van historisch seizoen
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Zijn vertrek zat er al een tijdje aan te komen, maar nu werd het pas officieel bekendgemaakt. Marink Reedijk gaat niet mee naar de Jupiler Pro League en verlaat SK Beveren na het ongeslagen seizoen in de Challenger Pro League.

SK Beveren kende een ongelooflijk seizoen. De club promoveerde naar de Jupiler Pro League na een ongeslagen seizoen. De Waaslanders behaalden nagenoeg elke individuele prijs en verloren geen enkele wedstrijd. Ze legden een bijzonder straf parcours af, waar nog lang over gepraat zal worden.

SK Beveren neemt afscheid van succescoach Reedijk

Maar aan alles komt een einde, en nu ook aan de samenwerking tussen SK Beveren en succescoach Marink Reedijk. De 33-jarige Nederlander nam dinsdag officieel afscheid van de club. Dat meldt Beveren via zijn website.

Er wordt fel gefocust op de sportieve resultaten, maar SK Beveren wil ook benadrukken hoe positief Reedijk zich naast het veld inzette. "Met zijn open blik en oprechte interesse in de mensen rondom hem groeide hij uit tot een gewaardeerde verbinder binnen de club. Of het nu ging om spelers, stafleden, medewerkers, vrijwilligers of supporters: Marink maakte graag tijd voor een gesprek en stond bekend als iemand die luisterde, goede raad gaf en respect afdwong door gewoon zichzelf te zijn", schrijft de club.

Beveren prijst Reedijk ook naast het veld

Zelf nam Reedijk ook de tijd om afscheid te nemen van iedereen die SK Beveren een warm hart toedraagt. "Wat we met SK Beveren de afgelopen twee seizoenen hebben gepresteerd, hebben we met z’n allen gedaan. Samen plaatsten we ons voor de Play-offs. Samen braken we record na record. We promoveerden, werden kampioen, bleven ongeslagen, wonnen alle individuele prijzen en kroonden ons tot de beste ploeg van het Waasland", vertelde hij.

Reedijk neemt afscheid met warme woorden

"Maar ondanks al die bijzondere verwezenlijkingen, ondanks al die uitzonderlijke prestaties, zijn het de gezamenlijke herinneringen, de talloze verhalen en de geweldige mensen met wie ik dagelijks heb mogen werken die ik voor altijd zal koesteren. "

"Onwijs bedankt aan alle spelers, stafleden, medewerkers, supporters en partners voor de onvergetelijke tijd die we samen hebben beleefd", besluit Reedijk. "We thought different, so now we are different! Ik wens de club alle succes toe bij het schrijven van het volgende hoofdstuk."

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