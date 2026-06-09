Sam Baro prikt naar Club Brugge, maar krijgt meteen stevige repliek van Bob Madou

Terwijl de Rode Duivels in hun laatste voorbereidingen zitten op het WK voetbal, is het voor de Belgische topclubs zaak om zich te gaan voorbereiden op de toekomst. De sterke mannen van die clubs kwamen alvast samen om te praten over de toekomst van het Belgisch voetbal.

Geen enkel thema werd uit de weg gegaan door de sterke mannen van het Belgisch voetbal, al botste het daarbij toch ook wel een aantal keren. Bijvoorbeeld ook als het gaat over de financiën en dergelijke meer van de diverse clubs.

Kampioen Club Brugge mag volgend seizoen andermaal deelnemen in de Champions League en lijkt ook een aantal sterkhouders voor héél veel geld te gaan kunnen verkopen. Op die manier lijken ze ook meteen hun geldelijke voorsprong op de andere clubs in ons land exponentieel te blijven vergroten.

Herverdeling van de Europese inkomsten is een grote twistappel in België

De herverdeling van de vooral Europese inkomsten is een belangrijk agendapunt voor verschillende bestuurders. Sam Baro van KAA Gent nam het woord bij Het Laatste Nieuws: "Je moet solidariteit halen waar het geld zit", prikte hij richting Bob Madou van Club Brugge.

“Het is jullie van harte gegund, maar die Champions League-pot zorgt er wel voor dat de financiële kloof met de rest onoverbrugbaar wordt.” Waarop Madou meteen riposteerde: "Dat kan je doen, Sam. Dat zou het gemakkelijkste zijn, zeker?"

Baro en Madou lijnrecht tegenover elkaar in de kwestie

“Je gaat volledig voorbij aan het feit dat wij jarenlang geïnvesteerd hebben in een kern om proberen kampioen te worden, om proberen Europees mee te doen. Wij komen óók uit een situatie waarbij we jarenlang troosteloos als laatste eindigden in de poule.”



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“We hebben zelf alle risico’s genomen en zelf bepaalde harde keuzes gemaakt. Daarmee hebben we geholpen om de Belgische coëfficiënt te verhogen. Ik heb er dan ook heel veel moeite mee om te praten over een nog verdergaande solidariteit dan wat er vandaag al bestaat."