Standard verliest een van zijn grootste talenten

Standard verliest een van zijn grootste talenten
Foto: © photonews
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Hij is Marokkaans jeugdinternational en wordt gevolgd door meerdere grote Europese clubs: Ilian Hadidi (17) verlengt zijn contract bij Standard niet. Zijn overeenkomst loopt af op 30 juni. Hij viel dit seizoen op bij de U18 en maakte ook al enkele keren zijn opwachting bij de U23.

Alle Belgische (en Europese) clubs zitten met hetzelfde dilemma bij jongeren die op de leeftijd komen om door te breken bij de profs: hen doorschuiven naar de A-kern, of beslissen om niet verder te gaan met hen.

Ilian Hadidi maakt de beslissing

Die keuzes worden soms puur sportief gemaakt, maar vaak spelen ook financiële factoren mee. En net dat wil Marc Wilmots niet langer zien bij Standard. Hij verklaarde onlangs nog in het RTL Sports-programma "Dans le Vestiaire" dat stamnummer 16 in het verleden te snel te grote contracten gaf aan jonge spelers, die zich daardoor al "gearriveerd" waanden terwijl hun profcarrière eigenlijk nog maar net begon.

De Sportief Drecteur van Standard heeft daarom loonschalen ingevoerd voor de salarissen die in contracten worden beloofd, en iedereen zal zich daaraan moeten houden. Ook als een speler wordt omschreven als een enorm talent en al gevolgd wordt door enkele grote clubs in Europa, waaronder Feyenoord, dat als favoriet wordt genoemd om hem binnen te halen. Marc Wilmots week dus ook niet af van zijn regel voor Ilian Hadidi, die op 30 juni einde contract is en van wie de uitgesproken droom was om bij de eerste ploeg te spelen bij de Rouches.

Ilian Hadidi verlaat Standard transfervrij... richting Feyenoord?

De 17-jarige aanvallende middenvelder kreeg volgens Voetbalkrant.com en Walfoot.be nochtans de kans om al vanaf de zomerstage aan te sluiten bij de A-kern. Die voorbereiding start op 25 juni met de traditionele fysieke en medische tests, waarna hij Vincent Euvrard zou kunnen proberen te overtuigen om, net als Charli Spoden en René Mitongo, de stap naar de eerste ploeg te zetten.


Een voorstel dat Ilian Hadidi en zijn entourage hebben geweigerd: zij kozen voor een nieuw project in het buitenland. Standard bleef op zijn beurt trouw aan de ingeslagen weg en ging niet mee in een opbod voor de Marokkaanse jeugdinternational, die een sterk seizoen achter de rug heeft bij de U18 van Standard en ook al enkele keren opdook bij de U23 in 1e Nationale (ACFF). Hadidi kwam in 2016 over van Seraing en zal stamnummer 16 tien jaar later dus verlaten als vrije speler.

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