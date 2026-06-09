Troost voor het mislopen van het WK? 'Rode Duivel maakt heel mooie transfer'

Na een uitstekend seizoen bij Parma wekt Mandela Keita de interesse van Atalanta Bergamo, dat op zoek is naar een vervanger voor Ederson. Ook de naam van Ardon Jashari staat op het lijstje van La Dea, maar voor Keita kan het een mooie stap worden.

De afwezigheid van Mandela Keita wordt door sommigen gezien als een van de kleine gemiste kansen in de selectie van Rudi Garcia voor het WK. Ook al lijkt de concurrentie op het middenveld bij de Rode Duivels groot, de Leuvenaar werkte net een uitstekend seizoen af in de Serie A, bij Parma.

In zesendertig van de achtendertig competitiewedstrijden stond de ex-speler van OH Leuven en Antwerp in de basis. Over alle competities heen verzamelde hij dit seizoen meer dan 3.100 speelminuten in officiële matchen, waardoor hij een sterkhouder was voor zijn ploeg.

Atalanta toont interesse in Mandela Keita en Ardon Jashari

Als controlerende middenvelder voor de verdediging – een rol waarin hij dit seizoen ook een goal maakte en een assist afleverde – speelde Mandela Keita in de voorbije 24 maanden maar liefst zeventig wedstrijden. Zijn niveau en vooral zijn regelmaat maken hem tot een van de spelers die op de Italiaanse transfermarkt sterk in de gaten worden gehouden.

Escl🚨Nella lista dell’Atalanta per il dopo Ederson c’è anche Mandela Keita del Parma. pic.twitter.com/lgAzW1hfSK — Gianluigi Longari (@Glongari) June 8, 2026

Volgens Tvdellosport en Calciomercato is Atalanta een van de clubs om in de gaten te houden. De interesse van de club uit Bergamo zou groot zijn, en het is zeker niet uitgesloten dat er binnenkort een bod op tafel ligt bij Parma voor een speler die op Transfermarkt op 20 miljoen euro wordt geschat.





Mandela Keita zou echter niet de enige middenvelder zijn die Atalanta nauwlettend volgt. De club zou ook bijzonder gecharmeerd zijn door het profiel van Ardon Jashari. Die slaagt er bij AC Milan maar moeilijk in om opnieuw een reeks wedstrijden te spelen na zijn kuitbeenbreuk eerder dit seizoen, en stond in de Serie A slechts zeven keer aan de aftrap. Voor de Zwitser lijkt een uitleenbeurt dan ook waarschijnlijker. Hij kwam vorige zomer naar Lombardije en ligt nog onder contract tot juni 2030.