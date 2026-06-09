WK-LIVE 9/6: Iraanse fans niet welkom op WK
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Iraanse fans niet welkom op WK
Iraanse fans kunnen op het WK geen wedstrijden van hun ploeg bijwonen. Dat meldt de Iraanse voetbalbond in een statement, dat werd gedeeld op de VRT. De federatie wijst naar de Verenigde Staten die het rechtmatig aantal toegewezen tickets voor WK-wedstrijden introk.
"Dit is een ernstige belemmering voor fans die hun nationale ploeg tijdens het toernooi willen steunen", zo klinkt het. "Drie dagen voor de aftrap van het WK verhinderen de Verenigde Staten dat Iraanse supporters de groepswedstrijden van het nationale team kunnen bijwonen." De Iraanse bond stelt dat hun aantal toegewezen tickets onverwacht werd ingetrokken - elk land heeft normaliter recht op acht procent van de tickets van een wedstrijd van hun land.
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld. Ook op maandag 8 juni.
Het is zeker nog geen D-Day voor de Rode Duivels, maar het is wel al een belangrijke dag. De Belgische nationale ploeg trekt na een vrije dag met de familie op maandag namelijk naar de Verenigde Staten om er het WK te gaan doorbrengen.
De nationale ploeg trekt naar Seattle en gaat daar de komende weken verblijven. Het is dus ook zaak om groepswinnaar te worden, zodat ze ook de 1/16e én eventueel 1/8e finales kunnen spelen in Seattle en op die manier iets langer "op hun gemak" zijn in de Verenigde Staten.
Voorbereiding op vertrek naar Seattle is bijzonder groot voor de Rode Duivels
De voorbije dagen werd alles tot in de puntjes voorbereid, inclusief onder meer UV-brillen en speciale verlichting in de hotels in Seattle om op die manier de jetlag zo snel mogelijk de baas te zijn richting eerste WK-wedstrijd op 15 juni.
Vanaf 12u45 verzamelen de spelers en staf op Zaventem. Na de traditionele groepsfoto en bondscoach Rudi Garcia en aanvoerder Youri Tielemans die nog kort met de pers spreken stijgt de selectie omstreeks 13u40 op, weet Het Laatste Nieuws.
Rode Duivels vertrekken maandagmiddag voor lange vlucht richting Seattle
Na een vlucht van ongeveer twaalf uur zetten ze dan voet aan grond in Seattle. Dat zal dan al meteen in de late namiddag zijn plaatselijke tijd, maar nacht in België. Om maar te zeggen dat ze het uurverschil mogelijk meteen zullen voelen.
De tijd waarin er een liveblog was van waar het vliegtuig zich per minuut bevond? Die lijkt voorbij. Maar wij zitten wel de hele dag klaar om u zoals alle andere dagen van het heetste WK en ander nieuws te gaan voorzien.
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