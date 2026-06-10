'Beerschot haalt aanwinst op bij KRC Genk'

Beerschot is er niet in geslaagd om de promotie af te dwingen. De Mannekes verloren in de promotiefinale van Lommel SK en moeten nog minstens één jaar aan de bak in de Challenger Pro League. De Antwerpse club lijkt zich te willen gaan wapenen voor volgend seizoen.

Beerschot wil onder meer een doelman aantrekken en zou het vizier daarvoor op Limburg richten. Volgens Het Nieuwsblad wil het Brent Stevens (22) van Jong Genk naar de Scheldestad halen. Onze jonge landgenoot zou dicht bij een transfer staan en kan zo de eerste zomeraanwinst worden op het Kiel.

Geen toekomst bij Genk

Beerschot zou gecharmeerd zijn door de voorbeeldmentaliteit van Stevens. Het zag eerder Émile Doucouré naar Genk trekken. In Limburg nemen ze afscheid van Hendrik Van Crombrugge en Tobias Lawal, waardoor Doucouré samen met Lucca Brughmans en een nieuwe doelman er de dienst zullen uitmaken komend seizoen. Stevens zou zich bij Beerschot verder kunnen ontwikkelen.

In Antwerpen was Nick Shinton (25) afgelopen seizoen de nummer één. Voor hem zou er buitenlandse interesse zijn, waardoor een vertrek niet uitgesloten is. Met de komst van Stevens zou Beerschot meteen anticiperen.

Een korte passage in Nederland

Stevens is een jeugdproduct van KVV Heusden-Zolder en Genk. Hij stroomde door naar Jong Genk, maar verkaste daarna naar het Nederlandse MVV Maastricht. Daar speelde hij geen enkele wedstrijd. Hij keerde een jaar later terug naar Jong Genk, maar is nu dus op weg naar Beerschot.