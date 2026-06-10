🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk stelt eerste zomertransfer voor

KV Kortrijk heeft zijn eerste zomeraanwinst beet. De Kerels maakten de komst van Suf Podgoreanu officieel bekend. De 24-jarige Israëlische aanvaller tekent een contract tot 2030 en moet voor extra snelheid en creativiteit in de aanval zorgen.

KV Kortrijk haalt veelzijdige aanvaller binnen

Met Suf Podgoreanu heeft KV Kortrijk zijn eerste transfer van de zomermercato afgerond. De flankaanvaller zette zijn handtekening onder een overeenkomst voor vier seizoenen en verbindt zich zo tot 2030 aan de club.

Sportief directeur Nils Vanneste is op de clubwebsite tevreden met de versterking. "Suf is een speler die we al geruime tijd volgen. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al ervaring opgedaan in verschillende omgevingen", klinkt het in een mededeling aan onze redactie.

Volgens Kortrijk past de Israëliër perfect binnen de filosofie van de club om jonge spelers verder te ontwikkelen.

Opleiding bij Maccabi Haifa en AS Roma

Podgoreanu werd op 20 januari 2002 geboren en genoot zijn jeugdopleiding bij Maccabi Haifa, een van de grootste clubs van Israël. Daar viel hij al snel op met zijn technische kwaliteiten en snelheid.

Zijn talent leverde hem in 2020 een transfer op naar AS Roma. Bij de Italiaanse topclub maakte hij deel uit van de prestigieuze Primavera-opleiding, waar heel wat grote talenten worden klaargestoomd voor het profvoetbal. Nadien zette hij zijn carrière verder bij Spezia, waar hij ervaring opdeed in het Italiaanse voetbal.





Ervaring in Nederland en Israël

Twee seizoenen geleden trok Podgoreanu naar Heracles Almelo. In Nederland maakte hij kennis met de Eredivisie en groeide hij uit tot een vaste waarde binnen de selectie.

Zijn veelzijdigheid geldt als een van zijn grote troeven. De aanvaller kan zowel op de linker- als rechterflank spelen, maar voelt zich ook comfortabel in een meer centrale rol achter de spits. Afgelopen seizoen kwam hij opnieuw uit voor Maccabi Haifa, waarna hij nu de overstap maakt naar het Belgische voetbal.

Ambities bij de Kerels

Bij KV Kortrijk kijken ze uit naar de samenwerking met de 24-jarige Israëliër. Vanneste is ervan overtuigd dat de nieuwkomer een meerwaarde zal zijn. "Met zijn profiel voegt hij extra dynamiek en creativiteit toe aan onze flanken en spitspositie."

Ook Podgoreanu zelf is enthousiast over zijn nieuwe avontuur. "Ik ben erg blij om bij KV Kortrijk te tekenen. Vanaf de eerste gesprekken voelde ik veel vertrouwen vanuit de club."

De aanvaller wil zich zo snel mogelijk aanpassen aan zijn nieuwe omgeving en kijkt uit naar de kennismaking met zijn ploegmaats en de supporters. Met een contract tot 2030 haalt KV Kortrijk een relatief jonge speler in huis die ondanks zijn leeftijd al heel wat internationale ervaring heeft opgedaan en zijn carrière nu een nieuw elan wil geven in België.