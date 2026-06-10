Rangers legt miljoenenbod neer, maar Westerlo houdt been stijf

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Rangers legt miljoenenbod neer, maar Westerlo houdt been stijf
Foto: © photonews
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Bryan Reynolds lijkt deze zomer een mooie transfer te kunnen versieren. De rechtsback van Westerlo staat op de radar van Rangers FC, maar de Schotse topclub is niet de enige kandidaat voor de Amerikaan. Een eerste bod werd al geweigerd.

Brandon Morren

Eerste bod van Rangers geweigerd

Intussen heeft Rangers FC ook een eerste officieel bod uitgebracht op Bryan Reynolds. De Schotse topclub legde volgens Sacha Tavolieri een voorstel van ongeveer 2,5 miljoen euro op tafel, maar dat werd door Westerlo geweigerd. De Kemphanen zijn niet bereid om hun Amerikaanse rechtsachter voor dat bedrag te laten vertrekken.

Daarmee maakt Westerlo meteen duidelijk dat het hoger mikt in dit dossier. Reynolds ligt nog tot 2027 onder contract en heeft met zijn ervaring, statistieken en marktwaarde voldoende troeven om meer op te brengen. Rangers blijft wel een serieuze piste, zeker omdat de speler zelf al groen licht zou hebben gegeven voor een mogelijke overstap. Als ook andere clubs zich concreet mengen in de strijd, kan het dossier de komende weken nog in een stroomversnelling komen. Voorlopig houdt Westerlo de boot echter af.

Bryan Reynolds lijkt deze zomer een mooie transfer te kunnen versieren. De rechtsback van Westerlo staat op de radar van Rangers FC, maar de Schotse topclub is niet de enige kandidaat voor de Amerikaan.

KVC Westerlo dreigt na Tuur Rommens opnieuw een belangrijke pion aan Rangers FC te verliezen. Volgens Het Nieuwsblad geniet Bryan Reynolds namelijk concrete belangstelling van de Schotse topclub.

De 24-jarige Amerikaan groeide de voorbije seizoenen uit tot een vaste waarde in Het Kuipje. Sinds zijn komst in 2023 is Reynolds een van de meest betrouwbare krachten bij de Kemphanen. De rechtsachter verzamelde ondertussen al 146 wedstrijden bij Westerlo waarin hij goed was voor vijf doelpunten en 17 assists.

Rangers zoekt vervangers achterin

Bij Rangers zijn er deze zomer wijzigingen op komst in de defensie. De Schotten zien twee rechtsbacks vertrekken, waaronder clubicoon James Tavernier. Daardoor is de zoektocht naar versterking op die positie volop aan de gang en kwam Reynolds op de radar terecht.

De interesse is bovendien concreet. Rangers deed eerder al zaken met Westerlo door linksachter Tuur Rommens weg te halen en hoopt nu ook Reynolds naar Glasgow te halen.

Westerlo wil nog miljoenen vangen

In Westerlo beseffen ze dat deze zomer mogelijk het ideale moment is om mee te werken aan een transfer. Het contract van Reynolds loopt namelijk nog slechts tot medio 2027, waardoor de club geen risico wil lopen om zijn marktwaarde verder te zien dalen.

De Kemphanen staan dan ook open voor een vertrek, al hopen ze wel nog een mooi bedrag op tafel te krijgen. Volgens Het Nieuwsblad mikt Westerlo op een transfersom van enkele miljoenen euro’s. Transfermarkt schat zijn marktwaarde in op 3,5 miljoen euro.

Rangers lijkt voorlopig een van de meest concrete kandidaten, maar de Schotse topclub is niet alleen. Reynolds zou ook belangstelling genieten van andere clubs, waaronder teams uit Europese topcompetities. Daardoor belooft het dossier de komende weken nog een vervolg te krijgen.

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