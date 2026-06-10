Real Madrid legt 150 miljoen euro op tafel en krijgt vernietigend antwoord van rivaal Atlético

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Real Madrid legt 150 miljoen euro op tafel en krijgt vernietigend antwoord van rivaal Atlético
Foto: © photonews
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Real Madrid wil deze zomer zwaar uitpakken, maar kreeg meteen een stevige tik van stadsrivaal Atlético. Een bod van 150 miljoen euro op Julián Álvarez werd niet alleen geweigerd, maar ook stevig bespot.

Real Madrid drukt deze zomer het gaspedaal volledig in. De Koninklijke komt uit een seizoen zonder prijs en dat wordt niet gesmaakt bij het bestuur en de achterban. Dinsdagavond liet SL Benfica al verstaan dat Real 15 miljoen euro op tafel legt om José Mourinho weg te plukken.

Real Madrid wil uitpakken na prijsloos seizoen

Maar het gaat verder dan dat, want ook op de transfermarkt wil de Spaanse topclub stunten. Florentino Perez, die net werd herkozen als president van de club, kondigde eerder al aan dat het een bod van 150 miljoen euro zou doen. Er werd gegist naar namen tot Real zelf bekendmaakte om wie het ging.

"Real Madrid C.F. maakt bekend dat het, na de vergadering van de Raad van Bestuur van vandaag, een bod van 150 miljoen euro heeft uitgebracht bij Club Atlético de Madrid op de federatieve rechten van Julián Álvarez", klinkt het op de clubwebsite.

"Na het bod te hebben bestudeerd en geëvalueerd, heeft Club Atlético de Madrid zijn dank uitgesproken voor het voorstel, dat werd gedaan binnen het kader van de goede relaties tussen beide clubs. Atlético heeft het bod echter afgewezen en verwijst naar de afkoopclausule van de speler", besluit Real.

Atlético Madrid maakt Real compleet belachelijk

150 miljoen euro komt dan ook niet in de buurt van de waanzinnige afkoopclausule die Atlético opnam. Wie Alvarez wil vrijkopen zal 500 miljoen euro moeten neertellen, wat zelfs voor Real Madrid een brug te ver lijkt.

Bij stadsrivaal Atlético Madrid werd met verbazing gereageerd op het statement. "Officieel communiqué met onze verduidelijkingen over het officiële communiqué van onze buren", opent de club op X. "1, Ze hebben het deel uit de video van de paus geknipt waarin hij zei dat hij ook Atleti-fan is."

"2, Jullie moeten beleefdheid verward hebben met dankbaarheid, maar om alle twijfel weg te nemen: wij bedanken jullie nergens voor", gaat Altético streng verder. "3, Wij bestuderen of overwegen geen enkel bod op Julián." En tenslotte... "Hoe zouden we niet goed overeenkomen, als jullie ons zelfs nog meer aan het lachen maken dan FC Barcelona?"

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