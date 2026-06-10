Stevig staartje: Disciplinair Comité geeft vicevoorzitter van JPL-club lóódzware schorsing

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Stevig staartje: Disciplinair Comité geeft vicevoorzitter van JPL-club lóódzware schorsing
Foto: © photonews
Word fan van Westerlo! 424

KVC Westerlo beleefde een zo goed als zorgeloos seizoen. Toch was er heel wat tumult in de thuiswedstrijd tegen Royal Antwerp FC (2-4-nederlaag) op 25 april. Er vielen meerdere incidenten te noteren naast het veld, die nu stevige gevolgen krijgen.

De wedstrijd begon met een valse noot voor Westerlo na een rode kaart voor Emin Bayram. Die mocht - na interventie van de VAR - gaan douchen na een overtreding op Vincent Janssen. Een onbegrijpelijke beslissing volgens de thuisploeg.

Hasan Cetinkaya

Zowel op als naast het veld was er ongeloof, niet in het minst bij vicevoorzitter Hasan Cetinkaya. Die liet tijdens de wedstrijd zijn onvrede duidelijk merken en wilde tijdens de rust  op het veld in discussie gaan met scheidsrechter Nicolas Laforge.

De incidenten gingen verder in de spelertunnel en de kleedkamerzone en ook technisch directeur Francesco Carratta was erbij betrokken. De tweede helft startte door dit alles zelfs met vertraging. Cetinkaya en Carratta moesten zich verantwoorden voor het Disciplinair Comité, waardoor ze een schorsing of een boete dreigden te krijgen.

Drie speeldagen effectief

Volgens Het Laatste Nieuws is nu een uitspraak gedaan in de zaak en het is geen malse. Cetinkaya wordt voor drie effectieve speeldagen geschorst door het Disciplinair Comité en krijgt een boete van 4.500 euro. Hij krijgt ook drie speeldagen met uitstel.

Volgens de krant wachtte Cetinkaya de scheidsrechter en zijn team op in de spelerstunnel en "sprak de refs verschillende keren op een vijandige en agressieve manier toe". Hij zou ook de woorden "racisten", "corrupt" en "oneerlijk" in de mond genomen hebben.

Ook Westerlo krijgt een boete

"Jullie zijn racisten omdat wij Turken zijn. Omdat wij Turken zijn willen jullie niet dat wij van Antwerp winnen. Alle beslissingen worden tegen ons genomen omdat wij Turken zijn!” zou hij ook gezegd hebben. Carratta  zorgde er tijdens de rust voor dat Laforge en co hun kleedkamerdeur niet konden sluiten, waardoor Cetinkaya verder kon doen.

Teamafgevaardigde Baturalp Soyday zou na de wedstrijd toegevoegd hebben dat "Laforge niet meer welkom was op Westerlo". De Kemphanen ontkennen dat er racisme mee gemoeid zou zijn en moeten 2.500 euro ophoesten. Carratta kan niet geschorst worden, omdat hij niet aangesloten is bij de Belgische voetbalbond. Soyday komt er vanaf met een waarschuwing.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo
Hasan Cetinkaya

Meer nieuws

'Beerschot haalt aanwinst op bij KRC Genk'

'Beerschot haalt aanwinst op bij KRC Genk'

15:20
1
Rangers legt miljoenenbod neer, maar Westerlo houdt been stijf

Rangers legt miljoenenbod neer, maar Westerlo houdt been stijf

10:09
'Ex-sterkhouder van Cercle Brugge kan voor 35 miljoen naar Premier League'

'Ex-sterkhouder van Cercle Brugge kan voor 35 miljoen naar Premier League'

14:12
'Union doet bod op target van KRC Genk'

'Union doet bod op target van KRC Genk'

13:29
Voormalige pion van Beerschot vindt onderdak bij buitenlandse topclub

Voormalige pion van Beerschot vindt onderdak bij buitenlandse topclub

12:50
Doorbreken bij Chelsea? Mike Penders heeft grote toekomstplannen

Doorbreken bij Chelsea? Mike Penders heeft grote toekomstplannen

12:20
1
De kans van zijn leven voor Matthieu Epolo: Standard wrijft zich in de handen

De kans van zijn leven voor Matthieu Epolo: Standard wrijft zich in de handen

11:40
1
Van pizzabezorger naar het WK: het waanzinnige parcours van deze JPL-speler

Van pizzabezorger naar het WK: het waanzinnige parcours van deze JPL-speler

12:00
Goed nieuws voor Anderlecht: vierde speler wordt opgeroepen als versterking op het WK

Goed nieuws voor Anderlecht: vierde speler wordt opgeroepen als versterking op het WK

11:20
Topcoach onthult: "Ik had België kunnen coachen op het WK"

Topcoach onthult: "Ik had België kunnen coachen op het WK"

10:40
2
KRC Genk brengt bod uit op verrassende spits

KRC Genk brengt bod uit op verrassende spits

09:50
20
Schrikmoment op training van Rode Duivels in Seattle

Schrikmoment op training van Rode Duivels in Seattle

09:20
4
FIFA houdt de adem in: openingswedstrijd WK wordt afgetrapt onder hoogspanning

FIFA houdt de adem in: openingswedstrijd WK wordt afgetrapt onder hoogspanning

08:50
Real Madrid legt 150 miljoen euro op tafel en krijgt vernietigend antwoord van rivaal Atlético

Real Madrid legt 150 miljoen euro op tafel en krijgt vernietigend antwoord van rivaal Atlético

08:25
6
OFFICIEEL: José Mourinho keert terug naar Real Madrid voor serieus bedrag, dit zijn de details

OFFICIEEL: José Mourinho keert terug naar Real Madrid voor serieus bedrag, dit zijn de details

07:20
1
'Anderlecht heeft contact met deze drie spelers'

'Anderlecht heeft contact met deze drie spelers'

07:00
23
Hallo bondscoach? Red Flames scoren zeven keer, maar lopen zoveelste teleurstelling op

Hallo bondscoach? Red Flames scoren zeven keer, maar lopen zoveelste teleurstelling op

23:00
13
WK-LIVE 9/6: Rode Duivels hele groepsfase zonder Rode Duivel?

WK-LIVE 9/6: Rode Duivels hele groepsfase zonder Rode Duivel?

22:30
3
OFFICIEEL: Dender kondigt het vertrek aan van... 13 spelers

OFFICIEEL: Dender kondigt het vertrek aan van... 13 spelers

22:00
"Dat mag je gerust zeggen": Jérémy Doku geeft het toe

"Dat mag je gerust zeggen": Jérémy Doku geeft het toe

21:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/06: Lammens - Keita - Jashari - Kiaba Brughmans - Van Crombrugge - Lawal

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/06: Lammens - Keita - Jashari - Kiaba Brughmans - Van Crombrugge - Lawal

20:30
Standard verliest een van zijn grootste talenten

Standard verliest een van zijn grootste talenten

20:30
7
Ruben Van Gucht komt met opvallend bericht over job vlak voor WK De derde helft

Ruben Van Gucht komt met opvallend bericht over job vlak voor WK

21:00
4
Na incidenten tussen Standard en Charleroi: datum vastgelegd

Na incidenten tussen Standard en Charleroi: datum vastgelegd

20:00
16
'RSC Anderlecht heeft WK-speler opnieuw op het oog'

'RSC Anderlecht heeft WK-speler opnieuw op het oog'

19:30
DONE DEAL: KRC Genk zet meteen in op de toekomst en kiest voor deze doelman

DONE DEAL: KRC Genk zet meteen in op de toekomst en kiest voor deze doelman

19:00
'Club Brugge weigert bod van 45 miljoen euro en wil tot 70 miljoen vangen'

'Club Brugge weigert bod van 45 miljoen euro en wil tot 70 miljoen vangen'

18:30
18
Na gevlucht te zijn voor de oorlog in Iran: oplossing voor ex-coach Standard?

Na gevlucht te zijn voor de oorlog in Iran: oplossing voor ex-coach Standard?

18:00
WK-LIVE 10/6: Mexico en FIFA vrezen voor openingswedstrijd, eerste training Rode Duivels niet zonder zorgen

WK-LIVE 10/6: Mexico en FIFA vrezen voor openingswedstrijd, eerste training Rode Duivels niet zonder zorgen

00:00
Waarom KRC Genk de goede keuze maakt door op één paard te wedden Analyse

Waarom KRC Genk de goede keuze maakt door op één paard te wedden

17:30
Uitstekend nieuws voor Senne Lammens bij Manchester United

Uitstekend nieuws voor Senne Lammens bij Manchester United

17:00
CPL-club slaat hard toe met speler Mechelen én jeugdproduct Bayern München

CPL-club slaat hard toe met speler Mechelen én jeugdproduct Bayern München

16:30
Sam Baro prikt naar Club Brugge, maar krijgt meteen stevige repliek van Bob Madou

Sam Baro prikt naar Club Brugge, maar krijgt meteen stevige repliek van Bob Madou

16:00
27
Drie toptalenten van RSC Anderlecht snel weg? Coach vreest voor de zaak

Drie toptalenten van RSC Anderlecht snel weg? Coach vreest voor de zaak

09/06
Troost voor het mislopen van het WK? 'Rode Duivel maakt heel mooie transfer'

Troost voor het mislopen van het WK? 'Rode Duivel maakt heel mooie transfer'

09/06
7
KV Kortrijk wapent zich en haalt gewezen pion van Oostende en STVV in huis

KV Kortrijk wapent zich en haalt gewezen pion van Oostende en STVV in huis

09/06
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over De kans van zijn leven voor Matthieu Epolo: Standard wrijft zich in de handen FCBalto FCBalto over Einde JPL? Bob Madou komt met voorstel, Peter Croonen en Sam Baro reageren Stigo12 Stigo12 over 'Beerschot haalt aanwinst op bij KRC Genk' Andreas2962 Andreas2962 over KRC Genk brengt bod uit op verrassende spits Andreas2962 Andreas2962 over Hallo bondscoach? Red Flames scoren zeven keer, maar lopen zoveelste teleurstelling op Real09 Real09 over OFFICIEEL: José Mourinho keert terug naar Real Madrid André Coenen André Coenen over Bondsparket eist héél zware straffen na incidenten tussen Standard en Charleroi cold_shot cold_shot over 'Club Brugge weigert bod van 45 miljoen euro en wil tot 70 miljoen vangen' TIGERMANIA TIGERMANIA over 'KRC Genk staat op het punt om smaakmaker uit JPL binnen te halen' Borak Borak over 'Anderlecht heeft contact met deze drie spelers' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved