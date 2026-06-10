Stevig staartje: Disciplinair Comité geeft vicevoorzitter van JPL-club lóódzware schorsing

KVC Westerlo beleefde een zo goed als zorgeloos seizoen. Toch was er heel wat tumult in de thuiswedstrijd tegen Royal Antwerp FC (2-4-nederlaag) op 25 april. Er vielen meerdere incidenten te noteren naast het veld, die nu stevige gevolgen krijgen.

De wedstrijd begon met een valse noot voor Westerlo na een rode kaart voor Emin Bayram. Die mocht - na interventie van de VAR - gaan douchen na een overtreding op Vincent Janssen. Een onbegrijpelijke beslissing volgens de thuisploeg.

Zowel op als naast het veld was er ongeloof, niet in het minst bij vicevoorzitter Hasan Cetinkaya. Die liet tijdens de wedstrijd zijn onvrede duidelijk merken en wilde tijdens de rust op het veld in discussie gaan met scheidsrechter Nicolas Laforge.

De incidenten gingen verder in de spelertunnel en de kleedkamerzone en ook technisch directeur Francesco Carratta was erbij betrokken. De tweede helft startte door dit alles zelfs met vertraging. Cetinkaya en Carratta moesten zich verantwoorden voor het Disciplinair Comité, waardoor ze een schorsing of een boete dreigden te krijgen.

Drie speeldagen effectief

Volgens Het Laatste Nieuws is nu een uitspraak gedaan in de zaak en het is geen malse. Cetinkaya wordt voor drie effectieve speeldagen geschorst door het Disciplinair Comité en krijgt een boete van 4.500 euro. Hij krijgt ook drie speeldagen met uitstel.

Volgens de krant wachtte Cetinkaya de scheidsrechter en zijn team op in de spelerstunnel en "sprak de refs verschillende keren op een vijandige en agressieve manier toe". Hij zou ook de woorden "racisten", "corrupt" en "oneerlijk" in de mond genomen hebben.

Ook Westerlo krijgt een boete

"Jullie zijn racisten omdat wij Turken zijn. Omdat wij Turken zijn willen jullie niet dat wij van Antwerp winnen. Alle beslissingen worden tegen ons genomen omdat wij Turken zijn!” zou hij ook gezegd hebben. Carratta zorgde er tijdens de rust voor dat Laforge en co hun kleedkamerdeur niet konden sluiten, waardoor Cetinkaya verder kon doen.

Teamafgevaardigde Baturalp Soyday zou na de wedstrijd toegevoegd hebben dat "Laforge niet meer welkom was op Westerlo". De Kemphanen ontkennen dat er racisme mee gemoeid zou zijn en moeten 2.500 euro ophoesten. Carratta kan niet geschorst worden, omdat hij niet aangesloten is bij de Belgische voetbalbond. Soyday komt er vanaf met een waarschuwing.